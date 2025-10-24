Solo Leveling: Chugong parla di Ragnarok e svela i piani per un possibile seguito ufficiale

I fan di Solo Leveling sono rimasti un po’ spiazzati quando Ragnarok, lo spin-off dedicato al figlio di Jinwoo, si è concluso bruscamente lo scorso luglio con il capitolo 375. Dopo mesi di teorie e domande, finalmente è arrivata una risposta direttamente dall’autore originale, Chugong.

In una recente intervista con la piattaforma russa LitRes, lo scrittore ha spiegato che Ragnarok non era pensato come una vera e propria continuazione della storia principale, ma come un esperimento, una sorta di “fanservice” nato per curiosità.

“Volevo vedere come un altro autore avrebbe scritto Solo Leveling”, ha raccontato Chugong, chiarendo così che lo spin-off era un progetto indipendente, non legato alla sua visione originale della saga.

Ma la parte davvero interessante arriva subito dopo: Chugong ha rivelato che sta valutando di scrivere lui stesso un sequel ufficiale.

“Sto considerando la possibilità di scrivere io una continuazione diretta”, ha detto, lasciando intendere che il mondo di Solo Leveling potrebbe non essere finito del tutto.

Un indizio in questa direzione era già arrivato con Ragnarok, che aveva introdotto un elemento davvero affascinante: il multiverso.

Nel capitolo 45 del manhwa, infatti, Sung Suho si ritrova faccia a faccia con una versione alternativa di sé proveniente da un universo diverso, confermando l’esistenza di realtà parallele collegate tra loro.

Chugong ha poi aggiunto che Ragnarok fa parte a tutti gli effetti dell’universo narrativo di Solo Leveling, ma va visto come una storia alternativa, “simile agli universi paralleli della Marvel”.

Un’idea che apre possibilità enormi per il futuro del franchise. E se davvero Chugong decidesse di tornare a scrivere un seguito ufficiale, il mondo dei cacciatori potrebbe presto vivere una nuova rinascita.

Molti fan sperano che, nel caso questo progetto prenda forma, l’autore possa approfondire temi rimasti in sospeso e riportare in scena alcuni dei personaggi più amati, magari mostrando cosa è accaduto dopo la fine della storia originale.