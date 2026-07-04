I Cinque Samurai: un video riassuntivo e un crossover bizzarro anticipano la seconda parte

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Manca infatti appena meno di una settimana al tanto atteso ritorno sul piccolo schermo di Yoroi-Shinden Samurai Troopers. La prima tranche di puntate ci ha tenuto compagnia tra gennaio e marzo di questo 2026, ma ora la serie anime è pronta a fare sul serio con il debutto del secondo blocco, calendarizzato per il prossimo 7 luglio. Con l’obiettivo di rinfrescare la memoria agli appassionati, e dare una mano a chi deve rimettersi in pari con i nodi della trama, il team di produzione ha rilasciato un corposo video riassuntivo da quindici minuti, pensato proprio per condensare gli eventi chiave visti nei primi dodici episodi.

Le sorprese per i fan non si esauriscono qui. Per festeggiare l’imminente prosecuzione della storia, è stata infatti svelata un’insolita e divertente collaborazione promozionale con il franchise di Mr. Osomatsu. Una nuova visual ufficiale mostra i celebri sei gemelli Matsuno reinterpretati proprio nelle vesti dei mitici Samurai Troopers. L’illustrazione crossover gioca molto sull’ironia, mostrando i protagonisti che indossano solo parzialmente le loro iconiche armature mistiche, alternati a versioni decisamente più comiche in abbigliamento intimo.

Il progetto vede il coinvolgimento diretto dello studio Sunrise, con la regia affidata a Yoichi Fujita e la sceneggiatura curata da Shogo Muto. Il design dei personaggi principali porta invece la firma di Yuhei Murota, affiancato da Hideo Okamoto per le armature.

Per chi volesse riscoprire le origini del mito, la classica serie televisiva originale dei Samurai Troopers è attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma Prime Video. La trama storica narra del millenario scontro tra il mondo umano e lo spirito malvagio di Arago, l’Imperatore del Male. Pronto a compiere la sua antica vendetta, Arago torna a minacciare la Terra avvolgendo i grattacieli di Shinjuku in una fitta coltre di nubi oscure, gettando la popolazione nel panico più totale.