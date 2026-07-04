Here U Are avrà un adattamento anime. L’annuncio è arrivato il 3 luglio 2026. Il manhua è scritto e illustrato da DJun ed è pubblicato da Dongman Manhua. In Italia è disponibile grazie a Star Comics, che ha annunciato la licenza nel 2022 e ha completato la pubblicazione in quattro volumi. Il quinto volume, Here […]