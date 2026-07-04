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The Elusive Samurai: annunciata ufficialmente la data di debutto per la seconda stagione
Eleonora Masala 04/07/2026
Il palcoscenico dell’Anime Expo 2026 ha regalato una grandissima sorpresa a tutti gli amanti delle ricostruzioni storiche in chiave d’azione. Durante l’atteso panel organizzato da Aniplex, la produzione ha infatti rotto gli indugi svelando che la seconda stagione di The Elusive Samurai debutterà ufficialmente il prossimo 17 luglio. Insieme ai dettagli sui giorni di uscita, lo staff ha pubblicato anche una bellissima visual per stuzzicare la curiosità del pubblico. La messa in onda fuori dai confini giapponesi passerà ancora una volta attraverso il catalogo di Crunchyroll, che manderà in onda i nuovi episodi in contemporanea con l’Asia.
Passando al comparto visivo, della realizzazione dei nuovi episodi se ne occuperà di nuovo il team dello studio CloverWorks. I disegnatori promettono di mantenere gli ottimi standard già visti in passato, soprattutto per quanto riguarda la fluidità dei combattimenti e la bellezza dei colori. Dietro la macchina da presa siederà ancora il regista Yuta Yamazaki, che ha già dimostrato di saper valorizzare al meglio le tavole del manga originale firmato da Yusei Matsui.
Per chi volesse rinfrescarsi la memoria sulla trama della serie, la narrazione ci porta direttamente nell’anno 1333, un’epoca turbolenta in cui il governo dello shogunato Kamakura crolla rovinosamente sotto i colpi del tradimento. Il fidato vassallo Ashikaga Takauji decide infatti di voltare le spalle ai suoi signori, organizzando una sanguinosa rivolta interna. L’unico superstite del massacro della dinastia è il giovanissimo Hojo Tokiyuki, il legittimo erede al trono, che riesce a fuggire dalla città di Kamakura grazie all’aiuto provvidenziale del sacerdote shintoista Suwa Yorisige. Costantemente in fuga dai propri inseguitori e costretto a lottare ogni giorno per la pura sopravvivenza, il piccolo Tokiyuki inizierà a tessere una fitta rete di alleanze strategiche per organizzare la sua vendetta e rivendicare il proprio diritto di nascita, sfruttando il suo incredibile talento nell’arte dell’evasione e della fuga.