Jujutsu Kaisen: annunciato il periodo di uscita della terza stagione
Marco Strignano 01/09/2025
Jujutsu Kaisen tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione della serie televisiva e finalmente giungono informazioni attesissime dai fan.
Infatti, in occasione dei cinque anni della serie anime di Jujutsu Kaisen, è stato trasmesso in diretta streaming un teaser promozionale per la terza stagione. Il video in questione annuncia a tutti i fan che la terza stagione di Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1 farà il suo debutto a gennaio 2026.
Studio MAPPA adatterà l’arco narrativo del Culling Game, ossia il nono arco del manga shonen scritto e disegnato da Gege Akutami.
Questo Segue gli eventi di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e i loro alleati mentre partecipano al Culling Game con l’intento di impedire a Tsumiki Fushiguro di partecipare, liberare Satoru Gojo dal Regno della Prigione e proteggere Tengen da Kenjaku.
La terza stagione, quindi, riprenderà direttamente da dove si è conclusa la seconda, andata in onda il 6 luglio 2023 su Crunchyroll.
Gli episodi della seconda stagione sono stati trasmessi in due parte separate per un periodo di sei mesi.
L’anime ha adattato sia l’arco narrativo “Inventario Nascosto/Morte Prematura” che l’arco narrativo “Incidente di Shibuya” del manga di Gege Akutami. Il primo, è andato in onda da luglio ad agosto nel 2023, seguito da due episodi di compilation il 10 e il 17 agosto 2023 mentre il secondo, “l’Incidente di Shibuya” comprendeva 18 episodi.
Si tratta del sesto arco narrativo, nonché quello considerato ampiamente come il migliore in assoluto della serie, l’alleanza tra spiriti maledetti e portatori di maledizioni forgiata da Mahito e Pseudo-Geto, fa finalmente la sua mossa per sigillare Satoru Gojo. Con lo stregone più forte del mondo fuori dai giochi, gli stregoni devono trovarsi a subire tantissime dolorose perdite.
Il tanto atteso annuncio ha anche svelato che il film di compilation intitolato Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins, uscirà in tutto il Giappone il 7 novembre, prima di essere distribuito in tutto il mondo. Il film sarà una raccolta della seconda stagione, insieme ai primi due episodi della terza stagione.