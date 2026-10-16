Gachiakuta: il manga tornerà l’11 novembre dopo la pausa

Ci sono novità per il manga di Gachiakuta. Kei Urana ha annunciato che la serie tornerà su Weekly Shonen Magazine l’11 novembre 2026, dopo la pausa iniziata in estate. La ripresa è prevista sul numero 50 della rivista di Kodansha, in uscita nella stessa data.

L’ultimo capitolo inedito dell’opera era stato pubblicato nel numero doppio 36-37 di Weekly Shonen Magazine, uscito il 5 agosto.

A inizio settembre, l’account ufficiale della rivista aveva precisato che la data di ripresa sarebbe stata comunicata non appena stabilita, come riportato nella nostra notizia sulla pausa di Gachiakuta confermata da Kodansha. Nei numeri successivi, il sito ufficiale ha indicato che la serie era sospesa per consentire a Urana di svolgere delle ricerche. La pausa sarà quindi durata circa tre mesi.

Gachiakuta: la storia e la pubblicazione del manga

Gachiakuta segue le vicende di Rudo, un ragazzo che vive in una baraccopoli abitata dai discendenti di fuorilegge e racimola qualche soldo raccogliendo spazzatura. Accusato di un crimine che non ha commesso, viene gettato nel Baratro, un luogo temuto da tutti. Qui incontra il ripulitore Enjin e scopre di poter risvegliare un particolare potere negli oggetti.

Urana ha lanciato la serie a febbraio 2022 sulla rivista di Kodansha, con Hideyoshi Andou accreditato per il graffiti design. Il 19° volume è uscito in Giappone il 16 luglio. Il manga ha inoltre conquistato il premio per il miglior shonen alla 50ª edizione dei Kodansha Manga Awards.

L’adattamento anime, realizzato da Bones Film con la regia di Fumihiko Suganuma, ha debuttato in Giappone a luglio 2025 su CBC, TBS e altre 26 emittenti. Crunchyroll lo propone in streaming in diversi territori, tra cui l’Europa, anche con doppiaggio in inglese. Per seguire gli sviluppi della trasposizione potete leggere anche il nostro approfondimento sul primo trailer della seconda stagione di Gachiakuta.

In Italia, il manga è pubblicato da Star Comics. Per consultare i volumi disponibili potete visitare la pagina dedicata a Gachiakuta nel catalogo dell’editore. Se volete iniziare la lettura o recuperare i numeri mancanti, potete cercare i volumi italiani di Gachiakuta su Amazon, controllando numero, lingua ed edizione prima dell’acquisto.

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Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul capitolo che segnerà la ripresa né sulle uscite successive. Eventuali aggiornamenti arriveranno da Kodansha e dalla redazione di Weekly Shonen Magazine.