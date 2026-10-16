Blokees Saint Seiya: Champion Class o Galaxy Version? Guida alla scelta

I Blokees Saint Seiya portano i Cavalieri dello Zodiaco sul tavolo da montaggio: componenti già colorati, personaggi articolati e armature da riconoscere al primo sguardo. Prima di scegliere Pegasus o il proprio Cavaliere d’Oro preferito, però, conviene capire quale collezione si sta guardando. Una Champion Class e una Galaxy Version possono rappresentare lo stesso personaggio, ma offrono un’esperienza diversa.

Il punto di partenza più semplice è scegliere fra un modello identificato, come il Blokees Pegasus Seiya Champion Class, e una scatola a sorpresa Galaxy Version. In questa guida vediamo le differenze, i personaggi presenti nel catalogo ufficiale e le varianti da controllare prima dell’acquisto.

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Che cosa sono i Blokees Saint Seiya?

Sono model kit articolati con licenza ufficiale: il personaggio si costruisce seguendo le istruzioni e, una volta completato, può essere esposto in pose differenti. Non si tratta quindi di una normale statuetta già pronta da togliere dalla confezione.

Blokees punta su un assemblaggio accessibile, con parti precolorate o preverniciate e sistemi a incastro. Per i modelli qui descritti il produttore indica il montaggio senza colla e senza gli strumenti da taglio normalmente associati ad altri kit.

Questo non rende tutti i prodotti identici. Dimensioni, proporzioni, articolazioni, volti, mani ed effetti dipendono dal personaggio e dalla linea. La prima distinzione da fare è fra Champion Class e Galaxy Version.

Champion Class e Galaxy Version: le differenze principali

Champion Class Per scegliere un Cavaliere preciso e curarne la posa. Impostazione: personaggi con proporzioni più slanciate e dotazioni dedicate.

personaggi con proporzioni più slanciate e dotazioni dedicate. Scelta del personaggio: il modello è identificato sulla confezione.

il modello è identificato sulla confezione. Dimensioni: variabili; Pegasus Seiya misura circa 14 cm.

variabili; Pegasus Seiya misura circa 14 cm. Articolazioni: il numero cambia secondo il personaggio.

il numero cambia secondo il personaggio. Accessori: volti, mani, effetti e supporti secondo il modello. La sceglierei se: vuoi iniziare dal tuo personaggio preferito, senza estrazioni a sorpresa.

Galaxy Version Per chi ama i modelli compatti e la sorpresa dell’apertura. Impostazione: modelli compatti e stilizzati, organizzati in assortimenti.

modelli compatti e stilizzati, organizzati in assortimenti. Scelta del personaggio: la scatola singola sigillata contiene un personaggio casuale.

la scatola singola sigillata contiene un personaggio casuale. Dimensioni: formato più compatto, da verificare per il singolo modello.

formato più compatto, da verificare per il singolo modello. Articolazioni: le serie più recenti dichiarano oltre 20 punti di articolazione.

le serie più recenti dichiarano oltre 20 punti di articolazione. Accessori: cambiano secondo il personaggio estratto. La sceglierei se: ti piace l’assortimento nel suo insieme e accetti la casualità.

Per un primo acquisto sceglierei una Champion Class del personaggio preferito. Permette di capire se piacciono montaggio e risultato finale senza aggiungere l’incognita dell’estrazione. Le Galaxy hanno invece senso quando interessa l’assortimento nel suo insieme.

Champion Class: da quale Cavaliere iniziare?

Pegasus Seiya: il protagonista come primo modello

Il Pegasus Seiya Champion Class standard misura circa 14 cm e dichiara 40 punti di articolazione. La dotazione comprende volti e componenti intercambiabili, sei mani sostituibili, effetti del Pegasus Meteor Fist e un supporto dedicato.

È una scelta convincente per iniziare perché mette insieme il protagonista e un attacco immediatamente riconoscibile. Un dettaglio da osservare nelle fotografie è l’armatura blu della versione manga proposta da Blokees: chi ricorda soprattutto la colorazione dell’anime deve confrontare il modello con ciò che desidera davvero esporre.

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I Cavalieri di Bronzo: meglio costruire una squadra coerente

Nel catalogo Champion Class verificato compaiono anche Dragon Shiryu, Cygnus Hyoga, Andromeda Shun e Phoenix Ikki. È quindi possibile impostare la collezione sui cinque protagonisti, controllando sempre la versione di ogni uscita.

Non bisogna però trasferire automaticamente le caratteristiche di Seiya agli altri. Per esempio, Andromeda Shun è dichiarato con 89 pezzi e 37 punti di articolazione, oltre ad accessori dedicati al personaggio.

Se l’obiettivo è una squadra visivamente uniforme, partirei dalle versioni standard. Le varianti dorate possono essere un’aggiunta successiva, scelta per gusto personale anziché soltanto per completare una fila di scatole.

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I Cavalieri d’Oro: scegliere per personaggio e spazio

Per molti appassionati il richiamo principale rimane quello delle Dodici Case. Nel catalogo Champion Class figurano numerosi Cavalieri d’Oro: l’elenco più avanti permette di identificarli senza confondere questa linea con le Galaxy.

Un esempio recente è Virgo Shaka, proposto con 108 pezzi e 45 punti di articolazione. Il numero dei componenti è utile per confrontare i kit, ma non rappresenta da solo una classifica di qualità.

Per cominciare sceglierei il Cavaliere a cui si è più legati. Prima di aggiungerne altri valuterei anche lo spazio occupato da supporti, effetti e pose: una collezione ben disposta valorizza i singoli modelli più di una mensola riempita fino all’ultimo centimetro.

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I modelli Champion Class e i riferimenti da cercare

Questi sono i modelli nel catalogo ufficiale consultato. I riferimenti riportati sono gli SKU dello store Blokees: nei diversi mercati il rivenditore può mostrare soltanto la parte numerica principale oppure un proprio codice. Confrontate sempre anche nome e fotografie.

Aries Mu

SKU ufficiale: 75002-2

SKU ufficiale: 75002-2 Leo Aiolia

SKU ufficiale: 75003-2

SKU ufficiale: 75003-2 Scorpio Miro

SKU ufficiale: 75004-2

SKU ufficiale: 75004-2 Pegasus Seiya

SKU ufficiale: 75005-2

SKU ufficiale: 75005-2 Sagittarius Aiolos

SKU ufficiale: 75006-2

SKU ufficiale: 75006-2 Taurus Aldebaran

SKU ufficiale: 75007-2

SKU ufficiale: 75007-2 Cygnus Hyoga

SKU ufficiale: 75008-2

SKU ufficiale: 75008-2 Aquarius Camus

SKU ufficiale: 75009-2

SKU ufficiale: 75009-2 Dragon Shiryu

SKU ufficiale: 75010-2

SKU ufficiale: 75010-2 Capricorn Shura

SKU ufficiale: 75011-2

SKU ufficiale: 75011-2 Cancer Deathmask

SKU ufficiale: 75012-2

SKU ufficiale: 75012-2 Andromeda Shun

SKU ufficiale: 75013-2

SKU ufficiale: 75013-2 Phoenix Ikki

SKU ufficiale: 75014-2

SKU ufficiale: 75014-2 Gemini Saga

SKU ufficiale: 75015-2

SKU ufficiale: 75015-2 EX Pegasus Seiya

SKU ufficiale: 75016-2

SKU ufficiale: 75016-2 Cygnus Hyoga EX

SKU ufficiale: 75017-2

SKU ufficiale: 75017-2 Pisces Aphrodite

SKU ufficiale: 75018-2

SKU ufficiale: 75018-2 Virgo Shaka

SKU ufficiale: 75019-2

Per confrontare i diversi personaggi potete cercare tutti i Blokees Saint Seiya Champion Class su Amazon.it, verificando per ogni risultato personaggio, versione e contenuto della confezione.

La presenza nel catalogo internazionale non garantisce che ogni uscita sia già disponibile presso tutti i negozi italiani. Per controllare fotografie e denominazioni è utile anche il catalogo ufficiale Blokees Saint Seiya.

EX Pegasus Seiya e Hyoga EX: che cosa cambia?

La sigla EX merita attenzione perché può far pensare alla linea Bandai Myth Cloth EX. Qui identifica invece specifiche varianti Blokees: non indica una compatibilità con Bandai e non significa automaticamente un maggior numero di articolazioni.

EX Pegasus Seiya, riferimento 75016-2, propone una finitura dorata della Cloth di Pegasus. La scheda dichiara circa 14 cm, 87 pezzi e 40 punti di articolazione. Non va confuso con Sagittarius Aiolos, che rappresenta un altro personaggio con un’altra armatura.

Cygnus Hyoga EX, riferimento 75017-2, è presentato come Golden Anniversary Edition nella configurazione New Bronze Cloth. Misura circa 13,5 cm e dichiara 77 pezzi e 36 punti di articolazione.

Sceglierei queste varianti soprattutto per una collezione dedicata al personaggio o per un’esposizione che valorizzi le finiture dorate. Per iniziare una squadra standard, invece, controllerei prima le versioni normali.

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Galaxy Version: come funzionano le scatole a sorpresa

Le Galaxy Version adottano proporzioni più compatte e stilizzate. Il catalogo distingue normalmente fra Single Box, la scatola singola, e Whole Set, il formato con più confezioni.

La questione decisiva è che una scatola sigillata a sorpresa non permette di scegliere il personaggio. Se un negozio vende un modello già identificato, bisogna leggere come è stato verificato e se la confezione è stata aperta.

Inoltre, un display non equivale automaticamente a tutti i personaggi possibili. Le varianti rare possono sostituire un modello standard: il contenuto garantito va controllato per l’assortimento acquistato.

Le serie Galaxy Saint Seiya

Galaxy Version 01 — The Legacy of Sagittarius!! SKU scatola singola: 75001-2

75001-2 SKU Whole Set: 75001-3

Galaxy Version 02 — The Legacy of the Gold Saints SKU scatola singola: 75032-2

75032-2 SKU Whole Set: 75032-3

Galaxy Version 03 — Gold Zodiac ① SKU scatola singola: 75033-2

75033-2 SKU Whole Set: 75033-3

Galaxy Version 04 — Gold Zodiac ② SKU scatola singola: 75034-2

75034-2 SKU Whole Set: 75034-3

Galaxy Version 05 — The Hades Invasion SKU scatola singola: 75035-2

75035-2 SKU Whole Set: 75035-3

Per iniziare guarderei prima la fotografia dell’assortimento: deve piacere una buona parte dei possibili personaggi, non soltanto quello stampato più grande sul display.

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Galaxy 05 The Hades Invasion: la serie dedicata a Hades

The Hades Invasion amplia la proposta con personaggi e configurazioni legati all’arco di Hades, comprese le Surplice. Il produttore dichiara oltre 20 punti di articolazione e accessori specifici; fra le varianti rare compare Aries Shion in Surplice, con probabilità indicata di 1 su 36.

La sceglierei per un’esposizione dedicata a questa parte della storia. Non la considererei invece una via sicura per ottenere Shion: una probabilità dichiarata non garantisce il ritrovamento dopo un determinato numero di acquisti.

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Blokees Saint Seiya o Myth Cloth EX Bandai?

La scelta dipende dall’esperienza che si cerca. I Blokees sono kit da assemblare, con una proposta distinta fra personaggi selezionabili e assortimenti a sorpresa. Le Myth Cloth EX Bandai appartengono a un’altra linea di collezionismo.

Tamashii Nations descrive per la famiglia Saint Cloth Myth armature con componenti die-cast e la possibilità di ricomporle in modalità Object. Materiali, dotazioni e configurazioni devono comunque essere controllati sul singolo prodotto.

Non bisogna quindi acquistare un Blokees dando per scontati il peso del metallo, gli incastri o la ricomposizione dell’armatura previsti da un Myth Cloth. La finitura dorata, da sola, non dice di quale materiale sia fatto un pezzo.

Per approfondire l’alternativa Bandai trovate la nostra guida alle Saint Seiya Myth Cloth EX per iniziare la collezione.

Montaggio e acquisto: cosa controllare prima

La confezione deve corrispondere al modello desiderato

Confrontate linea, personaggio, variante e codice. Una foto con più Cavalieri può illustrare l’intera serie: non significa necessariamente che siano tutti inclusi nell’inserzione.

Accessori e articolazioni cambiano

Non sceglierei soltanto in base al numero dei pezzi o degli snodi. Un volto adatto, un effetto riconoscibile e una posa che funziona possono contare più di qualche componente aggiuntivo. Controllate la dotazione specifica, soprattutto quando confrontate standard ed EX.

Il montaggio fa parte del regalo

Per chi ama costruire, è una parte importante del divertimento. Per chi vuole soltanto un personaggio pronto da esporre, può essere un passaggio poco gradito. Seguite inoltre l’età indicata sulla singola confezione: non esiste una fascia unica valida per tutti i Blokees Saint Seiya.

Chi vuole esplorare altri kit può leggere il confronto fra Blokees Evangelion Action, Legend e Awakening. Per orientarsi nel modellismo Bandai abbiamo invece una guida alle differenze fra Gunpla HG, RG e MG: sigle e categorie non sono intercambiabili fra produttori.

Domande frequenti sui Blokees Saint Seiya

Sono prodotti ufficiali?

La gamma Saint Seiya presente sul sito Blokees è proposta con licenza ufficiale. Quando acquistate da un rivenditore, controllate che marchio, fotografie e riferimento corrispondano al prodotto descritto.

Rappresentano il manga oppure l’anime?

Per diversi Champion Class il produttore indica esplicitamente un’impostazione ispirata al manga. Non conviene quindi presumere che colori e dettagli coincidano con quelli ricordati dalla serie televisiva. Confrontate soprattutto l’armatura della versione scelta.

Champion Class è sempre meglio di Galaxy Version?

No: risponde a una preferenza diversa. La Champion Class è più adatta a scegliere e valorizzare un personaggio preciso; la Galaxy punta sul formato compatto e sull’assortimento a sorpresa.

Le versioni EX Blokees sono Myth Cloth EX?

No. Sono prodotti di un altro marchio, con costruzione e riferimenti propri. La presenza delle stesse lettere nel nome non li rende appartenenti alla linea Bandai.

Un Whole Set contiene sicuramente tutte le varianti rare?

Non va dato per scontato. Leggete il contenuto garantito dell’assortimento: il numero di scatole del display e il numero totale di varianti possibili possono essere differenti.

Quale Blokees Saint Seiya scegliere per iniziare?

Partirei da Pegasus Seiya Champion Class standard se l’obiettivo è conoscere il sistema di montaggio e ottenere un protagonista riconoscibile. Per un Cavaliere d’Oro sceglierei prima il personaggio preferito, verificando accessori e spazio necessario per esporlo.

Le Galaxy Version sono più interessanti quando piace l’intero assortimento e si accetta la casualità. Se invece si cerca un solo Cavaliere preciso, una scatola a sorpresa può portare a comprare più del necessario.

Le varianti EX dorate e la Galaxy 05 Hades offrono direzioni ulteriori alla collezione. Meglio sceglierne una coerente con ciò che si vuole esporre, anziché inseguire ogni nuova scatola.