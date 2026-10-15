Blokees Evangelion: Action Edition, Legend Edition e Awakening. Quale EVA-01 scegliere?

Blokees Evangelion è una delle proposte più interessanti per chi ama i modellini da assemblare e vuole portare nella propria collezione le unità EVA della celebre opera di Hideaki Anno. I kit dedicati all’EVA-01 sono particolarmente apprezzati, ma scegliere quello giusto non è semplice: tra Action Edition, Legend Edition TV Version e Awakening esistono differenze che vanno ben oltre il nome stampato sulla scatola.

La domanda più importante è questa: si vuole riprodurre l’EVA-01 della serie televisiva originale di Neon Genesis Evangelion, quello dei film Rebuild of Evangelion oppure una versione speciale che rappresenta il risveglio dell’Unità 01?

In questa guida confrontiamo i tre modellini, le loro caratteristiche, gli accessori, le differenze estetiche e i codici commerciali da controllare prima dell’acquisto. Vedremo anche quali altre unità Evangelion sono disponibili nel catalogo Blokees e come scegliere un kit da collezionare.

Che cosa sono i Blokees Evangelion?

I Blokees Evangelion sono model kit con licenza ufficiale che permettono di assemblare versioni articolate degli Evangelion attraverso componenti in plastica già colorati o preverniciati.

A differenza delle normali action figure vendute già montate, questi prodotti richiedono di costruire il modello seguendo le istruzioni. È proprio il montaggio a rappresentare una parte significativa dell’esperienza.

I kit della linea Action e Legend dedicati alle unità EVA sono progettati per essere assemblati senza colla e, secondo le specifiche di Blokees, senza gli strumenti da taglio normalmente associati ad alcuni modellini tradizionali.

La presenza di una struttura interna articolata permette di ottenere pose dinamiche, mentre armi, mani intercambiabili, Entry Plug e piattaforme sceniche cambiano in base alla versione acquistata.

Non bisogna però confondere questi modelli con i Gunpla Bandai: il principio del montaggio è simile, ma i sistemi di costruzione, le linee commerciali, gli accessori e le caratteristiche tecniche non sono automaticamente equivalenti.

Blokees Action Edition e Legend Edition: quali sono le differenze?

La confusione nasce soprattutto dal fatto che le denominazioni Action Edition e Legend Edition non identificano sempre due fasce di qualità nettamente separate.

Nel catalogo Evangelion troviamo infatti kit di dimensioni e filosofia costruttiva molto simili, ma legati a interpretazioni differenti degli stessi personaggi. Per questo non sarebbe corretto sostenere che una Legend Edition sia automaticamente più grande, più articolata o migliore di ogni Action Edition.

Nel caso dell’EVA-01, la differenza più importante riguarda l’opera di riferimento:

Action Edition EVA-01: riproduce l’impostazione dell’Unità 01 associata ai film Rebuild of Evangelion.

riproduce l’impostazione dell’Unità 01 associata ai film Rebuild of Evangelion. Legend Edition EVA-01 TV ver.: riprende il design della serie televisiva originale di Neon Genesis Evangelion.

riprende il design della serie televisiva originale di Neon Genesis Evangelion. Legend Edition EX Awakening TV ver.: rappresenta una configurazione speciale dell’EVA-01 risvegliato, con dettagli organici e una presentazione scenica differente.

Un altro elemento da considerare è la confezione. In alcuni mercati e ristampe si incontrano diciture differenti, e perfino prodotti con lo stesso design possono essere indicati in maniera diversa dai rivenditori.

Il metodo più affidabile è confrontare il nome completo, il codice del kit, il design dell’unità e gli accessori effettivamente inclusi.

I tre Blokees EVA-01 a confronto: Action, Legend TV e Awakening

Caratteristica Action Edition Legend Edition TV Legend Edition EX Awakening Modello EVA-01 EVA-01 TV ver. EVA-01 Awakening TV ver. Riferimento Film Rebuild Serie originale Risveglio nella serie originale Codice commerciale 73501 73514 73621 Pezzi dichiarati Verificare sulla confezione 282 225 secondo le schede dei distributori Dotazione distintiva Gatling e altre armi Fucile a positroni e piattaforma NERV Dettagli organici e base scenica Per chi è indicato Fan dei film Rebuild Fan della serie classica Chi cerca una scena particolare e più drammatica

Le dotazioni variano fra le versioni e devono essere verificate sulla confezione. In particolare, alcune schede commerciali del modello Awakening riportano specifiche non uniformi: per quest’ultimo conviene controllare sempre il riferimento 73621 e la lista effettiva dei componenti.

Blokees Evangelion EVA-01 Action Edition: la versione dei film Rebuild

Il Blokees Evangelion Test Type-01 Action Edition è il modello da prendere in considerazione se si apprezza soprattutto l’estetica cinematografica dei film Rebuild of Evangelion.

La saga cinematografica reinterpreta l’universo della serie originale attraverso una nuova rappresentazione visiva, con differenze nella caratterizzazione, nei dettagli e in alcuni elementi delle unità EVA.

Questa versione Blokees presenta una struttura interna progettata per pose dinamiche, articolazioni con giunti a doppia cerniera, braccia estensibili e un meccanismo che permette di aprire la zona posteriore per accedere all’Entry Plug.

Anche la mascella può essere aperta e chiusa, una caratteristica interessante per riprodurre espressioni più aggressive.

Armi e accessori dell’Action Edition

Secondo la scheda ufficiale Blokees, fra gli accessori figurano:

Gatling: una delle armi più riconoscibili di questa configurazione.

una delle armi più riconoscibili di questa configurazione. Progressive Knife: il celebre coltello utilizzato dalle unità EVA.

il celebre coltello utilizzato dalle unità EVA. Pallet Rifle: l’arma da fuoco standard.

l’arma da fuoco standard. Umbilical Cable: il cavo di alimentazione.

il cavo di alimentazione. Mani intercambiabili: per differenti impugnature e pose.

per differenti impugnature e pose. Entry Plug rimovibile: accessibile attraverso il meccanismo posteriore.

accessibile attraverso il meccanismo posteriore. Elementi scenici: componenti per rappresentare il trasporto e il lancio dell’unità.

Il produttore segnala anche dettagli realizzati con finiture fluorescenti applicate in fabbrica e un sistema per il movimento delle protezioni delle spalle.

Non è quindi soltanto un kit destinato all’esposizione statica: chi ama cambiare spesso le pose può apprezzare particolarmente la combinazione fra struttura articolata e accessori.

Il riferimento commerciale da cercare è 73501. È possibile cercare Blokees EVA-01 Action Edition 73501 su Amazon.it, confrontando fotografie e contenuto della confezione.

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Per verificare le caratteristiche dichiarate dal produttore è disponibile anche la scheda ufficiale Blokees dell’Action Edition EVA-01.

Blokees Evangelion EVA-01 Legend Edition TV Version: il modello della serie classica

Per molti collezionisti cresciuti con Neon Genesis Evangelion, la vera Unità 01 è quella della serie televisiva originale del 1995, riconoscibile per proporzioni, colorazione e dettagli estetici.

Blokees ha realizzato il modello Legend Edition Evangelion Test Type-01 TV ver. proprio per riprodurre questa interpretazione.

Il kit contiene 282 componenti preverniciati, secondo il produttore, ed è consigliato a partire dai 14 anni. La figura assemblata misura circa 17 centimetri, senza considerare l’ingombro degli accessori e della piattaforma.

Il design conserva l’aspetto classico dell’Unità 01, mentre la struttura articolata permette di ottenere pose di combattimento e configurazioni espositive legate alla serie.

Armi e accessori della Legend Edition TV

Fra le caratteristiche documentate ufficialmente troviamo:

NERV-Style Positron Sniper Rifle: l’imponente fucile a positroni.

l’imponente fucile a positroni. Progressive Knife: per gli scontri ravvicinati.

per gli scontri ravvicinati. Pallet Rifle e Hand Gun: ulteriori armi incluse.

ulteriori armi incluse. Restraint/Transport Platform TV ver.: piattaforma dedicata alle operazioni NERV.

piattaforma dedicata alle operazioni NERV. Entry Plug: elemento rimovibile attraverso un meccanismo nella zona del collo.

elemento rimovibile attraverso un meccanismo nella zona del collo. Mani e componenti sostituibili: per modificare pose e configurazione.

per modificare pose e configurazione. Mascella mobile: per una maggiore espressività.

La piattaforma è particolarmente interessante per chi desidera esporre l’EVA-01 come se fosse pronta a partire dalla base NERV.

Un aspetto importante riguarda le armi: l’Action Edition e la Legend TV non presentano semplicemente le stesse dotazioni in scatole differenti. La prima include la Gatling, mentre la seconda viene proposta con il caratteristico fucile a positroni.

Perché scegliere la versione TV?

La sceglierei soprattutto per tre ragioni: fedeltà alla serie originale, presenza del fucile a positroni e possibilità di allestire una scena di lancio NERV.

Chi desidera recuperare anche la serie animata può approfondire la storia delle sue edizioni nel nostro articolo dedicato a Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition.

Per il modellino Blokees, il codice commerciale comunemente indicato è 73514. Puoi cercare EVA-01 Legend Edition TV Version 73514 su Amazon.it.

La scheda ufficiale Blokees della TV Version permette di confrontare fotografie e accessori.

Blokees EVA-01 Awakening TV Version: il terzo modello da non confondere con gli altri

Esiste una terza versione dell’EVA-01 che merita un discorso a parte: Evangelion Test Type-01 Awakening TV Version, commercializzata come Legend Edition EX.

La particolarità non consiste nel rappresentare un’altra normale configurazione del robot, ma nel riprodurre un momento in cui l’EVA-01 manifesta la propria natura organica e la sua forza fuori dal controllo ordinario.

Nell’universo di Evangelion, questa condizione viene spesso associata al termine Berserk. È uno degli aspetti più affascinanti della serie, perché ricorda allo spettatore che gli Evangelion non sono semplici robot.

Come riconoscere la versione Awakening?

Nelle schede di distribuzione del kit vengono indicati dettagli caratteristici:

Una configurazione dell’EVA-01 con aspetto alterato rispetto a quella standard.

Particolari organici, fra cui un braccio dall’aspetto differente.

Una zona del petto che lascia in evidenza il nucleo rosso.

Una base espositiva scenica con superficie simile a un terreno roccioso.

Una dotazione pensata per rappresentare lo stato di risveglio dell’unità.

Questo significa che la Awakening non deve essere scambiata né con l’EVA-01 Action Edition cinematografica né con la normale Legend Edition TV.

Codice, quantità di pezzi e disponibilità

Il riferimento commerciale identificato per questa versione è 73621, con codice EAN/UPC 810181532975.

Alcuni distributori riportano una composizione da 225 pezzi e la presenza della base scenica. Non tutte le schede dei negozi, tuttavia, riportano informazioni perfettamente coerenti: per questo è particolarmente importante distinguere il codice 73621 dal modello televisivo standard 73514.

La disponibilità può inoltre cambiare in base al Paese e al distributore. Prima dell’acquisto conviene verificare se il prodotto è già a magazzino, in preordine oppure disponibile tramite importazione.

Puoi cercare Blokees EVA-01 Awakening 73621 su Amazon.it, controllando che la fotografia della confezione corrisponda effettivamente alla versione EX.

Quale Blokees EVA-01 scegliere: serie TV, Rebuild o Awakening?

A questo punto la scelta diventa più semplice.

Se ami la serie originale di Neon Genesis Evangelion, la Legend Edition TV è probabilmente la scelta più naturale. Riprende il design classico e include accessori molto riconoscibili, come il fucile a positroni.

Se preferisci i film Rebuild, scegli l’Action Edition, con l’impostazione cinematografica, la Gatling e la dotazione prevista per quella versione.

Se cerchi una figure più particolare, l’Awakening TV Version può risultare la più affascinante sul piano scenografico. Il suo aspetto organico e la presentazione dedicata al risveglio ne fanno una proposta distinta dalle normali unità in configurazione da combattimento.

Non considererei invece una delle tre automaticamente superiore alle altre soltanto perché contiene più pezzi. Il numero dei componenti può indicare una diversa struttura di montaggio o una dotazione più ampia, ma non costituisce da solo una misura della qualità finale.

Action Edition e Legend Edition hanno la stessa qualità?

Dal confronto delle schede ufficiali emerge che entrambe le linee puntano su montaggio senza colla, componenti precolorati o preverniciati, strutture articolate e accessori dedicati.

Le differenze effettive dipendono dal singolo kit: scheletro interno, articolazioni, armi e componenti scenici non devono essere considerati necessariamente identici.

Una Legend Edition non va quindi interpretata come il corrispettivo di un grado superiore rispetto all’Action Edition, come potrebbe succedere confrontando determinate categorie di modellismo tradizionale.

Blokees utilizza anche altre denominazioni commerciali per franchise differenti. La parola Legend, da sola, non è sufficiente per stabilire scala, complessità o dotazione.

Come evitare di comprare la versione sbagliata di EVA-01

Le confezioni possono essere particolarmente simili e alcune inserzioni utilizzano descrizioni poco precise. Ecco cosa verificare prima di acquistare:

Il codice: 73501 per l’Action Edition, 73514 per la normale Legend TV e 73621 per la Legend EX Awakening TV.

73501 per l’Action Edition, 73514 per la normale Legend TV e 73621 per la Legend EX Awakening TV. Il titolo completo: cercare espressioni come TV ver., Awakening TV ver. oppure Action Edition.

cercare espressioni come TV ver., Awakening TV ver. oppure Action Edition. La fotografia della scatola: controllare il design del robot anziché basarsi soltanto sulla categoria indicata dal negozio.

controllare il design del robot anziché basarsi soltanto sulla categoria indicata dal negozio. Gli accessori: Gatling, fucile a positroni e base scenica Awakening sono elementi utili per distinguere i kit.

Gatling, fucile a positroni e base scenica Awakening sono elementi utili per distinguere i kit. La disponibilità: verificare se si tratta di un articolo pronto per la spedizione oppure di un preordine.

verificare se si tratta di un articolo pronto per la spedizione oppure di un preordine. La lingua e il mercato: confezioni e indicazioni commerciali possono variare fra importazioni e distribuzione internazionale.

È importante anche non scambiare le misure della confezione con l’altezza della figura assemblata. Le schede dei produttori riportano talvolta entrambi i dati.

Prima di spendere, confronta sempre le caratteristiche della specifica edizione con le fotografie ufficiali e con il contenuto riportato sulla scatola.

Quali altri modellini Blokees Evangelion esistono?

Il catalogo Blokees non si limita all’EVA-01. Sono presenti altre unità e linee dedicate ai personaggi del franchise.

Evangelion EVA-02 Action Edition

Il Production Model-02 Action Edition è dedicato a una delle unità più riconoscibili della saga. La scheda del produttore documenta un corpo articolato, Entry Plug rimovibile e diversi accessori, tra cui Progressive Knife, Thunder Spear, Crossbow e Pallet Rifle.

È una scelta interessante per chi vuole affiancare all’EVA-01 un’unità dall’estetica molto diversa.

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Evangelion EVA-00′ Action Edition DX

Il Proto Type-00′ Action Edition DX si distingue per la dotazione scenica e per accessori come l’ESV Shield, l’N² Missile e gli elementi di effetto.

La sigla DX identifica questa particolare proposta commerciale, ma non bisogna dedurne che tutti i prodotti DX del marchio condividano automaticamente la stessa scala o configurazione.

Il modello è interessante per completare un’esposizione delle unità classiche.

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Evangelion EVA-08α Legend Edition

La Production Model Custom Type-08α appartiene alla linea Legend e riproduce un’unità legata ai film Rebuild, associata a Mari Makinami.

È un esempio importante per capire perché la dicitura Legend non sia sinonimo esclusivo di versione televisiva: anche un modello tratto dai film può appartenere a questa linea.

Il kit include 258 pezzi, secondo la scheda ufficiale, ed è dotato di armi e componenti dedicati.

È possibile cercare EVA-08α Legend Edition su Amazon.it.

Rei, Asuka e Mari: la linea Fantastics

Blokees propone anche figure dedicate alle pilote, attraverso la linea Evangelion Fantastics.

Per Rei Ayanami, Asuka Shikinami Langley e Mari Makinami Illustrious sono documentate versioni con Plug Suit e varianti che includono un Entry Plug Interior.

Sono prodotti differenti dai kit delle unità EVA. Prima di acquistare è importante distinguere la variante standard da quella con elementi aggiuntivi, senza presumere che tutte abbiano gli stessi accessori.

Il catalogo completo può essere consultato nella collezione Evangelion ufficiale Blokees.

Blokees Evangelion o Bandai: quale tipo di modellino comprare?

Chi ama gli Evangelion incontra spesso anche le proposte Bandai, comprese linee di modellini più tradizionali.

Il confronto, tuttavia, richiede attenzione: non basta mettere fianco a fianco il prezzo o l’altezza di due figure. Bisogna considerare la complessità del montaggio, la struttura interna, gli accessori, le finiture e l’esperienza desiderata.

I kit Blokees descritti in questa guida puntano soprattutto su un montaggio accessibile, una struttura articolata e una dotazione pronta per l’esposizione.

Per chi proviene dal collezionismo di figure già montate, il passaggio a un Blokees può rappresentare un modo interessante per sperimentare l’assemblaggio.

D’altra parte, chi desidera un’esperienza di modellismo più tradizionale potrebbe voler confrontare le specifiche di un Bandai RG o di altri kit Evangelion prima di decidere.

Un approccio simile vale per altre figure da collezione: nella nostra guida ai Myth Cloth EX di Saint Seiya abbiamo spiegato perché linea, edizione e accessori contino più del semplice nome del personaggio.

Serie TV e Rebuild: perché per un collezionista la distinzione è importante

Il mondo di Evangelion ha attraversato diverse produzioni, a cominciare dalla serie televisiva del 1995 e dai film collegati, fino alla successiva tetralogia Rebuild.

Pur condividendo molti personaggi e concetti, queste opere presentano differenze narrative e visive che possono riflettersi anche nei prodotti da collezione.

L’EVA-01 classico non è quindi automaticamente intercambiabile, dal punto di vista estetico, con un modello ispirato ai film più recenti.

Per approfondire la serie originale e i film storici, su MangaForever trovi il nostro articolo dedicato a Neon Genesis Evangelion: The Complete Series & Movies.

Chi ama soprattutto il lavoro visivo dei film Rebuild può invece leggere il nostro approfondimento sull’artbook di Evangelion: 3.0+1.0.

Domande frequenti sui Blokees Evangelion

Che differenza c’è tra Blokees Action Edition e Legend Edition?

Dipende dal prodotto. Nel caso dell’EVA-01, Action Edition e Legend Edition TV identificano due interpretazioni differenti del robot, rispettivamente legate ai film Rebuild e alla serie originale. Non sono automaticamente due livelli di qualità differenti.

Quante versioni principali di Blokees EVA-01 devo distinguere?

In questa guida ne confrontiamo tre: Action Edition, Legend Edition TV e Legend Edition EX Awakening TV. Ogni versione ha una propria identificazione commerciale e una dotazione da verificare separatamente.

Qual è il Blokees EVA-01 della serie TV originale?

È il Legend Edition Evangelion Test Type-01 TV ver., comunemente identificato dal codice 73514, con 282 pezzi dichiarati dal produttore.

Qual è il Blokees EVA-01 del film?

È il modello Evangelion Test Type-01 Action Edition, associato al design dei film Rebuild e identificato dal codice commerciale 73501.

La versione EVA-01 Awakening è uguale alla Legend Edition normale?

No. La Legend Edition EX Awakening TV ver., codice 73621, rappresenta uno stato particolare dell’Unità 01 e viene proposta con una configurazione e una presentazione scenica differenti dalla normale versione televisiva.

Servono colla, vernici o strumenti per costruire i Blokees Evangelion?

Secondo le indicazioni ufficiali per i kit Action e Legend esaminati, il montaggio avviene a incastro, con componenti già colorati o preverniciati, senza necessità di incollarli o dipingerli. È comunque consigliabile seguire attentamente il manuale del singolo prodotto.

I Blokees Evangelion sono adatti ai bambini?

I kit Action e Legend delle unità EVA esaminati riportano un’età consigliata di 14 anni o superiore. Contengono componenti piccoli e richiedono attenzione nel montaggio. Altre linee del marchio possono avere indicazioni differenti.

Posso usare gli accessori di un kit su un altro EVA-01?

Non bisogna presumere la compatibilità fra versioni differenti. Prima di scambiare armi, mani o elementi della struttura interna occorre controllare gli agganci e le indicazioni del produttore.

Dove posso comprare i Blokees Evangelion?

Si trovano presso rivenditori specializzati, negozi di modellismo e piattaforme online. Prima dell’acquisto conviene verificare il codice del kit, la versione rappresentata e l’effettiva disponibilità dell’inserzione.

Conclusione: quale Blokees Evangelion vale la pena scegliere?

La scelta migliore non dipende dal nome Action o Legend, ma dalla versione di Evangelion che si desidera avere in collezione.

La Legend Edition TV rappresenta il punto di riferimento per chi ama la serie originale. L’Action Edition è la scelta naturale per chi preferisce il design dei film Rebuild. L’Awakening TV, invece, propone un’interpretazione più particolare e scenografica dell’EVA-01.

Prima di acquistare, controlla sempre i codici 73501, 73514 e 73621, senza affidarti soltanto alla fotografia promozionale o al titolo abbreviato di un’inserzione.

Conoscere queste differenze permette di evitare acquisti sbagliati e costruire una collezione Evangelion più coerente, scegliendo davvero il modello che rappresenta la propria versione preferita dell’opera.