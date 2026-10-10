Saint Seiya Myth Cloth EX Bandai: guida per iniziare la collezione

Per chi è cresciuto con I Cavalieri dello Zodiaco, vedere le armature dei Cavalieri d’Oro prendere forma su una mensola ha un fascino particolare. Le figure Saint Seiya Myth Cloth EX di Bandai permettono di ricreare alcuni dei personaggi più iconici dell’opera di Masami Kurumada, con armature componibili, numerosi accessori e una cura estetica pensata soprattutto per gli appassionati adulti.

Ma da dove conviene iniziare? Meglio acquistare subito un Cavaliere d’Oro, scegliere Pegasus oppure cercare una versione rara? E soprattutto, come orientarsi tra edizioni originali, Revival, ristampe e prezzi molto diversi?

In questa guida vedremo come iniziare una collezione di Myth Cloth EX senza commettere gli errori più comuni, quali modelli considerare per i primi acquisti e cosa controllare prima di spendere cifre importanti.

Cosa sono i Saint Seiya Myth Cloth EX di Bandai?

I Saint Cloth Myth EX sono action figure articolate dedicate all’universo di Saint Seiya, prodotte da Bandai attraverso il marchio Tamashii Nations. Rappresentano un’evoluzione della precedente linea Saint Cloth Myth, con particolare attenzione alle proporzioni dei personaggi, alla mobilità e alla resa delle armature.

Uno degli elementi che rende queste figure così particolari è la possibilità, per i modelli che lo prevedono, di utilizzare i componenti dell’armatura in due configurazioni: indossati dal personaggio oppure montati sulla struttura dedicata per ricreare la forma simbolica della costellazione, comunemente chiamata Object.

Le armature possono combinare parti in metallo die-cast e componenti in plastica, mentre volti, mani, capelli e altri accessori intercambiabili consentono di personalizzare l’esposizione. Materiali e contenuti esatti cambiano da un modello all’altro.

Non si tratta, quindi, di semplici statuette statiche: il montaggio e la scelta della posa sono parte integrante dell’esperienza di collezionismo.

Myth Cloth e Myth Cloth EX: quali sono le differenze?

Prima di acquistare è importante capire che Saint Cloth Myth e Saint Cloth Myth EX non sono la stessa linea. Entrambe appartengono al mondo delle figure ufficiali Bandai, ma presentano caratteristiche e proporzioni differenti.

La linea EX è stata sviluppata per offrire una maggiore libertà di posa e una resa estetica più evoluta rispetto a molti dei modelli classici. Questo non significa, però, che ogni Myth Cloth EX sia automaticamente migliore di qualsiasi Myth Cloth tradizionale: molto dipende dal personaggio, dall’anno di progettazione e dalle preferenze del collezionista.

Le differenze da considerare sono soprattutto:

Proporzioni: i modelli EX presentano generalmente corpi più slanciati e articolazioni progettate per pose dinamiche.

i modelli EX presentano generalmente corpi più slanciati e articolazioni progettate per pose dinamiche. Articolazioni: la linea EX punta a una maggiore mobilità, anche se alcune parti dell’armatura possono limitare determinati movimenti.

la linea EX punta a una maggiore mobilità, anche se alcune parti dell’armatura possono limitare determinati movimenti. Volti e accessori: molte uscite EX comprendono espressioni e componenti intercambiabili, ma la dotazione varia.

molte uscite EX comprendono espressioni e componenti intercambiabili, ma la dotazione varia. Compatibilità: armature, corpi e accessori non devono essere considerati automaticamente intercambiabili tra linee o versioni differenti.

armature, corpi e accessori non devono essere considerati automaticamente intercambiabili tra linee o versioni differenti. Estetica: i Myth Cloth classici mantengono un fascino particolare, mentre gli EX sono spesso preferiti da chi desidera uniformità e pose più elaborate.

Per chi parte da zero e vuole costruire una collezione visivamente omogenea, concentrarsi inizialmente sui Myth Cloth EX può essere una scelta sensata.

Da quali Myth Cloth EX iniziare la collezione?

La tentazione è acquistare immediatamente il personaggio più raro o quello con l’armatura più spettacolare. Per un principiante, però, è generalmente più utile scegliere una figura facilmente identificabile, completa di accessori e appartenente a una linea che si desidera davvero continuare.

I Cavalieri d’Oro rappresentano un ottimo punto di partenza: sono immediatamente riconoscibili, hanno armature di grande impatto visivo e permettono di costruire una collezione con un obiettivo preciso, quello delle dodici case dello Zodiaco.

Gemini Saga: un protagonista del collezionismo Saint Seiya

Saga di Gemini è uno dei personaggi più importanti della saga del Santuario e uno dei soggetti più rappresentativi dell’intera linea. L’armatura dei Gemelli, con il suo design elaborato, rende particolarmente bene in esposizione.

Bandai ha realizzato anche una versione Saint Cloth Myth EX Gemini Saga Revival. Prima dell’acquisto è opportuno controllare attentamente quale versione viene proposta, perché inserzioni apparentemente simili possono riferirsi a uscite differenti.

È una scelta indicata soprattutto per chi desidera iniziare da un personaggio centrale nella storia, senza impegnarsi immediatamente a completare tutti e dodici i Cavalieri d’Oro.

Per confrontare le inserzioni è possibile cercare Gemini Saga Myth Cloth EX Revival su Amazon.it, verificando produttore, edizione e contenuto della confezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Leo Aiolia: una delle armature più riconoscibili

Aiolia del Leone è un altro candidato ideale per iniziare. La sua armatura dorata è immediatamente riconoscibile e il personaggio occupa un posto importante nell’immaginario degli appassionati della serie classica.

La versione Revival è documentata nel catalogo ufficiale Tamashii Nations. Per chi vuole iniziare una raccolta dedicata ai Cavalieri d’Oro, Aiolia permette di scegliere un personaggio molto rappresentativo senza dover necessariamente partire dai modelli più complessi.

Chi desidera confrontare le edizioni può cercare Leo Aiolia Myth Cloth EX su Amazon.it.

Aries Mu: eleganza e accessori

Mu dell’Ariete è particolarmente interessante per chi apprezza un’esposizione più elegante e meno aggressiva. L’armatura dell’Ariete si distingue per le forme riconoscibili e per la presenza di dettagli che la rendono immediatamente identificabile.

La scheda ufficiale della versione Revival documenta, tra gli accessori, espressioni intercambiabili, mani alternative, mantello, struttura per l’Object e il personaggio di Kiki.

Questa dotazione lo rende una scelta interessante anche per chi vuole sperimentare diverse configurazioni espositive.

È possibile cercare Aries Mu Myth Cloth EX Revival su Amazon.it, controllando gli accessori inclusi nella specifica edizione.

Aquarius Camus: una scelta per chi ama la saga del Santuario

Camus dell’Acquario è uno dei Cavalieri d’Oro più amati, soprattutto per il suo rapporto con Crystal, conosciuto come Hyoga nella versione originale.

Bandai ha pubblicato una versione Revival che include modifiche estetiche rispetto a precedenti configurazioni del personaggio, tra cui componenti delle gambe modellati per richiamare l’aspetto dell’anime.

Camus è un buon acquisto per chi desidera una collezione incentrata sui combattimenti più celebri delle dodici case oppure sui personaggi legati ai Cavalieri di Bronzo.

Per individuare l’edizione corretta si può cercare Aquarius Camus Myth Cloth EX Revival su Amazon.it.

Meglio iniziare dai Cavalieri d’Oro o dai Cavalieri di Bronzo?

Non esiste una risposta valida per tutti. I Cavalieri d’Oro sono particolarmente adatti a una collezione coordinata, mentre i protagonisti di Bronzo hanno un valore affettivo maggiore per molti fan cresciuti seguendo le avventure di Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix.

La distinzione più importante riguarda però le versioni delle armature. Per i Cavalieri di Bronzo esistono configurazioni differenti, legate ai vari momenti della storia: prime armature, armature successive, versioni finali e God Cloth.

Chi vuole iniziare con Pegasus dovrebbe quindi scegliere prima quale versione del personaggio desidera esporre, anziché acquistare il primo modello disponibile.

È importante anche verificare il nome completo della linea: una confezione Saint Cloth Myth non è necessariamente un Saint Cloth Myth EX, anche quando rappresenta lo stesso personaggio.

Versioni standard, Revival, Original Color Edition e limitate: cosa cambia?

Uno degli aspetti più difficili per chi si avvicina al collezionismo Bandai è distinguere le numerose edizioni di uno stesso personaggio.

Versioni standard

Sono le uscite regolari di un determinato modello. Rappresentano un buon riferimento per capire come una figura sia stata proposta originariamente, ma una prima edizione non è necessariamente la scelta migliore sul mercato dell’usato.

Revival Version

La dicitura Revival identifica il ritorno di un personaggio già pubblicato. Non bisogna però presumere che ogni Revival sia identico alla prima uscita oppure che introduca sempre miglioramenti significativi.

Alcune riproposte conservano sostanzialmente la dotazione precedente; altre presentano differenze negli accessori, nei componenti o nelle istruzioni. È quindi fondamentale confrontare le schede ufficiali delle singole versioni.

Original Color Edition

Le Original Color Edition, spesso abbreviate in OCE, propongono colorazioni alternative ispirate a specifiche interpretazioni cromatiche dell’opera originale. Non sono semplicemente ristampe standard: possono avere un’estetica diversa e rivolgersi a collezionisti interessati a una rappresentazione particolare del personaggio.

Edizioni limitate ed esclusive

Alcuni modelli vengono distribuiti attraverso canali dedicati, eventi o iniziative Tamashii Nations. La disponibilità può essere più ristretta rispetto a quella delle uscite regolari, ma questo non significa che qualsiasi edizione limitata sia automaticamente un buon investimento.

Per una prima collezione è generalmente preferibile scegliere i personaggi che si desiderano realmente possedere, senza lasciarsi guidare soltanto dalla rarità dichiarata dal venditore.

Quanto costa iniziare una collezione di Myth Cloth EX?

I Saint Cloth Myth EX appartengono a una fascia di collezionismo diversa dalle action figure economiche. Il prezzo dipende da numerosi fattori: personaggio, edizione, canale di distribuzione, condizioni della confezione, completezza degli accessori e disponibilità sul mercato.

Per questo motivo non sarebbe corretto indicare un prezzo unico valido per tutta la linea. Anche il prezzo ufficiale giapponese non coincide necessariamente con quello richiesto da un negozio italiano, soprattutto dopo importazione, tasse e distribuzione.

Un approccio prudente consiste nel partire da un solo modello, verificare la qualità del prodotto e soltanto successivamente decidere se proseguire con altri personaggi.

Prima di acquistare, confrontate almeno il prezzo ufficiale di riferimento, le offerte di rivenditori affidabili e le inserzioni dell’usato completo. Fate attenzione anche alle spese di spedizione e agli eventuali costi d’importazione.

Come riconoscere un Myth Cloth EX originale Bandai?

Il mercato delle figure di Saint Seiya comprende prodotti ufficiali, imitazioni e modelli realizzati da produttori differenti. Alcuni possono assomigliare molto alle figure Bandai nelle fotografie delle inserzioni.

Per ridurre il rischio di acquistare un prodotto non autentico è consigliabile controllare:

Produttore: la scheda deve identificare chiaramente Bandai Spirits o Tamashii Nations, secondo l’edizione.

la scheda deve identificare chiaramente Bandai Spirits o Tamashii Nations, secondo l’edizione. Confezione: confrontare immagini, loghi, denominazione completa e codici con la documentazione ufficiale.

confrontare immagini, loghi, denominazione completa e codici con la documentazione ufficiale. Contenuto: verificare presenza di corpo, armatura, Object, volti, mani e accessori previsti.

verificare presenza di corpo, armatura, Object, volti, mani e accessori previsti. Fotografie: per l’usato, chiedere immagini reali della confezione e dei componenti, non soltanto foto promozionali.

per l’usato, chiedere immagini reali della confezione e dei componenti, non soltanto foto promozionali. Prezzo: diffidare delle offerte insolitamente economiche, soprattutto quando il venditore non specifica il produttore.

diffidare delle offerte insolitamente economiche, soprattutto quando il venditore non specifica il produttore. Condizioni: verificare eventuali danni alle articolazioni, verniciatura, parti metalliche e agganci dell’armatura.

Il solo logo sulla confezione non costituisce una garanzia assoluta di autenticità. Il controllo più affidabile deriva dal confronto di più elementi e dall’acquisto presso venditori attendibili.

Myth Cloth EX nuovi o usati: cosa conviene comprare?

Un modello nuovo e sigillato può offrire maggiore tranquillità a chi inizia, ma non elimina completamente il rischio di difetti o problemi di produzione. Un usato ben conservato, invece, può rappresentare una buona opportunità, purché sia completo.

Le armature dei Myth Cloth comprendono spesso componenti piccoli e delicati. Un singolo elemento mancante può compromettere sia la configurazione indossata sia quella Object.

Prima di acquistare un modello usato, è quindi utile chiedere una fotografia di tutti i componenti disposti fuori dalla confezione e confrontarla con la lista degli accessori presente nelle istruzioni ufficiali.

Per un principiante, una figura completa e in buone condizioni è generalmente preferibile a un modello apparentemente conveniente ma privo di elementi difficili da recuperare.

Come esporre e conservare i Saint Seiya Myth Cloth EX

Una collezione di Myth Cloth EX merita un’esposizione adeguata, ma non è necessario acquistare immediatamente una vetrina costosa.

La priorità è scegliere una superficie stabile, lontana dalla luce solare diretta e da fonti di calore. È inoltre consigliabile limitare l’accumulo di polvere e conservare scatole, istruzioni e accessori non utilizzati.

Per le pose più dinamiche può essere utile un supporto compatibile con il modello. Non tutti gli stand sono però universali, quindi è opportuno verificare l’effettiva compatibilità prima dell’acquisto.

Chi desidera una soluzione espositiva può cercare gli stand Saint Cloth Myth EX su Amazon.it, controllando che siano adatti alla propria figura.

Durante il montaggio è preferibile evitare forzature, soprattutto con i piccoli agganci delle armature. Le istruzioni fornite da Bandai sono il riferimento principale per la sequenza di assemblaggio.

Conviene collezionare tutti e dodici i Cavalieri d’Oro?

Completare le dodici case è uno degli obiettivi più affascinanti per un collezionista di Saint Seiya. La visione di tutte le armature dorate esposte insieme ha un impatto difficilmente eguagliabile da una raccolta casuale.

Ma iniziare con l’obiettivo di completare subito l’intera serie può diventare impegnativo, soprattutto quando alcuni personaggi sono disponibili soltanto attraverso rivenditori specializzati o il mercato secondario.

Una strategia più equilibrata consiste nel scegliere inizialmente tre o quattro Cavalieri particolarmente significativi, verificare la coerenza estetica delle edizioni e ampliare gradualmente la raccolta.

Per chi è interessato all’universo narrativo dei Cavalieri d’Oro, su MangaForever abbiamo approfondito anche Saint Seiya: The Lost Canvas e i suoi protagonisti, un’altra interpretazione del mondo creato da Masami Kurumada.

Gli errori da evitare quando si inizia

Il collezionismo di Myth Cloth EX può diventare una passione duratura, ma alcuni errori iniziali rischiano di renderlo più costoso del necessario.

Acquistare una figura senza verificare se appartiene alla linea Myth Cloth oppure Myth Cloth EX.

Confondere la versione Revival con un’edizione precedente o con una colorazione speciale.

Comprare modelli incompleti senza sapere quanto sia difficile recuperare i pezzi mancanti.

Inseguire un’edizione rara soltanto perché viene presentata come un investimento.

Acquistare troppi personaggi contemporaneamente, senza aver deciso il tema della collezione.

Esporre le figure in posizioni instabili o sotto la luce solare diretta.

Una collezione costruita con pazienza, selezionando i personaggi più amati, può offrire molta più soddisfazione rispetto a una raccolta numerosa ma poco coerente.

Domande frequenti sui Saint Seiya Myth Cloth EX

Qual è il primo Myth Cloth EX da comprare?

Per chi ama i Cavalieri d’Oro, Gemini Saga e Leo Aiolia sono due punti di partenza interessanti. La scelta migliore, però, rimane il personaggio preferito, purché il modello sia originale, completo e proposto a un prezzo ragionevole.

I Myth Cloth EX sono tutti in metallo?

No. Le figure combinano generalmente materiali differenti, tra cui ABS, PVC e componenti die-cast. La quantità e la posizione delle parti metalliche cambiano a seconda del modello.

Che cosa significa Revival Version?

Indica una riproposizione di un personaggio già uscito. Le differenze rispetto alle versioni precedenti devono essere controllate caso per caso: non tutte le Revival presentano le stesse modifiche.

È possibile trasformare l’armatura nella costellazione?

Molti Myth Cloth EX permettono di assemblare l’armatura sulla struttura Object dedicata. Occorre però verificare la dotazione del modello specifico e seguire le istruzioni ufficiali.

I Myth Cloth EX aumentano sempre di valore?

No. Il valore sul mercato secondario dipende dalla domanda, dalle condizioni e dalla disponibilità. Ristampe e nuove versioni possono modificare l’interesse per le edizioni precedenti. Non esiste alcuna garanzia di rivalutazione.

Conclusioni: come costruire una collezione che duri nel tempo

Iniziare a collezionare Saint Seiya Myth Cloth EX Bandai significa riscoprire I Cavalieri dello Zodiaco attraverso oggetti che uniscono nostalgia, modellismo ed esposizione.

Il consiglio più utile è partire da un personaggio che abbia un significato personale, confrontare attentamente le versioni e verificare sempre il contenuto della confezione. Solo dopo aver montato ed esposto la prima figura sarà più semplice capire quale direzione dare alla propria collezione.

Che l’obiettivo sia completare i dodici Cavalieri d’Oro, raccogliere i protagonisti di Bronzo oppure esporre soltanto alcuni personaggi iconici, la qualità della scelta conta più del numero di figure acquistate.