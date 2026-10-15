Gunpla Gundam RX-78-2: differenze tra HG, RG e MG e quale scegliere

Cerchi il Gundam bianco, rosso e blu della serie classica, apri un negozio online e trovi una fila di scatole quasi identiche. Su una c’è scritto HG, su un’altra RG, poi compaiono MG, Ver.2.0 e Ver.Ka. Il robot è sempre lui, ma il modellino cambia parecchio. Per scegliere un Gunpla Gundam RX-78-2 conviene partire da tre domande: quanto lo vuoi grande, quanto ti interessa il montaggio e quale interpretazione del design preferisci?

La risposta rapida? Entry Grade per il primo montaggio in assoluto, HGUC Revive per cominciare con un High Grade, RG Ver.2.0 per chi cerca tanti dettagli in poco spazio, MG Ver.2.0 per chi vuole un modello più grande con un aspetto vicino all’anime classico. Non è una graduatoria assoluta: sono quattro modi diversi di portare lo stesso Gundam in vetrina.

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Cosa sono i Gunpla e qual è il Gundam della serie originale

Gunpla è il nome che unisce Gundam e plastic model: indica i kit di montaggio in plastica del franchise. Nella scatola trovi pezzi da assemblare, normalmente distribuiti su telai chiamati runner, e istruzioni. Non stai comprando una figure già pronta.

L’RX-78-2 è il Gundam di Amuro Ray nella prima serie Mobile Suit Gundam. Per chi ricorda il robot con il busto blu, il mento rosso e la caratteristica antenna gialla, è il punto di partenza giusto. Attenzione però: la sigla RX-78-2 identifica il mobile suit, non una singola scatola Bandai. Di quel soggetto esistono numerosi kit.

Se vuoi ritrovare anche i riferimenti animati, nel nostro articolo sulle serie di Gundam più popolari in un sondaggio tra gli appassionati giapponesi trovi un percorso tra produzioni molto diverse della saga.

EG, HG, RG e MG: le differenze da capire prima dell’acquisto

Le sigle indicano famiglie di kit. Per gli RX-78-2 qui confrontati, EG, HG e RG sono in scala 1/144, mentre MG è in scala 1/100. Un RG non è più grande di un HG solo perché è più elaborato.

Linea Significato Scala e altezza indicativa Perché sceglierla EG Entry Grade 1/144, circa 12–13 cm Il montaggio più immediato per chi non ha mai costruito un Gunpla HG / HGUC High Grade; HGUC è la famiglia Universal Century 1/144, circa 12–13 cm Un RX-78-2 compatto e un progetto di montaggio più accessibile RG Real Grade 1/144, circa 12–13 cm Dettagli meccanici e lavorazione minuta senza aumentare l’ingombro MG Master Grade 1/100, circa 18 cm Dimensioni maggiori e una costruzione articolata

Le misure sono approssimative e dipendono anche dalla posa. La scala spiega soprattutto lo spazio occupato: un 1/100 è sensibilmente più grande di un 1/144. Per il montaggio, invece, conta il progetto specifico. Un kit piccolo può richiedere più precisione di uno grande.

Entry Grade RX-78-2: il Gunpla per chi parte da zero

Se non hai mai montato un Gunpla e vuoi soprattutto capire se questa attività ti piace, valuta prima di tutto l’Entry Grade (EG) RX-78-2. È un kit in scala 1/144 progettato per semplificare l’assemblaggio: alcune versioni permettono di separare i componenti dai runner senza il tradizionale tronchesino. Anche qui, però, devi seguire le istruzioni e trattare con attenzione gli incastri.

Non tutte le confezioni Entry Grade sono identiche. Bandai distingue il Light Package, la versione standard e il Full Weapon Set, con dotazioni differenti. Controlla le immagini della scatola e non dare per scontato che una versione economica includa tutte le armi.

Per distinguere la versione standard puoi consultare la scheda Bandai dell’Entry Grade RX-78-2 e cercare l’Entry Grade RX-78-2 e il Full Weapon Set su Amazon.it.

HGUC RX-78-2 Revive: il primo High Grade consigliato

L’HGUC RX-78-2 del 2015, comunemente chiamato Revive e identificato nella serie HGUC dal numero 191, è la proposta da considerare quando vuoi provare il modellismo senza partire da una costruzione troppo fitta. L’aspetto resta leggibile e poco carico di dettagli di superficie: una qualità per chi cerca anzitutto il Gundam riconoscibile della propria memoria.

È la nostra prima scelta per un principiante che voglia comunque staccare i pezzi dai runner e prendere confidenza con il lavoro di rifinitura. Una scatola relativamente semplice lascia anche spazio per sperimentare in seguito con pannellature e piccoli ritocchi.

Non basta però cercare “HG RX-78-2”. Esistono altri High Grade dello stesso soggetto, compresi Beyond Global e THE ORIGIN: non sono confezioni alternative del medesimo Revive. Per questa versione cerca la combinazione HGUC, 1/144 e numero 191.

Nella confezione Revive sono previsti gli accessori classici come Beam Rifle, scudo, Hyper Bazooka e Beam Saber. Se una fotografia online mostra equipaggiamenti diversi, controlla che non siano aggiunte acquistate separatamente.

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RG RX-78-2 Ver.2.0: dettagli in scala 1/144

Se il piacere sta nel vedere il robot prendere forma pezzo dopo pezzo, l’RG RX-78-2 Ver.2.0 merita attenzione. Uscito nel 2024, ripensa la struttura interna con un progetto che Bandai descrive come ispirato a una costruzione semimonoscocca. Il risultato cerca una lettura meccanica del Gundam, con superfici più articolate rispetto al Revive.

Occupa poco spazio, ma richiede disponibilità a lavorare su componenti piccoli. Lo proporremmo a chi ha già capito di apprezzare il montaggio o a un principiante paziente, disposto a procedere con calma. Se ti interessa soltanto avere il robot sullo scaffale il prima possibile, il Revive rimane una scelta più lineare.

C’è poi una distinzione decisiva: l’RG originale del 2010 e l’RG Ver.2.0 del 2024 sono kit diversi. Un’inserzione con scritto soltanto “RG RX-78-2” non garantisce che tu stia acquistando il secondo. La dicitura Ver.2.0 deve comparire chiaramente nella confezione o nella documentazione del prodotto.

Il kit RG Ver.2.0 comprende già Beam Rifle, scudo, due Beam Saber e Hyper Bazooka, oltre ai componenti per il Core Fighter. Bandai vende però anche un Weapon Set opzionale con Gundam Hammer, Beam Javelin, Super Napalm, una seconda Bazooka e Action Base 7. Quest’ultimo non è incluso nella scatola standard: la confezione del set di armi, a sua volta, non contiene il Gundam. È una distinzione importante se acquisti da foto e titoli abbreviati. Puoi cercare il Weapon Set RG Ver.2.0 separatamente e verificarne il contenuto sulla scheda ufficiale Bandai Spirits.

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MG RX-78-2 Ver.2.0: la scelta per chi ama il Gundam classico

Tra i Master Grade, l’RX-78-2 Ver.2.0 è quello che metteremmo per primo davanti a chi dice: “Voglio il Gundam del cartone”. La nostra preferenza estetica nasce dalle forme più morbide e dalle superfici relativamente pulite, che restituiscono bene l’impronta dell’animazione originale.

La scala 1/100 dà più presenza in vetrina. Questo non lo trasforma automaticamente nel kit giusto per tutti: bisogna volere un modello di circa 18 centimetri e dedicare al montaggio il tempo necessario. Se la mensola è piccola o vuoi collezionare molti mobile suit, il formato 1/144 può risultare più pratico.

Il progetto risale al 2008. Una data più vecchia non lo rende una scelta sbagliata: se il tuo criterio è l’aspetto classico, un’interpretazione successiva e più dettagliata potrebbe piacerti meno. Confronta le fotografie del modello finito, possibilmente senza verniciature personalizzate.

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MG Ver.3.0, Ver.Ka e THE ORIGIN: cosa cambia

La sigla MG da sola lascia ancora parecchia scelta. Ecco perché i suffissi nel nome non vanno trattati come un dettaglio trascurabile.

MG RX-78-2 Ver.3.0

Il Ver.3.0, uscito nel 2013, propone una lettura più ricca di suddivisioni e variazioni cromatiche dell’armatura. Lo considereremmo se cerchi soprattutto una resa meccanica elaborata in scala 1/100. “3.0” non significa automaticamente “più adatto a me del 2.0”: le preferenze sul design restano decisive. Puoi confrontare le inserzioni del MG Ver.3.0.

MG RX-78-2 Ver.Ka

Ver.Ka identifica l’interpretazione legata al designer Hajime Katoki. L’RX-78-2 di questa linea risale al 2002: non bisogna attribuirgli le caratteristiche costruttive dei Ver.Ka molto più recenti soltanto perché condividono la denominazione. Va scelto per quel preciso disegno e per quel preciso kit. Per non confonderlo con altri Master Grade puoi cercare il MG RX-78-2 Ver.Ka su Amazon.it.

RX-78-02 THE ORIGIN

Qui cambia anche la dicitura: RX-78-02, con lo zero davanti al 2. Le versioni THE ORIGIN seguono una diversa interpretazione del Gundam e sono disponibili sia come HG sia come MG. Se cerchi la resa più vicina al ricordo della serie TV, confrontale con il MG 2.0 prima di decidere: il nome simile può nascondere una scelta estetica diversa. Esistono inoltre versioni THE ORIGIN in scale differenti: per il Master Grade puoi cercare il MG RX-78-02 THE ORIGIN.

Come riconoscere il kit: nomi completi e codici Bandai

Il controllo più utile combina grado, scala, nome completo e versione. A questo puoi aggiungere il codice riportato nell’archivio ufficiale Bandai delle istruzioni. La tabella usa i codici 品番 delle relative schede: non sono codici a barre JAN/EAN a 13 cifre. Per esempio, l’RG Ver.2.0 compare come 2700762 nell’archivio Bandai, mentre il suo JAN giapponese è 4573102671554. Un venditore può utilizzare uno, l’altro oppure un proprio codice di catalogo.

Kit Prima uscita giapponese Codice nell’archivio Bandai EG 1/144 RX-78-2, versione standard 29 maggio 2021 2526611 HGUC 1/144 RX-78-2, Revive / n.191 25 luglio 2015 2301235 RG 1/144 RX-78-2 Ver.2.0 10 agosto 2024 2700762 MG 1/100 RX-78-2 Ver.2.0 26 luglio 2008 2028924 MG 1/100 RX-78-2 Ver.3.0 10 agosto 2013 2210344 MG 1/100 RX-78-2 Ver.Ka Dicembre 2002 1114215

I negozi possono usare propri codici interni o identificativi commerciali differenti: un numero diverso nell’inserzione non dimostra da solo che il kit sia sbagliato. Se titolo, foto e descrizione non coincidono, chiedi al venditore una fotografia dell’etichetta della scatola. Il codice del mobile suit RX-78-2, da solo, non risolve il dubbio.

È lo stesso tipo di attenzione che serve nel confronto tra le versioni Blokees EVA-01 Action, Legend TV e Awakening: il personaggio riconoscibile non basta a identificare il prodotto che stai ordinando.

Servono colla, vernici e attrezzi?

I kit qui confrontati si assemblano a incastro: la colla non è necessaria per il normale montaggio. Le plastiche sono già colorate; la verniciatura è un lavoro aggiuntivo, utile a personalizzare o rifinire, non un passaggio obbligatorio per ottenere un Gundam riconoscibile.

Per HG, RG e MG partirei da un tronchesino da modellismo e da un attrezzo per rifinire con delicatezza i punti di taglio. Tagliare prima lasciando un piccolo margine e rifinire dopo aiuta a controllare il lavoro. Non serve comprare subito una valigia di accessori: per il primo kit è più utile imparare a leggere le istruzioni e a non forzare gli incastri.

Se stai facendo un regalo, verifica l’età indicata dal produttore sulla scatola specifica. Per i kit più complessi, Bandai segnala anche la presenza di componenti piccoli e strumenti affilati da utilizzare con attenzione.

Per rifinire un kit, oltre al tronchesino puoi valutare una lima da modellismo e una pinzetta per le decalcomanie, ma non sono acquisti obbligatori per tutti i principianti. Una ricerca dei tronchesini per Gunpla su Amazon.it è utile per confrontare utensili pensati per la plastica invece di utilizzare attrezzi generici.

Per una prima esperienza, conviene montare il modello senza personalizzazioni irreversibili, osservare le giunture e soltanto dopo decidere se aggiungere panel lining o verniciatura.

Come confrontare fotografie delle scatole e kit assemblati

Le fotografie dei negozi possono mostrare il modellino finito con decalcomanie, pannellature, verniciature, basi espositive e accessori aggiuntivi. Per non comprare la versione sbagliata, confronta la foto frontale della scatola, la scala, il nome completo e una fotografia del modello montato senza modifiche.

Se hai scelto un MG Ver.2.0 perché cerchi l’aspetto televisivo, una fotografia personalizzata con molti dettagli può farti sembrare il prodotto diverso da come appare appena montato. Per RG Ver.2.0 presta invece attenzione al numero di versione: esistono anche colorazioni speciali e confezioni dedicate a mercati o negozi specifici.

Questa guida confronta soltanto alcuni RX-78-2 particolarmente rappresentativi: non è un elenco di tutte le varianti, ristampe e edizioni limitate commercializzate da Bandai.

Quale Gunpla RX-78-2 scegliere, quindi?

Non hai mai montato un Gunpla? Inizia con l’Entry Grade e verifica la dotazione della confezione.

Inizia con l’Entry Grade e verifica la dotazione della confezione. Vuoi il primo High Grade senza complicarti troppo la vita? Parti dall’HGUC 191 Revive.

Parti dall’HGUC 191 Revive. Vuoi una costruzione dettagliata e hai poco spazio? Considera l’RG Ver.2.0, verificando che sia davvero la versione del 2024.

Considera l’RG Ver.2.0, verificando che sia davvero la versione del 2024. Vuoi il Gundam classico più grande? Il nostro consiglio estetico è l’MG Ver.2.0.

Il nostro consiglio estetico è l’MG Ver.2.0. Preferisci un RX-78-2 molto elaborato in scala 1/100? Confronta l’MG Ver.3.0 con il 2.0.

Confronta l’MG Ver.3.0 con il 2.0. Ti ha colpito il design di Katoki o di THE ORIGIN? Scegli quella specifica interpretazione, senza considerarla equivalente alle altre.

Prima di pagare, confronta anche il prezzo finale con spedizione, la disponibilità effettiva e l’identità del venditore. I link Amazon di questa guida aprono ricerche, non garantiscono una singola inserzione o una disponibilità: filtra i risultati con i nomi completi della tabella.

Su MangaForever abbiamo parlato anche degli aumenti di listino annunciati per alcuni Gunpla. Un prezzo trovato in una vecchia recensione, soprattutto se riferito al mercato giapponese, non è quindi un riferimento sufficiente per giudicare un’offerta italiana.

Domande frequenti sui Gunpla Gundam RX-78-2

Entry Grade o High Grade: quale è più facile?

L’Entry Grade è pensato per il primo approccio al montaggio, mentre un HGUC come il Revive introduce maggiormente alla costruzione tradizionale da runner e al lavoro di rifinitura. Sono entrambi validi, ma per un principiante assoluto l’Entry Grade è generalmente la strada più semplice.

Il Weapon Set RG Ver.2.0 contiene anche il Gundam?

No. È un set opzionale di armi e accessori; il modellino RG RX-78-2 Ver.2.0 viene venduto separatamente. Anche la confezione base del Gundam include comunque le armi principali, come Beam Rifle, Beam Saber, Hyper Bazooka e scudo.

RG e MG Ver.2.0 sono lo stesso modello in due dimensioni?

No. Sono progetti distinti, di linee e periodi diversi. RG Ver.2.0 è in scala 1/144; MG Ver.2.0 è in scala 1/100.

Un MG è sempre più difficile di un RG?

Non necessariamente. Le dimensioni dei pezzi, la struttura e il kit specifico contano più della sola sigla. Il formato compatto degli RG richiede attenzione ai componenti minuti.

Quale scegliere per ritrovare il Gundam della TV?

Per una lettura classica consigliamo l’MG Ver.2.0 in scala 1/100 oppure l’HGUC Revive per un progetto più semplice in 1/144. È una preferenza di resa estetica, non una certificazione di fedeltà assoluta.

Il modello nelle foto del negozio si ottiene senza dipingerlo?

Non sempre le immagini promozionali mostrano un montaggio senza interventi. Controlla se sono presenti verniciatura, pannellature o finiture: il contenuto della scatola e le istruzioni restano il riferimento per capire cosa è incluso.