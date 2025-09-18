Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito conquista il box office italiano

Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito continua a stupire anche in Italia: in pochi giorni ha già incassato quasi 3 milioni di euro, consolidandosi come il film d’animazione giapponese con il miglior debutto nel nostro paese, con le sale piene di fan pronti a vivere le emozioni dei combattimenti, dei momenti più delicati e di ogni dettaglio dell’animazione spettacolare, in un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione.

A livello globale il fenomeno è ancora più impressionante. In Giappone, infatti, il film ha superato i 33 miliardi di yen in appena 60 giorni, scalando al secondo posto nella storia del box office nazionale e superando perfino La Città Incantata. Un traguardo straordinario per un’opera uscita solo da poche settimane.

Dall’Italia al resto del mondo, Demon Slayer continua a fare il botto al botteghino. Infinity Castle ha già attirato oltre 55 milioni di spettatori e incassato più di 68 miliardi di yen, contando anche il Giappone. Negli Stati Uniti e in Nord America, con l’uscita del 12 settembre, il film ha fatto registrare il miglior weekend di apertura di sempre per un film d’animazione giapponese, con 6 milioni di spettatori e 70,6 milioni di dollari incassati.

Il fenomeno Demon Slayer non accenna a fermarsi. Tra la spettacolare animazione, i combattimenti emozionanti e la capacità di farci entrare nella mente dei personaggi, ogni nuova visione del film regala sensazioni incredibili. E se già in Italia le sale sono piene e l’entusiasmo è alle stelle, il resto del mondo sembra pronto a replicare lo stesso successo.

Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito dimostra ancora una volta quanto forte e appassionata sia la sua fanbase e quanto impatto possa avere nel mondo degli anime: un vero e proprio fenomeno globale, destinato a rimanere nei cuori dei fan ancora per molto tempo, capace di far discutere, emozionare e affascinare spettatori di ogni età in tutto il mondo.