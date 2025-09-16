Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito: un fenomeno che non si ferma

Il debutto internazionale di Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito ha dimostrato ancora una volta quanto questa saga sia diventata enorme.

In quasi tutti i Paesi in cui è già uscito, il film sta facendo il pieno di spettatori e incassi, con sale strapiene e fan in delirio.

Pensare che in pochi anni l’opera di Koyoharu Gotouge sia riuscita a creare una community così vasta fa quasi impressione.

Per tantissime persone, tra l’altro, Demon Slayer è stato il primissimo passo nel mondo degli anime: ecco perché ha un posto speciale nel cuore di molti.

Dal 2019 a oggi il percorso è stato velocissimo: una storia semplice ma dritta al punto, uno stile visivo che lascia sempre a bocca aperta e un ritmo che non annoia mai.

È proprio questa combinazione a renderlo così accessibile anche a chi non aveva mai visto un anime prima. Elementi che, insieme, hanno reso ogni nuovo capitolo un evento.

In sala, vedere Il Castello dell’Infinito insieme a un pubblico partecipe amplifica ancora di più l’esperienza.

Il film parte subito forte, riprendendo direttamente dopo gli eventi della quarta stagione, senza troppi giri di parole. Ufotable ha alzato ancora una volta l’asticella: CGI, ambientazioni in 3D e scene d’azione curate al millimetro rendono ogni sequenza uno spettacolo.

E tra un combattimento e l’altro, ci sono i flashback che rallentano il ritmo e ci fanno entrare nella testa dei personaggi, permettendoci di capire davvero cosa li spinge a lottare.

È proprio questo equilibrio a creare empatia: soffriamo con i protagonisti, tifiamo per i Pilastri e comprendiamo persino le ferite interiori dei demoni.

Il Castello dell’Infinito è solo il primo capitolo di una trilogia che porterà alla resa dei conti con Muzan.

Ci vorranno anni per vederne la conclusione, ma l’attesa non sembra spaventare i fan, anzi: l’entusiasmo è destinato a crescere.

Intanto, in Giappone i numeri sono da record: Il Castello dell’Infinito è diventato il film più veloce di sempre a superare i 30 miliardi di yen.

E non è solo un successo locale: nel mondo ha già incassato oltre 450 milioni di dollari, piazzandosi all’ottavo posto tra i film più visti del 2025.

E la corsa non è finita: mancano ancora diversi mercati all’appello e tutto lascia pensare che il traguardo del mezzo miliardo sia ampiamente alla portata.

Con queste premesse, Demon Slayer si conferma non solo come un anime di successo, ma come un fenomeno culturale capace di unire appassionati di lunga data e nuovi arrivati.