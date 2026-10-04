Kagurabachi: in arrivo novità importanti sull’adattamento anime

Kagurabachi ha da subito catturato l’attenzione di tantissimi lettori fino a diventare inevitabilmente una delle serie di punta di Shonen Jump. Di conseguenza il desiderio di vedere sul piccolo schermo gli eventi del manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono si era diffuso rapidamente. Tuttavia, è stato necessario attendere quasi tre anni affinché questo desiderio si concretizzasse, esattamente ad aprile di quest’anno. Infatti Shueisha ha annunciato l’adattamento anime e, da allora, il pubblico attende con impazienza ulteriori informazioni.

Al momento quello che si conosce del progetto televisivo di Kagurabachi è che sarà coinvolto un team di grande prestigio dietro la produzione presso lo studio Cypic. È stato inoltre annunciato un tour mondiale che toccherà le regioni occidentali per mostrare in anteprima i primi 20 minuti dell’episodio d’apertura. L’interesse attorno all’anime è cresciuto ulteriormente quando è stato annunciato che il tour mondiale avrebbe ricoperto ben cinque continenti. Sebbene si tratti di ottime notizie, i fan attendono con trepidazione maggiori dettagli sull’anime di Kagurabachi e su cosa aspettarsi per l’aprile del 2027. Fortunatamente, è certo che ci saranno novità imperdibili in occasione del Jump Festa, l’evento più importante organizzato da Shueisha.

Il Jump Festa è l’evento di punta di Shueisha, un vero e proprio palco che svela storicamente i principali aggiornamenti sulle numerose serie pubblicate. L’evento si terrà nel fine settimana del 19 e 20 dicembre di quest’anno e, tra i molti titoli presenti, Kagurabachi si è guadagnato uno spazio di rilievo sul “Super Stage”, il palco principale. È evidente che Kagurabachi sfrutterà questa opportunità per condividere ulteriori dettagli sul progetto anime in arrivo. In questa sede è prevista la presentazione di nuovi trailer e immagini promozionali, alimentando ulteriormente l’attesa per il debutto fissato al prossimo aprile.

I fan potrebbero anche aspettarsi altre rivelazioni legate all’anime, come ad esempio il numero di episodi e a quale stagione dell’anno sarà pianificata la programmazione. Per quanto riguarda il manga, invece, Kagurabachi ha affrontato alcune pause quindi è molto probabile che ci saranno nuove informazioni in merito in occasione del Jump Festa.