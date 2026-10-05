Tokyo Revengers: svelato il numero di episodi della quarta stagione

La quarta stagione di Tokyo Revengers rappresenta la conclusione definitiva della serie televisiva basata sul manga scritto e disegnato da Ken Wakui. Un nuovo aggiornamento ha svelato non solo una nuova sigla d’apertura ma anche il numero di episodi previsti. Il palinsesto autunnale degli anime di quest’anno è entrato nel vivo offrendo ai fan numerose novità, ma anche alcuni ritorni come quello di Tokyo Revengers.

Tokyo Revengers è tornato questo autunno con la quarta stagione dell’anime che adatta il penultimo arco narrativo del manga. L’arco delle tre Divinità rivela che Takemichi non è riuscito a salvare tutti nel futuro e ora si appresta a intraprendere uno dei suoi viaggi nel passato più intensi di sempre.

La nuova sigla d’apertura per l’arco sopra citato si intitola “IGNITE” ed è eseguita dai JO1, mentre la nuova sigla di chiusura è “TRICK STAR” dei go!go!vanillas. Il sito ufficiale dell’anime ha inoltre rivelato che questa nuova stagione sarà composta da 13 episodi, distribuiti in Giappone attraverso tre uscite in Blu-ray e DVD. Ciò significa che la quarta stagione coprirà un unico ciclo di episodi prima di concludersi entro la fine dell’anno.

L’arco delle tre Divinità del manga di Ken Wakui è il penultimo della serie e si sviluppa in 29 capitoli. È possibile che l’anime adatti questi capitoli in questo unico ciclo di episodi senza particolari problemi, ma ciò solleva interrogativi riguardo al successivo arco narrativo conclusivo. Si tratta dell’arco della Kanto Manji ed entrambi costituiscono le due metà della saga finale della serie. Dunque bisognerà vedere fin dove si spingerà questa stagione prima della conclusione.

Per quanto riguarda l’arco delle tre Divinità, il protagonista della serie, Takemichi, torna ancora una volta nel passato. Tuttavia il punto della linea temporale è diverso da quello che si aspettava e sebbene credesse di poter finalmente raggiungere il futuro migliore possibile, emerge che l’oscurità di Mikey rappresenta un pericolo reale e concreto per il futuro, una minaccia che deve essere affrontata.