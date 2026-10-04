Hirayasumi: cosa mostra il nuovo teaser?

In vista del debutto di gennaio 2027 su NHK, Hirayasumi ha ricevuto una nuova key visual, un teaser e i nomi del cast vocale principale. A diffonderli sono stati Viz Media e Shogakukan-Shueisha Productions, in coproduzione con Production +h. I dettagli sulla distribuzione internazionale, al momento, non sono stati comunicati.

Nella key visual compaiono Hiroto e Natsumi, insieme a Hideki, l’amico più caro di Hiroto, ad Akari, compagna di studi di Natsumi, e a Yomogi, agente immobiliare della zona. Sullo sfondo c’è la casa che fa da centro della storia.

Hiroto Ikuta ha 29 anni e vive di un lavoro part-time. Natsumi, sua cugina, ne ha 18, viene da Yamagata ed è arrivata a Tokyo per studiare arte. Dopo la morte di Hanae Wada, la vicina di 83 anni, Hiroto eredita la casa e accoglie Natsumi.

A dare la voce a Hiroto è Yuma Uchida, già Megumi Fushiguro in Jujutsu Kaisen, Ash Lynx in Banana Fish e Reo Mikage in Blue Lock. L’attore ha detto che Hirayasumi è un’opera in cui il dramma umano si compie nel mezzo della vita ordinaria, e che cercherà di restare fedele al carattere umile e alla mano del personaggio. Natsumi è interpretata da Mayu Takahashi. Hanae Wada ha la voce di Rikako Aikawa.

L’animazione è di Production +h., studio di The Orbital Children e di Dead Dead Demon’s Dededede Destruction. Regia e sceneggiatura sono di Kei Suezawa, già al lavoro su Fate/Grand Order: Camelot – Wandering; Agateram e su FLCL Progressive. Il character design è di Naoyuki Asano, character designer della serie anime di Lamù del 2022 e di Keep Your Hands Off Eizouken!. La direzione artistica è di Mika Nishimura, passata da Typhoon Noruda, e le musiche sono di Kaori Sawada, autrice delle colonne di What Did You Eat Yesterday? e di When Spring Comes.

Ricordiamo che manga di Keigo Shinzo è in corso su Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan dal 26 aprile 2021. I tankobon, al 30 aprile 2026, sono dieci, e le copie vendute superano 1,7 milioni. Tra i riconoscimenti ci sono il premio come miglior fumetto seriale a Lucca Comics & Games 2024 e il 71° Shogakukan Manga Award, nella categoria generale, nel 2026. In Italia la serie è edita da J-POP Manga. Il doppio progetto, anime e live-action, era stato annunciato nel luglio 2025, e ne avevamo scritto in questo articolo. Infine segnaliamo che il drama, andato in onda su NHK dal 3 novembre al 4 dicembre 2025, conta 20 episodi da 15 minuti ed è disponibile su Prime Video.