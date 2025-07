Hirayasumi tra anime e live-action: doppio progetto in arrivo

Il manga Hirayasumi di Keigo Shinzo sta per fare un salto importante: sono stati annunciati sia un adattamento anime che una serie live-action. A produrre la versione animata ci sarà una collaborazione tra VIZ e lo studio Production +h, noto per progetti di alta qualità. Anche se non sono stati diffusi dettagli su cast o data d’uscita, la notizia ha già acceso l’entusiasmo dei lettori.

Un manga dal ritmo unico

Hirayasumi, iniziato nel 2020, si distingue per il suo tono pacato e riflessivo. Racconta la vita di Hiroto Ikuta, un giovane che vive nella casa della nonna in una zona tranquilla di Tokyo, cercando di capire cosa vuole davvero dalla vita. Non ci sono colpi di scena clamorosi o azione frenetica: la forza del manga sta nell’osservare i piccoli momenti quotidiani, i rapporti con gli amici e i vicini, e i silenzi che dicono più di tante parole.

L’anime firmato Production +h

L’adattamento animato, previsto per il 2026, ma ancora senza una data ufficiale, promette di mantenere il fascino minimalista dell’opera originale. Production +h, in co-produzione con VIZ, ha dichiarato di voler rispettare l’atmosfera rilassata e i dettagli visivi che caratterizzano il manga. I fan sperano in una resa fedele sia per quanto riguarda i colori e i paesaggi, sia per la colonna sonora, che potrebbe amplificare il senso di calma e introspezione tipico della storia.

Il live-action in parallelo

Accanto all’anime, arriverà anche un live-action. Non si conoscono ancora regista e attori coinvolti, ma l’idea di vedere Hiroto e gli altri personaggi “prendere vita” in carne e ossa intriga molto i fan giapponesi e internazionali. Il live-action potrebbe puntare su atmosfere calde e un realismo urbano, mantenendo però il cuore intimo e malinconico della storia.

Attesa crescente

Con due progetti in contemporanea, Hirayasumi sta diventando un titolo da tenere d’occhio. Nei prossimi mesi arriveranno novità su trailer, cast e data di uscita: non resta che aspettare e vedere come questi adattamenti sapranno catturare la delicatezza del manga originale.