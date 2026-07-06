Kagurabachi: svelati i primi 20 minuti dell’anime all’Anime Expo 2026

Tra i tantissimi panel dell’Anime Expo 2026, quello dedicato a Kagurabachi si è rivelato senza dubbio uno dei momenti più caldi e chiacchierati dell’intera fiera di Los Angeles. I fan presenti all’evento hanno avuto la fortuna di assistere alla proiezione in anteprima dei primi venti minuti del primissimo episodio della serie. Si tratta della trasposizione animata del famosissimo manga d’azione scritto e disegnato da Takeru Hokazono, un’opera che fin dal suo debutto sulle pagine della storica rivista Weekly Shonen Jump ha saputo scalare le classifiche di gradimento. Lo spezzone mostrato sul maxischermo della fiera ha coperto per intero le vicende del capitolo uno, lasciando l’intera platea letteralmente senza parole per via di un livello tecnico fuori dal comune.

Il debutto ufficiale in tutto il mondo è previsto per aprile 2027 su Crunchyroll. Dietro al progetto ci sono lo studio Cypic e il regista Tetsuya Takeuchi, e a giudicare dai primi commenti a caldo dei fan l’aspettativa iniziale sembra del tutto giustificata. A colpire maggiormente gli spettatori è stata la sbalorditiva resa dei combattimenti, caratterizzati da una fisica realistica, da movimenti pesanti e da uno stile coreografico crudo che ricorda molto da vicino pellicole cinematografiche occidentali del calibro di John Wick o Atomic Blonde.

I character design curati da Keigo Sasaki hanno permesso al protagonista, Chihiro Rokuhira, di mostrare un’ottima gamma espressiva, fondamentale per alternare i suoi momenti più intimi e silenziosi alle spettacolari scene d’azione con la sua iconica spada, Enten. I presenti all’evento hanno sottolineato come la gestione dei tempi della narrazione sia stata calibrata al millimetro, dando il giusto spazio sia all’introduzione emotiva del protagonista che alla violenza degli scontri, spettacolare ma mai fine a se stessa.

Questi venti minuti di anteprima rappresentano solo un piccolo assaggio rispetto alla serie completa, ma quanto mostrato a Los Angeles dimostra che lo studio di animazione ha capito perfettamente lo spirito dell’opera originale. Con un comparto visivo imponente e una gestione del ritmo impeccabile, l’adattamento televisivo di Kagurabachi si candida ufficialmente a essere uno dei titoli imperdibili e di punta del prossimo anno.