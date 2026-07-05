Fate Rewinder: il manga di Fūta Kimura diventa un anime in arrivo ad aprile 2027 su Crunchyroll

Arriva il primo teaser trailer e la key visual ufficiale di Fate Rewinder, l’adattamento anime del manga di Fūta Kimura. L’annuncio è stato fatto il 3 luglio 2026 durante l’Anime Expo 2026 di Los Angeles. Il debutto è fissato ad aprile 2027 sul blocco notturno IMAnimation di TV Asahi. Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming a livello internazionale.

La produzione è affidata allo studio Bones Film. Alla regia c’è Rie Matsumoto, già nota per Blood Blockade Battlefront e Kyousougiga. La composizione della serie è curata da Kimiko Ueno. I character design sono affidati a Toshihiro Kawamoto. Le musiche sono composte da Satoshi Murai. La produzione è coordinata da Story Inc.

Il cast vocale annunciato comprende Shō Komura nel ruolo del protagonista Chrono, Kōki Uchiyama nel ruolo di Shirai, Kōhei Amasaki nel ruolo di Akaba e Reina Ueda nel ruolo di Lemon.

Il manga originale è scritto e disegnato da Fūta Kimura. È serializzato su Monthly CoroCoro Comic di Shogakukan dal gennaio 2022. Conta attualmente 12 volumi tankōbon, l’ultimo pubblicato il 28 aprile 2026. La licenza per l’edizione inglese è stata acquisita da Yen Press, con il primo volume previsto per ottobre 2026. Una licenza italiana non è ancora stata annunciata. Il titolo originale giapponese è Unmei no Makimodoshi. Il manga ha vinto il 71° Shogakukan Manga Award nel 2026, insieme a Dandadan, Cosmos, Dekin no Mogura e Hirayasumi.

La storia è ambientata nel 2087. Chrono è un ragazzo di 14 anni appena arruolato nella Space-Time Strategic Enforcement Unit, un’organizzazione segreta di viaggiatori del tempo. Gli agenti dell’unità, detti “Rewinders”, utilizzano il Retry Eye: un occhio prostetico con un meccanismo di viaggio nel tempo integrato, nascosto da una benda. Grazie al Retry Eye, i Rewinders possono tornare indietro nel tempo per impedire la morte di bersagli designati, analizzando ogni ciclo e affinando la strategia fino a trovare il percorso corretto. L’uso ripetuto del dispositivo provoca danni fisici e psicologici crescenti. Ogni Rewinder, superata una soglia critica di utilizzi, può sviluppare una capacità speciale unica detta Version Up, con accesso limitato a una specifica proprietà dello spazio-tempo.

Chrono è guidato dal mentore Shirai, ex Rewinder di grado speciale rimasto senza la capacità di tornare indietro nel tempo dopo un incidente durante la famigerata Case 999, il caso irrisolto che coinvolge la morte della sorella di Chrono, Tokine. L’obiettivo finale del protagonista è proprio risolvere quel caso. Al fianco di Chrono agiscono anche Akaba, Rewinder sedicenne con una katana e un temperamento esuberante, e Lemon, un ginecoide da combattimento dal comportamento freddo e analitico. I nemici principali appartengono all’organizzazione criminale Clock Hands, che utilizza la tecnologia del viaggio nel tempo per scopi illeciti e sabota sistematicamente le missioni dei Rewinders.

Infine, ricordiamo che Bones Film è lo studio responsabile di titoli come Gachiakuta e Metallic Rouge. Ulteriori dettagli su cast, sigle e numero di episodi saranno comunicati nelle prossime settimane.

