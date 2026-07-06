Semi di Ansia 1: Il terrore si nasconde nelle crepe della quotidianità – Recensione

Esistono due modi ben distinti di raccontare l’orrore nel mondo dei manga. Il primo punta tutto sul mostruoso, sul sangue, sulle budella e su una violenza visiva che cerca di disgustare e colpire lo spettatore dritto allo stomaco. Il secondo metodo, decisamente più sottile ed emotivamente logorante, preferisce invece sussurrare. Lavora nell’ombra, si infila sotto la pelle e decide di fare leva su qualcosa che tutti noi conosciamo fin troppo bene: l’angoscia dell’ignoto. Ed è esattamente in questa seconda e spaventosa categoria che si colloca il primo volume di Semi di Ansia (noto in patria come Fuan no Tane), una raccolta di storie brevi che fa del disagio psicologico la sua arma vincente. Questo titolo, che tra le altre cose ha avuto un impatto tale da ispirare anche un omonimo adattamento cinematografico, si presenta come una lettura rapida ma capace di lasciare una traccia duratura nella mente di chiunque decida di sfogliarlo.

La struttura dell’opera è frammentaria, composta da una sequenza ravvicinata di racconti brevissimi, a volte lunghi appena un paio di pagine. Masaaki Nakayama, l’autore dietro questo piccolo gioiello del brivido, decide di non perdere tempo con lunghe introduzioni o spiegazioni approfondite sulle origini del male. Veniamo scaraventati fin da subito all’interno di scenari urbani assolutamente normali, casi di ordinaria quotidianità che appartengono alla vita di ognuno di noi. Strade deserte di periferia, appartamenti silenziosi nel cuore della notte, pianerottoli bui, aule scolastiche dopo il suono dell’ultima campanella. È proprio questo il punto di forza del volume, calare le leggende e le suggestioni del folklore orientale, popolate da presenze grottesche e spiriti senza pace, dentro la routine moderna delle città giapponesi. Il contrasto che ne deriva è semplicemente micidiale. La realtà ordinaria si spacca all’improvviso, lasciando intravedere mostri dagli occhi sbarrati, sorrisi innaturali e volti che non dovrebbero esistere, deformati da una follia silenziosa.

Graficamente, il manga fa un lavoro egregio nel costruire questa perenne sensazione di insicurezza. Il tratto non cerca mai la perfezione estetica, ma si concentra sulla gestione dei neri e sulle espressioni dei personaggi. Lo spazio bianco tra le vignette diventa un vuoto inquietante da superare con lo sguardo. Molte tavole colpiscono per un tempismo visivo perfetto, capace di cogliere di sorpresa il lettore non appena sposta lo sguardo da una vignetta all’altra. Le creature che popolano queste pagine non si muovono quasi mai in modo frenetico. Spesso rimangono immobili, a fissare il protagonista, e di conseguenza il lettore, dall’angolo di una stanza o da dietro il vetro di una finestra. Questo minimalismo visivo aumenta a dismisura la tensione, costringendoci a guardare anche negli angoli più bui delle vignette per paura di scoprire qualche dettaglio nascosto che l’autore si diverte a mimetizzare nello sfondo.

Leggendo questo primo volume, si ha la netta sensazione di sfogliare una collezione di confessioni anonime, notizie di cronaca nera finite male o frammenti di incubi scritti da persone scomparse nel nulla. Incontri inquietanti sul posto di lavoro, strani mondi che sembrano sovrapporsi al nostro per pochi istanti e realtà fittizie dove le regole della logica smettono di funzionare. Il titolo del manga non è affatto un caso. L’autore non vuole terrorizzarvi con un mostro gigante, vuole piantare nella vostra testa dei piccoli semi. Una volta chiuso il volume e spenta la luce per andare a dormire, saranno proprio quei semi a germogliare, trasformando ogni piccolo scricchiolio della casa in una potenziale minaccia.

In conclusione, questo primo capitolo è un acquisto obbligatorio per chiunque ami le storie di fantasmi vecchio stile ma voglia vederle calate nella modernità. Non è una lettura adatta a chi cerca spiegazioni razionali o trame articolate con un inizio e una fine ben definiti. È un viaggio puro e istintivo nel cuore della paura urbana, un’opera realizzata in maniera magistrale che gioca con le nostre fobie più infantili e nascoste. Se siete pronti a guardare sotto il letto prima di addormentarvi, questo è decisamente il manga che fa per voi.