Kagurabachi torna con un nuovo trailer e svela novità sull’anime

Kagurabachi è senza dubbio uno dei titoli più attesi tra i futuri adattamenti anime, e l’interesse dei fan non fa che crescere ulteriormente grazie a un nuovo, accattivante trailer dedicato a Soshiro Azami e al suo doppiatore. Il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono sembrava destinato a ricevere un adattamento anime fin dal suo debutto, avvenuto qualche anno fa, e ora il momento è molto vicino.

Negli ultimi mesi sono state rilasciate diverse informazioni su Kagurabachi, anche grazie al tour mondiale organizzato per l’anteprima del primo episodio. E anche vero però che molti dettagli rimangono ancora top secret, inclusa l’identità della maggior parte dei personaggi che si vedranno in azione. Il nuovo trailer svela comunque informazioni interessanti sul cast di doppiaggio, tra cui Yuichi Nakamura. Il doppiatore giapponese e famoso per aver dato la sua voce a Satoru Gojo e Loki in One Piece. Stavolta doppierà Soshiro Azami.

Come annunciato da CyberAgent in un nuovo comunicato stampa, Yuichi Nakamura si è unito ufficialmente al cast di Kagurabachi nel ruolo di Soshiro Azami. Il personaggio viene descritto come uno stregone affiliato ai Kamunabi ed è una delle poche persone a conoscenza dell’esistenza di Chihiro. Nakamura ha anche accennato al fascino del personaggio, affermando che il suo carisma emergerà sempre più chiaramente man mano che la storia procederà. Il doppiatore giapponese si unisce a Taihi Kimura (Chihiro Rokuhira), Tomokazu Seki (Kunishige Rokuhira), Katsuyuki Konishi (Togo Shiba), Miyari Nemoto (Char Kyonagi) e Miku Ito (Hinao).

Ricordiamo anche che il nuovo anime sarà diretto da Tetsuya Takeuchi per lo studio Cypic, e il character design sarà gestito da Keigo Sasaki. Kagurabachi debutterà sul piccolo schermo ad aprile 2027 e farà parte della programmazione primaverile. Sebbene al momento non vi sia una data di uscita precisa, la prima stagione sarà disponibile in streaming su Crunchyroll.

Ulteriori informazioni sulla serie shonen saranno annunciate anche in occasione del Jump Festa 2027, in programma per la fine di quest’anno. L’evento si terrà in Giappone nel fine settimana del 19 e 20 dicembre e poiché è previsto un panel dedicato, ci saranno tante novità in arrivo.