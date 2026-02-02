Naruto: svolta nel film live-action

In base a quanto riportato dal leaker DanielRPK, noto per le sue ipotesi accreditate sul futuro dei progetti del mondo dell’intrattenimento, le riprese del il film live-action di Naruto dovrebbero avviarsi nel corso dell’ultima fase del 2026.

L’indiscrezione lascia spazio a previsioni positive dal momento che il regista designato alla realizzazione dell’adattamento, ispirato al manga best-seller di Masashi Kishimoto, è Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli). Il regista, difatti, è attualmente impegnato alla produzione di Spider-Man: Brand New Day in uscita nei cinema nel corso del mese di luglio 2026, dunque è plausibile immaginare l’inizio dei nuovi lavori per la conclusione dell’anno appena cominciato.

ll progetto è stato ufficialmente annunciato circa due anni fa. Masashi Kishimoto è coinvolto direttamente e ha in precedenza sottolineato la sua fiducia nel regista. Secondo il mangaka giapponese, l’esperienza del regista nel costruire narrazioni forti con personaggi caratterizzati da dinamiche drammatiche lo rende adatto per portare Naruto sul grande schermo.

In un incontro con Cretton, Kishimoto ha riconosciuto nel cineasta una mente aperta, capace di collaborare e di accogliere contributi nel processo di produzione. Kishimoto ha espresso entusiasmo per il progetto, anticipando che il film avrà sequenze d’azione spettacolari e una forte componente drammatica.

Il live-action sarà prodotto da Lionsgate, con Cretton alla guida della regia e supportato da varie case di produzione tra cui Hisako e Arad Productions. Tra i produttori figurano nomi come Avi e Ari Arad e Jeremy Latcham, mentre James Myers e Jon Humphrey supervisioneranno il progetto.

Naruto è edito in Italia per Planet Manga. La serie anime tornerà a data da definirsi con 4 nuovi episodi totalmente originali: