Naruto: quattro episodi speciali per il 20° anniversario in arrivo nel 2026

Nelle ultime ore sta girando una voce che ha fatto drizzare le orecchie a tantissimi fan di Naruto. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma da un leak piuttosto affidabile che sta circolando nelle ultime ore emerge una possibile finestra di uscita per i quattro episodi speciali realizzati per il 20° anniversario di Naruto: la seconda metà del 2026. E basta questo dettaglio per far tornare l’entusiasmo alle stelle, visto da quanto tempo questi episodi vengono aspettati.

Questi episodi erano stati annunciati tempo fa come contenuti completamente nuovi, pensati per celebrare uno degli anime più importanti e influenti degli ultimi decenni. Non semplici recap o montaggi celebrativi, ma veri e propri episodi inediti, capaci di riportare sullo schermo il mondo ninja che ha accompagnato intere generazioni. Sempre secondo queste informazioni, gli episodi sarebbero già stati completati nel corso di quest’anno. In pratica, gli episodi sarebbero già completi. Non si parla quindi di un’idea ancora in fase di sviluppo, ma di qualcosa che esiste davvero e che deve solo trovare il momento giusto per arrivare ai fan.

Certo, pensare di dover aspettare ancora fa un po’ effetto, ma guardando il peso che ha Naruto è anche facile capire questa scelta. Naruto è un franchise enorme, con una fanbase globale ancora attivissima, e ogni mossa viene pianificata con grande attenzione. Prendersi il tempo necessario potrebbe significare voler accompagnare questi episodi con eventi, iniziative speciali o una strategia celebrativa più ampia, degna di un anniversario così importante.

Resta ovviamente il mistero su cosa racconteranno questi quattro episodi. Nuove storie ambientate nel passato? Momenti mai mostrati dell’epoca di Naruto ragazzo? O magari piccoli racconti focalizzati su personaggi amatissimi ma spesso rimasti in secondo piano? Al momento non ci sono dettagli, ed è proprio questo a rendere l’attesa ancora più intrigante.

In attesa di una conferma ufficiale, una cosa è certa: il nome di Naruto continua a essere capace di smuovere emozioni, ricordi e aspettative come pochi altri. Se il leak dovesse rivelarsi corretto, il 2026 potrebbe diventare un anno davvero speciale per tutti coloro che sono cresciuti seguendo il sogno del ninja del Villaggio della Foglia.