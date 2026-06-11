Nadia Il mistero della pietra azzurra: (ri)scoprire l’anime in blu-ray

“Se un ragazzo tredicenne salverà un’acrobata del circo della stessa età…”

Se l’avete letta cantando, siete cresciuti negli anni ’80-’90 a Latte e cartoni animati.

Per tutti i fan della serie anime cult – e per nuovi possibili adepti – arriva in blu-ray Nadia Il mistero della pietra azzurra. Non la prima volta in assoluto se contiamo la limited edition esclusiva del sito Yamato Shop del 2022; ma la prima volta che è disponibile “per tutti”. Un’edizione curata, completa e che farà felici tutti per un dettaglio in particolare. Scopriamolo insieme.

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo. Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente ad ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura.

I due, infatti, si ritroveranno inseguiti da vari malviventi, tutti attratti dalla pietra che Nadia porta al collo, quella del titolo. Si ritroveranno ben presto a bordo del Nautilus del capitano Nemo, a viaggiare per il mondo in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal perfido Gargoyle, anch’egli deciso a impadronirsi dalla pietra di Nadia, necessaria per i suoi piani di conquista.

Nadia Il mistero della pietra azzurra: l’edizione blu-ray

39 episodi datati 1990, titolo originale Fushigi No Umi No Nadia, ispirato al caposaldo della letteratura di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari. Il capolavoro animato di Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion, Punta al top! GunBuster), co-adiuvato da Shinji Higuchi alla regia di alcune puntate, è tutto da (ri)scoprire in questa esclusiva edizione limitata in blu-ray slipcase con cartoncino esterno. All’interno il cofanetto amaray in plastica con la doppia cover (fronte e retro) che raffigura Nadia e Jean, composto da 6 dischi nella versione rimasterizzata e restaurata.

Inoltre c’è un doppio booklet da consultare tra il cofanetto esterno e l’interno dell’amaray. Il primo mostra il making of della serie anime cult, lo studio sui personaggi e la creazione del Nautilus del Capitano Nemo. Insomma tutto il lavoro di Yoshiyuki Sadamoto (Character Design), Mahiro Maeda (Design), Shunji Suzuki (Animation Director), Shiro Sagisu (Musiche), Shoji Murahama, Kenjiro Kawando (Produttori), TOHO, KORAD, Group TAC, GAINAX, SEIYON DOUGA (Case produttive). Nel secondo invece è disponibile la guida agli episodi, i frame della doppia sigla iniziale e di quella finale.

A proposito di sigla, ecco il dettaglio più interessante per i fan storici: sono presenti nel cofanetto e nei dischi il doppiaggio televisivo storico dell’anime che ha fatto innamorare il pubblico italiano e il successivo ri-doppiaggio (e sottotitoli) più fedele all’opera originale. Ma soprattutto l’iconica sigla italiana cantata da Cristina D’Avena con cui abbiamo aperto questo articolo.

Tra i contenuti speciali video, invece, anche gli altri crediti di apertura oltre a quelli di chiusura, e l’episodio pilota considerato film tv.

Di seguito il nostro video unboxing in anteprima per poter visionare meglio tutti i dettagli dell’edizione ghiotta per i fan (e per chi vuole riscoprire un cult assoluto dell’animazione nipponica).