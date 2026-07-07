Memories: il film anime capolavoro risplende in home video

Memories il capolavoro anime è disponibile in home video per Animagine, la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta al cinema gli anime del presente e del passato, tra inediti e recuperi in versione restaurata e rimasterizzata, come in questo caso.

Si tratta di un lungometraggio animato suddiviso in tre episodi tratti da tre brevi storie a fumetti di Katsuhiro Otomo. È uscito nei cinema giapponesi nel 1995, ma in Italia arriva per la prima volta in occasione del suo 30° anniversario, dopo la pubblicazione degli anni ’90 direttamente per il mercato home video. Il primo episodio, Magnetic Rose, e il terzo, Cannon Fodder, sono stati animati e prodotti dallo Studio 4°C, mentre il secondo, Stink Bomb, da Madhouse. Ogni racconto è diretto da un regista diverso: in ordine Koji Morimoto, Tensai Okamura. Infine lo stesso Otomo, che solo pochi anni prima aveva rivoluzionato l’animazione giapponese con Akira.

Memories è una perla fra i film anime, sia per la qualità delle storie che per quella dell’animazione, che all’uscita ha suscitato un fortissimo impatto grazie all’impiego di tecnologie digitali. I tre episodi da cui è composto non sono collegati fra loro, ma appartengono tutti al genere sci-fi. Sono legati anche da un filo tematico comune: la memoria, l’illusione e il rapporto tra individuo e società.

Nella pellicola il passato ritorna in vita come in un incubo. Le tecnologie materializzano i ricordi sepolti e deformano il presente, intrappolando gli astronauti in un inganno della memoria.

I tre episodi di Memories

Magnetic Rose, sceneggiato da Satoshi Kon (che negli anni seguenti sarà regista di capolavori come Perfect Blue, Tokio Godfathers e Paprika) è ambientato nello spazio profondo, dove l’equipaggio di una navicella che raccoglie rifiuti si imbatte in una gigantesca astronave a forma di rosa. L’interno, sontuoso e impreziosito da antichità, nasconde però dei segreti inquietanti ed è dominato dai ricordi di Eva Friedel, una celebre cantante lirica scomparsa. Una squadra di tecnici spaziali risponde a un segnale di soccorso proveniente da una gigantesca nave abbandonata. I tre astronauti protagonisti dovranno affrontare se stessi e le proprie paure tra ologrammi del passato, teatri d’opera e giardini incantati. Un episodio cupo, psicologico e visivamente barocco tipico di Kon.

Stink bomb, il secondo episodio, ha invece toni parodistici e irriverenti e rappresenta le conseguenze dell’utilizzo di una micidiale arma batteriologica. Nobuo Tanaka è un tecnico di laboratorio in cerca di una medicina per il raffreddore; assume per sbaglio una pillola in fase di sperimentazione, con conseguenze tremende. La formula, infatti, lo trasforma in un’arma biologica vivente: il suo corpo emette un odore letale che uccide chiunque gli si avvicini. Ignaro del disastro che provoca, Kiyoshi attraversa il Giappone mentre esercito e governo tentano disperatamente di fermarlo.

È un episodio satirico, grottesco e frenetico, che critica la burocrazia e la follia militare.

Cannon Fodder è una distopia steam punk animata in un unico piano sequenza, tecnica che è stata usata qui per la prima volta e ha segnato il passaggio dall’animazione tradizionale a quella digitale. Ambientata in un mondo che ha fatto della guerra contro un nemico invisibile la sua quotidianità, una città distopica interamente costruita attorno a enormi cannoni. Ina giornata nella vita di un bambino e di suo padre, entrambi parte di una società militarizzata ossessionata dalla guerra contro un nemico mai visto. L’episodio è realizzato come un unico flusso visivo continuo, senza stacchi tradizionali, e rappresenta una feroce critica alla propaganda e alla normalizzazione del conflitto.

Memories: l’edizione home video

L’edizione Steelbook di Dynit è elegante e a proprio modo solenne, come la pellicola che rappresenta: dischi serigrafati, retro-copertina interna e cura nella back cover. Peccato nessun libretto, poster o altro presenti (nemmeno con la guida ai tre episodi del film); quelli sono stati riservati alla Limited edition. Encomiabile il comparto audio/video e il lavoro di restauro e rimasterizzazione: Ultra HD 4K HDR|1,85:1 Anamorfico 1080p. Formato Audio: 2.0 DTS HD: Giapponese, 5.1 DTS HD: Italiano Giapponese. Gli unici contenuti speciali presenti sono i D-Trailers.

Di seguito il nostro video unboxing esemplificativo: