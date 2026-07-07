Rai presenta V/BE: il nuovo progetto multipiattaforma per riconquistare i giovani

La televisione pubblica prova a cambiare marcia e a ricucire lo strappo con le nuove generazioni. Durante la recente presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026/2027, i vertici aziendali hanno svelato una novità strutturale di rilievo. Si tratta di V/BE, un brand fresco e inedito curato dalla direzione di Rai Kids, nato con il preciso obiettivo di intercettare la complessa fascia di pubblico che va dai dieci ai quattordici anni, storicamente distante dai canali generalisti tradizionali.

La strategia commerciale dietro l’operazione non prevede la nascita immediata di un canale televisivo sul digitale terrestre, bensì un debutto con un’impronta totalmente digitale. Inizialmente l’offerta di V/BE si svilupperà sulle piattaforme social e attraverso un canale YouTube dedicato, per poi espandersi in modo organico sull’applicazione RaiPlay. Soltanto a partire dal primo gennaio 2027 il marchio sbarcherà ufficialmente sulle frequenze televisive, andando a sostituire il posizionamento e lo spazio attualmente occupati da Rai Gulp.

Sul fronte dei contenuti, l’azienda ha confermato la presenza di sit-com, produzioni in live action e forti collaborazioni con i creator digitali più amati dai giovani, come Pera Toons, Sio e Giulia Sara Salemi. Negli scorsi giorni la community si è accesa per via di alcune indiscrezioni sul web che vedrebbero l’arrivo nel palinsesto di anime storici o moderni molto famosi, tra cui Kuroko’s Basket e Anne Shirley. Al momento i vertici di Viale Mazzini non hanno inserito questi specifici cartoni animati giapponesi nelle comunicazioni ufficiali della stagione, lasciando i dettagli sulla programmazione finale ancora parzialmente avvolti nel mistero.

Nonostante manchino le conferme definitive sui titoli orientali, il segnale lanciato dai vertici Rai resta di grande importanza strategica. L’azienda sta cercando un linguaggio inedito per riavvicinare i ragazzi che hanno abbandonato lo schermo di casa in favore degli smartphone. Saranno i prossimi mesi a decretare se la scommessa digitale di V/BE saprà trasformarsi nello spazio di riferimento per le serie teen, la cultura pop e l’animazione.