Steel Ball Run JoJo’s Bizarre Adventure: il 2nd e 3rd Stage partono il 25 settembre 2026 su Netflix

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure torna su Netflix il 25 settembre 2026. Il 2nd Stage e il 3rd Stage dell’anime usciranno settimanalmente ogni venerdì. I nuovi episodi coprono la seconda e la terza tappa della gara, per un totale di 11 episodi. L’annuncio è stato dato il 3 luglio 2026 durante il panel di Warner Bros. Japan all’Anime Expo 2026 di Los Angeles.

Come già riportato su MangaForever, il 2nd Stage era atteso per l’autunno 2026. Ora è arrivata la data precisa. Il 1st Stage era andato in onda in esclusiva mondiale su Netflix il 19 marzo 2026, con un singolo episodio speciale della durata di 47 minuti. Dopo la premiere, i co-registi avevano lasciato aperta la questione sui tempi del secondo blocco. Il 28 marzo era uscito un teaser trailer che confermava il ritorno nel corso dell’anno. Il 6 aprile Netflix aveva ufficializzato la distribuzione settimanale per l’autunno.

Il panel all’Anime Expo ha rivelato anche tre nuovi personaggi del cast. Mountain Tim è doppiato in giapponese da Tomoaki Maeno. È un cowboy del Wyoming, uno dei favoriti della gara e, dopo una serie di omicidi misteriosi durante la corsa, viene nominato vice-sceriffo per indagare sui casi. Il suo cavallo si chiama Ghost Rider in the Sky. Hot Pants è doppiata da Yoko Hikasa (voce di Rias Gremory in High School DxD e Mio Akiyama in K-ON!). È una concorrente di primo livello dalla storia misteriosa e dai modi raffinati che lasciano intuire origini aristocratiche. Il suo cavallo si chiama Gets Up. Funny Valentine è doppiato da Tomokazu Sugita, già voce di Joseph Joestar in Battle Tendency, Charlotte Katakuri in One Piece, Taro Sakamoto in Sakamoto Days e Gyomei Himejima in Demon Slayer. Valentine è il presidente degli Stati Uniti e uno dei personaggi centrali della storia. Sostiene ufficialmente la gara, ma dietro il suo coinvolgimento si nasconde qualcosa di più.

Il cast già annunciato in precedenza comprende Shogo Sakata come Johnny Joestar, Yohei Azakami come Gyro Zeppeli, Kaito Ishikawa come Diego Brando, Rie Takahashi come Lucy Steel, Kenta Miyake come Steven Steel, Masaaki Mizunaka come Sandman e Kenichiro Matsuda come Pocoloco. Per il doppiaggio inglese, Daman Mills e Kaiji Tang prestano la voce rispettivamente a Johnny Joestar e Gyro Zeppeli. Entrambi erano presenti al panel dell’Anime Expo insieme al compositore Yugo Kanno, che si è esibito dal vivo.

Lo staff di produzione è quello già comunicato in precedenza. La regia è affidata a Toshiyuki Kato, Yasuhiro Kimura e Hideya Takahashi. La composizione della serie è di Yasuko Kobayashi. Il character design è di Daisuke Tsumagari. Le musiche sono di Yugo Kanno. Il sound director è Yoshikazu Iwanami. L’animazione è prodotta da David Production, lo studio che segue l’anime di JoJo sin dalla prima stagione.

Ricordiamo che Steel Ball Run è la sesta stagione dell’anime di JoJo’s Bizarre Adventure. Inoltre adatta la settima parte del manga di Hirohiko Araki. La storia è ambientata negli Stati Uniti del settembre 1890. Una corsa a cavallo transcontinentale da San Diego a New York City mette in palio 50 milioni di dollari. Tra i 3.852 partecipanti ci sono Johnny Joestar, ex fantino di talento rimasto paraplegico dopo essere stato colpito da un proiettile, e Gyro Zeppeli, un fuorilegge napoletano padrone di una tecnica di rotazione misteriosa chiamata Spin. I due si alleano, ma il percorso nasconde pericoli che vanno ben oltre la competizione. Infine, come approfondito su MangaForever nell’articolo dedicato alle sfide dell’adattamento animato, Steel Ball Run è considerata una delle parti più complesse da trasporre in formato anime.

https://www.youtube.com/watch?v=jXtG_l