JoJo’s Bizarre Adventure Part 7 – Steel Ball Run: le sfide dell’adattamento animato

L’adattamento animato di Steel Ball Run, una delle parti più attese dell’universo di Le Bizzarre Avventure di JoJo, si preannuncia ambizioso e complesso. A raccontarlo è il regista Toshiyuki Kato, che ha condiviso alcune difficoltà affrontate durante la lavorazione.

Secondo Kato, le sequenze con i cavalli rappresentano il maggiore ostacolo a livello tecnico e visivo. “Abbiamo fatto molti tentativi ed errori,” ha spiegato, sottolineando quanto sia complicato far funzionare quelle scene in animazione senza sacrificare la fluidità o l’impatto visivo.

Animare i cavalli: una sfida tecnica

A differenza delle parti precedenti, Steel Ball Run si svolge in gran parte durante una corsa a cavallo che attraversa il continente americano. Questo implica non solo animare esseri umani in azione, ma anche coordinare movimenti complessi tra cavalieri, animali e paesaggi.

“È un tipo di animazione che non possiamo improvvisare,” ha aggiunto il regista, lasciando intendere che ogni scena richiederà una cura particolare.

L’uso della CGI? Una scelta delicata

Un altro punto delicato riguarda l’eventuale utilizzo della CGI (computer-generated imagery). Anche se potrebbe semplificare alcune sequenze, lo stile grafico di JoJo’s Bizarre Adventure è da sempre uno degli elementi più riconoscibili e amati.

Proprio per questo, Kohei Ashiya, lead animator di Golden Wind, ha espresso dubbi sull’integrazione della grafica digitale. “Usare la CGI potrebbe rompere lo stile di JoJo,” ha spiegato, confermando che il team sta valutando attentamente ogni scelta stilistica.

Un’attesa carica di aspettative

Il pubblico è in fermento per questa nuova parte, che segna un cambio di tono e ambientazione rispetto alle serie precedenti. E mentre i fan si chiedono come sarà resa in animazione l’epica corsa attraverso l’America, il team creativo lavora per offrire un risultato all’altezza della fama della serie.

L’attesa sarà lunga, ma la promessa è quella di un adattamento curato fin nei minimi dettagli. E se tutto andrà come previsto, Steel Ball Run potrebbe diventare una delle trasposizioni più sorprendenti e ambiziose dell’intera saga di JoJo.