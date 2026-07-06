Delicious in Dungeon: confermata la seconda stagione per ottobre 2027 su Netflix

Durante il panel di Studio TRIGGER organizzato all’Anime Expo 2026 è arrivata la conferma che i nuovi episodi di Delicious in Dungeon debutteranno ufficialmente nel corso del mese di ottobre 2027. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie rimarrà un’esclusiva del catalogo Netflix a livello globale. Insieme alla finestra di lancio, lo studio di animazione ha mostrato in fiera anche la prima visual promozionale, scatenando subito le reazioni dei tantissimi appassionati arrivati a Los Angeles.

La serie si basa sulle tavole nate dalla matita di Ryoko Kui. Il manga ha iniziato la sua strada in Giappone nel febbraio 2014, uscendo sulla rivista Harta della casa editrice Enterbrain. Da allora, il titolo ha conquistato milioni di lettori mescolando l’esplorazione dei labirinti con il mondo dei fornelli. In Italia la controparte cartacea ha riscosso un successo altrettanto importante: il manga è infatti famosissimo con il titolo di Dungeon Food ed è pubblicato sotto l’etichetta dell’editore J-Pop Manga.

La trama dell’opera si concentra sul cammino di Laios e del suo bizzarro gruppo di avventurieri. La squadra si ritrova ridotta completamente al verde e senza un briciolo di cibo dopo un drammatico scontro ravvicinato con un drago rosso nelle profondità della terra. L’urgenza di tornare indietro per soccorrere una compagna rimasta intrappolata è tanta, ma c’è un ostacolo immenso da superare, rimettersi in marcia a stomaco vuoto equivale a una condanna a morte certa prima ancora di scendere nei sotterranei. È proprio in questo frangente disperato che a Laios viene un’intuizione tanto assurda quanto geniale per sopravvivere. Iniziare a cucinare e mangiare i mostri che popolano i vari piani del dungeon. Slime, basilischi, mimici e persino i temibili draghi si trasformano così in ingredienti fondamentali per preparare ricette prelibate e nutrienti. Nessuna creatura magica è più al sicuro dall’appetito insaziabile di questa stravagante brigata di esploratori buongustai, decisi a tutto pur di completare la loro pazza missione di salvataggio.