The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All: teaser e dettagli dell’anime firmato CloverWorks

Il momento tanto atteso dai lettori di tutto il mondo è finalmente arrivato. Durante il panel di Crunchyroll all’Anime Expo 2026, sono stati mostrati in esclusiva il primissimo teaser trailer ufficiale e la splendida key visual di The Guy She Was Interested In Wasn’t a Guy at All. L’adattamento anime del famosissimo manga debutterà ufficialmente sul piccolo schermo a gennaio 2027, e la nota piattaforma streaming si occuperà di trasmetterlo in simulcast in tutto il globo. Una delle sorprese più grandi riguarda il comparto musicale. La sigla di apertura della serie conterrà lo storico brano “Breed” dei Nirvana, una scelta perfetta che si sposa benissimo con l’anima marcatamente rock di questa produzione.

La storia, nata dall’immaginazione di Sumiko Arai, è iniziata quasi per gioco su X nel 2022 prima di sbarcare su Pixiv Comic e in cartaceo con Kadokawa, arrivando in Italia grazie alla casa editrice Star Comics. Al centro delle vicende troviamo Aya Osawa, una liceale appassionata di musica rock che si prende una cotta per un misterioso e affascinante commesso di un negozio di dischi, vestito sempre di nero. Quello che la ragazza non immagina minimamente è che dietro quel look si nasconde in realtà la sua timida compagna di banco, Mitsuki Koga, la quale farà di tutto per non farsi scoprire.

Dietro la realizzazione tecnica di questo attesissimo titolo troviamo nomi di primissimo piano del settore. Le animazioni saranno infatti curate dal celebre studio CloverWorks, sotto la direzione del regista Masashi Ishihama. La sceneggiatura è stata affidata a Rino Yamasaki, mentre Kanna Hirayama si occuperà del character design. Anche il cast vocale promette scintille, con Mariya Ise che presterà la voce a Mitsuki Koga e Akari Kito che interpreterà la solare Aya Osawa. La combinazione tra uno staff così talentuoso e una colonna sonora graffiante promette di regalare un adattamento fedele, vibrante e visivamente indimenticabile per tutti i fan.