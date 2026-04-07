Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure, il 2nd Stage arriva nell’autunno 2026 su Netflix

Arrivano aggiornamenti importanti per JoJo’s Bizarre Adventure, e in particolare per l’attesissimo arco di Steel Ball Run. Dopo il grande entusiasmo intorno ai primi episodi, è stato confermato che il 2nd Stage inizierà la sua distribuzione nell’autunno 2026 su Netflix.

La scelta della piattaforma sarà accompagnata da una pubblicazione settimanale: un episodio alla volta, senza binge immediato. Una modalità che ormai si sta vedendo sempre più spesso anche su Netflix e che permette agli episodi di respirare di più nel tempo, lasciando spazio alle discussioni tra fan settimana dopo settimana.

Dal messaggio condiviso dall’account ufficiale di Netflix Anime, si capisce chiaramente che questa organizzazione non è improvvisata, ma fa parte del piano iniziale. La serie è stata pensata fin dall’inizio con una struttura divisa in più parti, con questo secondo blocco che rappresenta una continuazione diretta del percorso già avviato.

Nel frattempo, la produzione sta andando avanti e il team ha voluto ringraziare apertamente il pubblico per il supporto ricevuto. Un segnale che conferma quanto l’interesse intorno a Steel Ball Run sia alto, soprattutto considerando quanto questo arco sia amato anche tra i lettori del manga originale.

Quello che emerge è una gestione molto precisa dei tempi, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione senza correre troppo. E, per chi segue JoJo da anni, è anche un modo per godersi ogni fase della storia con più calma, episodio dopo episodio. Un approccio che permette anche di dare il giusto peso ai momenti più importanti, senza bruciarli troppo velocemente.

L’attesa quindi continua ancora per qualche mese, ma almeno ora c’è una finestra chiara. E considerando quanto Steel Ball Run sia importante all’interno della saga, è facile capire perché tutta questa attenzione nei dettagli stia generando così tanta curiosità attorno ai prossimi episodi. Sarà interessante vedere come verrà gestito questo secondo stage nel ritmo e nella messa in scena, soprattutto in una parte della storia così amata dai fan.