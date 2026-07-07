ONE PIECE HEROINES: il primo episodio dedicato a Nami è ora disponibile su Crunchyroll

ONE PIECE HEROINES è ora disponibile in streaming su Crunchyroll. Il primo episodio speciale è stato trasmesso il 5 luglio 2026, occupando lo slot domenicale normalmente riservato alla serie principale. Come già riportato su MangaForever, la serie regolare si è fermata per una settimana per lasciare spazio a questo progetto spin-off, con la programmazione canonica che riprende dal weekend successivo.

Il progetto è l’adattamento animato della serie di light novel scritte da Jun Esaka con le illustrazioni di Sayaka Suwa, pubblicate da Shueisha. Le light novel raccolgono storie autonome incentrate sui personaggi femminili dell’universo di Eiichiro Oda. Il primo volume copre quattro protagoniste: Nami, Nico Robin, Nefertari Vivi e Perona. Il secondo volume include invece Boa Hancock, Tashigi, Vinsmoke Reiju e Uta. In Italia la light novel è pubblicata da Star Comics.

La produzione è di Toei Animation. Come già comunicato, la regia è affidata a Haruka Kamatani, già nota per la direzione di Looking for Magical Doremi. Il character design è di Takashi Kojima. La sceneggiatura è firmata da Momoka Toyoda. La cura delle musiche è di Alisa Okehazama. La canzone del progetto è Blue Shining Star, firmata da AiNA THE END.

Il cast vocale del primo episodio riprende le voci storiche della serie TV principale. Akemi Okamura è la voce di Nami. Yuriko Yamaguchi è Nico Robin. Il personaggio di Miucha, l’artigiano calzolaio del primo episodio, è doppiato da Maaya Sakamoto. Il designer Lebno Listchaque è doppiato da Takehito Koyasu.

Il primo episodio si intitola Episode: NAMI. La trama parte da un acquisto andato male. Nami compra un paio di scarpe che si rivelano scomode e inutilizzabili in combattimento. Torna al negozio per chiedere spiegazioni e qui incontra Lebno, un eccentrico designer di calzature che le propone un patto: le farà realizzare un paio di scarpe uniche e su misura dall’artigiano Miucha, in cambio della sua disponibilità a fare da modella. L’episodio include anche una comparsa di Nico Robin.

Il format è quello delle storie antologiche. Ogni episodio è autonomo e si concentra su una singola protagonista, mostrando aspetti della sua vita quotidiana e del suo carattere che nella serie principale trovano poco spazio. La struttura prende le distanze dai ritmi delle grandi battaglie per raccontare momenti intimi, leggeri e dettagliati.

Nel frattempo, l’arco di Elbaf è in corso nella serie TV principale. Il One Piece Day 2026 è fissato per il 22 e 23 agosto, con nuovi annunci attesi. Infine, sul fronte commerciale, One Piece ha superato Dragon Ball come franchise più redditizio di Toei Animation.

