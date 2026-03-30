One Piece: l’arco di Elbaf si prepara al debutto nell’anime con un nuovo trailer

L’anime di One Piece tornerà finalmente con nuovi episodi ad aprile e farà parte della programmazione del 2026. I nuovi episodi adatteranno l’arco di Elbaf del manga di One Piece, che segue direttamente gli eventi di Egghead e ci sono diverse novità. La più significativa riguarda la produzione, che subisce un cambiamento radicale a partire da quest’anno.

Invece di rilasciare nuovi episodi ogni settimana, d’ora in poi l’anime verrà trasmesso stagionalmente. L’arco narrativo di Elbaf di One Piece, vedrà Monkey D. Rufy approdare sulla leggendaria isola dei giganti, di cui si parla da decenni. Il nuovo trailer, pubblicato durante l’AnimeJapan 2026, introduce un’importante novità nel cast: Yuichi Nakamura darà la voce a Loki.

Questo nuovo arco narrativo debutterà il 5 aprile in Giappone e farà parte del palinsesto primaverile del 2026. Una settimana dopo, l’11 aprile, i nuovi episodi saranno disponibili anche su Netflix. Questo nuovo trailer rivela anche la nuova opening dell’anime, intitolata “Luminous” e interpretata da Aina The End. La nuova ending si intitola “Sono Mirai” ed è interpretata da 36km/h. One Piece sta entrando in una nuova della produzione grazie a un calendario completamente rinnovato, e i fan stanno per vedere una versione della serie con un ritmo molto più scorrevole.

Con questo cambiamento di calendario, il team di produzione di One Piece ha confermato che l’anime rilascerà solo 26 episodi in totale quest’anno, rispetto agli episodi trasmessi durante l’intero anno come visto in precedenza. Questo cambiamento determinerà la programmazione che l’anime seguirà d’ora in poi, ma prevede anche di adattare il manga originale di Eiichiro Oda a un ritmo molto più veloce rispetto al passato.

Il team di One Piece promette di realizzare episodi che riflettano meglio il ritmo e lo svolgimento della storia originale di Oda, e questa è stata una delle maggiori critiche mosse dai fan all’anime per molto tempo. Ma se l’anime riuscirà a migliorare sotto questo aspetto e a continuare a offrire lo spettacolo visivo che i fan si aspettano, allora non ci saranno problemi.