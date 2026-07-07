Ghost of Tsushima: Legends, svelate le prime character visual dell’anime

Il palcoscenico dell’Anime Expo 2026 ha regalato grandi emozioni agli appassionati del mondo PlayStation. Durante l’evento sono stati infatti mostrati in esclusiva la visual ufficiale e le primissime character visual dedicate alle classi Assassino, Ronin e Cacciatore per l’adattamento anime di Ghost of Tsushima: Legends. Le immagini offrono una prima e affascinante panoramica sullo stile grafico di questo attesissimo progetto, che punta a dare una nuova forma alle epiche battaglie e alle storie di samurai che hanno già conquistato milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

La produzione della serie animata vede la collaborazione di giganti del settore. Il progetto sarà infatti co-prodotto da Crunchyroll, Aniplex, Sony Music Entertainment e PlayStation Productions. Anche il comparto tecnico è affidato a nomi di assoluto rilievo. La regia dello show è stata affidata alle mani di Takanobu Mizuno, mentre la composizione della serie vedrà la firma del celebre Gen Urobuchi dello studio NITRO PLUS. A curare le animazioni sul fronte visivo sarà lo studio KAMIKAZE DOUGA, mentre Sony Music Entertainment si occuperà di firmare l’intera colonna sonora.

L’opera originale ha debuttato su PlayStation 4 nel luglio del 2020, per poi sbarcare successivamente su PlayStation 5 nel 2021 e su PC nel 2024. L’espansione multigiocatore da cui è tratto l’anime, Legends, era stata invece pubblicata nell’ottobre del 2020. Questo franchise si prepara a un periodo di grandissima espansione, considerando anche che Sony ha già annunciato il seguito ufficiale del videogioco, intitolato Ghost of Yōtei.

La trama ci porta nel Giappone del 1274, nel pieno della prima drammatica invasione mongola dell’isola di Tsushima. Quando le tattiche tradizionali e l’onore dei samurai falliscono di fronte alla brutalità degli invasori, i guerrieri superstiti sono costretti ad andare oltre i propri rigidi dogmi. Per salvare la propria terra e liberare il popolo oppresso, dovranno abbracciare la via dello Spettro, intraprendendo una guerriglia non convenzionale e spietata per la libertà del paese.