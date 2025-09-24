Sakamoto Days: Ren Meguro sarà Taro Sakamoto nel live-action

Il mondo di Sakamoto Days sta per fare un salto dal manga e dall’anime al grande schermo, e la notizia ha già acceso il web: Ren Meguro, membro del gruppo idol Snow Man, interpreterà il leggendario Taro Sakamoto nel live-action ufficiale. Insieme al reveal del cast è arrivato anche un teaser trailer con una visual promozionale che ci permette di dare un primo sguardo al film. L’uscita è fissata proprio per la Golden Week 2026, periodo in cui in Giappone i cinema sono strapieni: insomma, un debutto pensato per lasciare il segno.

Alla regia e alla sceneggiatura troviamo Yuichi Fukuda, che molti conoscono per i live-action di Gintama. Le scene d’azione invece saranno supervisionate da Keiya Taguchi, lo stesso che ha lavorato a Attack on Titan e Shin Kamen Rider. Una coppia che fa ben sperare: da una parte comicità sopra le righe, dall’altra azione curata nei minimi dettagli.

Il manga di Yuto Suzuki è in corso su Weekly Shonen Jump dal 2020 e ha già superato gli 8 milioni di copie vendute. Negli ultimi anni la sua fama è cresciuta anche grazie all’anime disponibile su Netflix: la prima parte è uscita da gennaio a marzo, mentre la seconda ha riempito l’estate, da luglio a settembre.

La storia ruota attorno a Taro Sakamoto, un tempo il sicario più temuto, che però decide di mollare tutto per amore. Oggi gestisce un piccolo negozio di quartiere, è sposato e ha una famiglia che adora. L’unico dettaglio? Ha messo su qualche chilo, ma dietro quell’aspetto pacioso si nasconde ancora un combattente imbattibile, pronto a difendere la sua nuova vita da chiunque provi a minacciarla.

Con il film in arrivo, i fan si aspettano di rivedere sul grande schermo proprio quel mix esplosivo che ha fatto amare Sakamoto Days: azione fuori di testa, gag irresistibili e momenti teneri di vita familiare.