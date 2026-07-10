Naruto: Lionsgate lancia i provini globali per il film live-action

Il tanto chiacchierato adattamento cinematografico hollywoodiano di Naruto compie finalmente un passo concreto e decisamente cruciale verso la sua effettiva realizzazione. La celebre casa di produzione Lionsgate ha infatti dato ufficialmente il via alle selezioni su scala mondiale per scovare i giovani talenti che andranno a interpretare i tre storici membri del mitico Team 7: il protagonista Naruto Uzumaki, il carismatico rivale Sasuke Uchiha e la determinata Sakura Haruno.

I complessi lavori legati alla fase di pre-produzione stanno finalmente entrando nel vivo e per adesso la ricerca della produzione si focalizza unicamente su questo specifico terzetto principale. I provini e i casting per tutte le altre figure chiave che popolano il Villaggio della Foglia verranno gestiti e aperti dalla redazione soltanto in un secondo momento. Dietro la macchina da presa siederà il regista Destin Daniel Cretton, il quale si è detto felicissimo e orgoglioso di poter traghettare al cinema un’opera crossmediale immensa che ha segnato profondamente l’infanzia e la crescita di milioni di appassionati in ogni angolo del globo. Perfino il creatore del manga originale, il maestro Masashi Kishimoto, ha manifestato apertamente una grandissima euforia attraverso i propri canali, parlando di questo film a stelle e strisce come di un autentico miracolo e dicendosi super curioso di conoscere dal vivo gli attori che metteranno il loro talento al servizio dei suoi storici personaggi di carta.

Mentre la macchina di Hollywood si prepara a dare vita al mondo dei ninja in carne e ossa, il franchise continua a far parlare di sé anche sul piccolo schermo. Sono infatti previsti dei nuovi episodi speciali dell’anime spalmati su quattro settimane consecutive, che vedranno lo storico ritorno della famosissima band FLOW per la firma delle sigle di apertura e chiusura. Per tutti coloro che volessero ingannare la lunga attesa rinfrescandosi la memoria, le storiche serie animate del brand, compreso il sequel Shippuden, sono interamente disponibili in streaming sulla piattaforma Crunchyroll. La macchina cinematografica si è dunque messa in moto, e la caccia globale ai volti perfetti per guidare la prossima generazione di ninja è ufficialmente aperta.