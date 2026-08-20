Il monologo della speziale: tutte le novità sulla terza stagione e il film d’animazione

L’adattamento animato de Il monologo della speziale si prepara a tornare sul piccolo schermo con un ricco pacchetto di aggiornamenti dedicati alla terza stagione e al lungometraggio inedito. La produzione ha mostrato il trailer ufficiale, una nuova visual e le informazioni relative al cast vocale e alla colonna sonora. La prima parte dei nuovi episodi debutterà ufficialmente il prossimo 2 ottobre all’interno del blocco televisivo nipponico del venerdì sera, mentre la seconda metà della storia è programmata per il mese di aprile 2027. La distribuzione internazionale della serie sarà curata ancora una volta dalla piattaforma Crunchyroll.

La sigla d’apertura dell’anime è stata affidata al gruppo musicale Yorushika, che interpreterà il brano intitolato Beyond the Winds, Only Me Downwind. Sul fronte dei personaggi fa il suo ingresso nel cast la doppiatrice Reina Ueda nel ruolo di Bai Niangniang, figura enigmatica appartenente al gruppo delle Vergini Bianche, la cui caratteristica carnagione pallida e gli occhi rossi promettono di seminare parecchio scompiglio nel quartiere cittadino. Per festeggiare l’imminente ritorno sul palinsesto, le prime due puntate saranno proiettate in anteprima il 27 settembre nel cinema Roppongi Hills di Tokyo, con una diretta streaming estesa ad altre dieci sale giapponesi e gadget esclusivi per il pubblico presente.

In aggiunta ai vari eventi promozionali, tra cui figurano un podcast tematico e la ritrasmissione dei capitoli iniziali della prima stagione, sono emersi dettagli di rilievo dedicati a The Apothecary Diaries – The Movie. Lo staff di produzione ha svelato i bozzetti dei personaggi creati appositamente per la pellicola cinematografica, disegnati direttamente dalla mano di Toko Shino, illustratrice originale della serie di light novel scritta da Natsu Hyuuga. I lavori di animazione rimangono saldamente gestiti dallo studio OLM, con la regia principale curata da Akinori Fudesaka, confermando l’impianto visivo e le atmosfere misteriose che hanno decretato il successo globale della saga di Maomao.