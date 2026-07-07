Witch Hat Atelier: svelato il teaser trailer della seconda stagione dell’anime

I riflettori dell’Anime Expo 2026 a Los Angeles si sono accesi su uno degli annunci fantasy più attesi della fiera californiana. Nel corso di una conferenza interamente dedicata a Witch Hat Atelier, lo staff di produzione ha proiettato in sala un inedito teaser trailer per l’imminente seconda stagione della serie. Il video promozionale espande l’orizzonte della trasposizione basata sul manga di Kamome Shirahama. Insieme alle prime sequenze animate della nuova tranche di episodi, lo studio ha condiviso un’illustrazione speciale, confermando contestualmente che la piattaforma Crunchyroll manderà in onda la serie in streaming in tutto il mondo, con la sola eccezione dei paesi asiatici.

Il cammino dell’opera originale è cominciato in Giappone nel luglio del 2022, debuttando sul mensile Morning Two della casa editrice Kodansha e raggiungendo proprio in questi mesi il traguardo dei quindici volumi sul mercato. Anche nel nostro Paese la storia vanta un grandissimo seguito di lettori. Il manga è infatti distribuito in fumetteria da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, una pubblicazione che ha fatto innamorare i lettori italiani grazie al suo tratto artistico pulito, dettagliato e d’ispirazione puramente fiabesca.

La storia ruota attorno alla figura di Coco, una ragazzina solare che vive in un villaggio rurale e che custodisce da sempre un desiderio immenso: diventare una maga. In questo mondo, però, l’arte magica è un dono di natura rigidamente riservato solo a chi ci nasce, escludendo completamente i comuni esseri umani. Ormai rassegnata a una vita ordinaria all’interno della sartoria di famiglia, la vita di Coco viene stravolta dall’incontro con Qifrey, un enigmatico mago itinerante. Spiando di nascosto un suo incantesimo, la giovane scopre un segreto sconvolgente sulla reale natura dei prodigi, rendendosi conto che la verità insegnata al popolo è ben diversa dalla realtà. Questo evento fortuito aprirà a Coco le porte di un apprendistato magico inaspettato, trascinandola in un viaggio affascinante ma ricco di pericoli insidiosi.