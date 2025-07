Hotel Inhumans: il manga di Ao Tajima arriva in Italia con Dynit

Dynit porterà in Italia Hotel Inhumans, nuova serie manga di Ao Tajima: il primo volume uscirà in autunno e sarà disponibile in fumetteria, libreria e negli store online collegati all’editore. Nel frattempo chi è curioso può già entrare nell’hotel… da un’altra porta: la serie è in streaming su Crunchyroll, così da conoscere atmosfera, personaggi e tono prima di avere il volume tra le mani.

Un arrivo autunnale da segnare

Dynit porterà il volume 1 di Hotel Inhumans in autunno (data precisa in attesa di conferma). L’edizione sarà in formato 13×18 cm al prezzo di 7,50 €. Restano da definire la periodicità e gli eventuali contenuti extra, ma se vuoi assicurarti la prima tiratura conviene già preordinarla.

Un hotel per chi non trova posto altrove

Al centro della storia c’è un albergo che non assomiglia a nessun altro: gli ospiti sono “fuori norma”, persone (e non solo persone…) che arrivano con segreti, ferite e identità difficili da incasellare. L’atmosfera alterna momenti surreali, umorismo secco e spunti più inquieti, mentre stanza dopo stanza emergono legami inattesi. È una serie che gioca con il concetto di accoglienza: cosa significa essere “umani” quando non lo si è del tutto, o non ci si sente tali?

Dal manga allo schermo

In attesa del volume italiano, è possibile farsi un’idea del tono guardando l’adattamento disponibile su Crunchyroll, sottotitolato. Non serve avere letto il manga per seguirlo: al contrario, può essere un buon modo per capire se l’opera fa per voi e decidere se collezionarla.

Per chi è consigliato

Se vi piacciono le storie corali ambientate in spazi chiusi, gli abiti eccentrici alla “clienti stravaganti, staff imperturbabile” e i racconti che mescolano grottesco, empatia e mistero, Hotel Inhumans potrebbe diventare una scoperta piacevole. È anche un titolo interessante per chi cerca qualcosa di diverso dal solito shonen d’azione.

Preparate il check-in

Con lo streaming già disponibile e l’edizione Dynit in arrivo in autunno, è il momento giusto per mettere Hotel Inhumans nel radar.