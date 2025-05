Boruto: il manga svela i veri poteri di Jura

I capitoli più recenti di Boruto: Two Blue Vortex hanno anticipato la vera potenza dell’attuale antagonista principale numerose volte, ma quello nuovo in uscita sta per rivelare la vera portata del suo potere. Il personaggio in questione è Jura e sarà proprio Boruto ad affrontarlo faccia a faccia in una battaglia mortale nel Paese del Vento.

Come di consueto, una nuova anteprima del capitolo 22 di Boruto: Two Blue Vortex è stata lanciata una settimana prima dell’uscita ufficiale, e la seconda è persino migliore della prima. Questa mostra Boruto che tende un’imboscata a Jura e tenta di colpirlo con un fendente di spada. Tuttavia, Jura se ne accorge e lo blocca con un solo dito. Il modo in cui Jura para l’attacco la dice lunga sul divario di forza tra i due personaggi.

Koji Kashin ha ripetuto più volte che Jura è una forza inarrestabile che ucciderebbe Boruto molto facilmente. Lo scenario più preoccupante però è che secondo Koji questo sarebbe il risultato in quasi ogni linea temporale che ha visto. Jura spazza via Kawaki con facilità, nonostante i suoi parametri difensivi fossero al massimo, e mette fuori dai giochi Himawari senza sforzo nonostante fosse supportata dal chakra di Kurama. Nel corso del tempo, la serie shonen ha messo in chiaro che Jura è ben al di sopra di qualsiasi avversario o nemico affrontato in precedenza da Boruto e gli altri ninja. Per di più diventa sempre più pericoloso con il passare del tempo, data la sua insaziabile sete di conoscenza.

Boruto potrebbe avere poteri distruttivi come il Rasengan Uzuhiko o il velocissimo Raijin Volante, ma questo potrebbe non essere sufficiente per sconfiggerlo. L’unica opzione praticabile che ha è una collaborazione temporanea con Kawaki, i cui limitatori sono appena stati rimossi ed è determinato a eliminare anche il figlio di Naruto. Sebbene Jura non abbia dimostrato la stessa varietà di tecniche di Boruto, le sue varianti della Bomba del Cercoterio sono letali, precise e sferrano un duro colpo. In effetti, ha già eliminato Boruto una volta, dimostrando quanto siano efficaci. Questo scontro potrebbe offrire una serie di scenari e l’improbabilità di assistere a una rapida sconfitta di Jura per mano di Boruto rende lo scontro ancora più emozionante e imprevedibile.