Boruto: svelata la data di uscita del capitolo 22

Boruto: Two Blue Vortex sta per tornare con nuovo entusiasmante capitolo che darà continuità agli eventi critici di Konoha. La serializzazione di Boruto è mensile e questo rende molto difficile l’attesa per i fan. Infatti la serie si posiziona costantemente al vertice o quasi della classifica dei manga in corso più popolari sull’app Manga Plus, superando One Piece, Dandadan e altre serie.

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte di Naruto Next Generations, e proprio come Naruto Shippuden, si apre con un salto temporale di 3 anni. Il figlio di Naruto torna a Konoha dopo anni di clandestinità a causa del folle piano di Kawaki che è riuscito a manipolare il Villaggio della Foglia alterando la loro memoria e facendo credere agli abitanti di Konoha che Boruto sia il responsabile della morte apparente dei suoi genitori. Mentre emergono nuove e potenti minacce provenienti dal Decacoda e da Code, Boruto, ora più maturo e abile, deve proteggere i suoi cari da queste minacce.

Il capitolo 22 di Boruto: Two Blue Vortex sarà disponibile dal 20 maggio e tutti i fan di tutto il mondo possono leggere il capitolo su Manga Plus e sull’app Shonen Jump. Ci sono molti fan che considerano il capitolo precedente di Boruto come tra i più emozionanti della serie. È iniziato con i flashback di Sarada e gli eventi della prima parte che hanno plasmato lei e il suo sviluppo. La scena torna al presente, e Sarada evoca un buco nero usando il suo Mangekyo Sharingan davanti a Ryu, che attrae i suoi attacchi di sabbia e rendendola invincibile. Dopo aver intimato ai suoi alleati di ritirarsi, Ryu decide di attaccarla dopo aver decifrato la sua abilità, ma invano, poiché Sarada evoca altri buchi neri che lo rendono impotente.

Sarada sferra il colpo decisivo dopo aver inghiottito Ryu nel buco nero. Anche mentre cerca di ritirarsi, la forza di gravità è talmente eccessiva da schiacciarlo nel vuoto. Sarada, esausta, sviene e così si conclude la battaglia. Kashin Koji ed Eida stavano osservando lo svolgersi della battaglia, e Kashin Koji era lieto di vedere uno dei suoi obiettivi raggiunto. Boruto chiede con rabbia il contesto e, dopo aver scoperto che Yodo è stato una vittima, si teletrasporta immediatamente da Konohamaru, che sta per essere divorato, e uccide all’istante il Matsuri ferito.

Il cliffhanger del capitolo precedente era già emozionante, ma l’ultima anticipazione di quello successivo ha complicato ulteriormente le cose. Mentre i fan si aspettavano che Jura apparisse nel luogo in cui si trovava Boruto, il villain è comparso da Sarada e Mitsuki, peggiorando ulteriormente la situazione. Il prossimo capitolo rivelerà quali sono gli obiettivi di Jura e come Boruto e il Team 7 riusciranno a sfuggire a questa situazione pericolosa, affrontando un nemico molto pericoloso.