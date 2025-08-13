News Manga

Torna in Italia il manga di Ken il Guerriero con una edizione Monster!

13/08/2025

Dalle pagine del nuovo anteprima apprendiamo l’uscita di una nuova edizione del manga di Ken il Guerriero, Hokuto no Ken, storico manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara per Planet Manga denominata Deluxe Edition.

Il primo numero sarà disponibile a ottobre. L’edizione sembra davvero deliziosa: in grande formato, cartonata con sovracoperta, raccoglierà due volumi originali della recente Extreme Edition, che sembra essere stata molto apprezzata.

I volumi avranno dimensioni di 18×25,4 cm e circa 620 pagine ciascuno (equivalenti a due volumi della scorsa edizione). Non saranno economici: ogni volume costerà 50€. Per completare la serie di 9 numeri, bisognerà sborsare quasi 500€, non poco. Sarà interessante vedere il lavoro realizzato da Panini Comics Planet Manga questa volta.

Questa nuova edizione sarà interessante soprattutto per i collezionisti, sia di nuova che di vecchia data, più che per i lettori occasionali.

Negli anni si sono susseguite diverse edizioni di questo classico, ma questa volta Planet Manga punta sicuramente agli appassionati collezionisti.

Ken il Guerriero (Hokuto no Ken) è ormai diventato un mito nel nostro Paese, grazie all’anime trasmesso a fine anni ’80 sulle televisioni private, e ha formato più di una generazione di appassionati di anime e manga.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi e, appena sarà in vendita, vediamo di fare anche un unboxing così da mostrarvela come si deve.

