Torna in Italia il manga di Ken il Guerriero con una edizione Monster!

Dalle pagine del nuovo anteprima apprendiamo l’uscita di una nuova edizione del manga di Ken il Guerriero, Hokuto no Ken, storico manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara per Planet Manga denominata Deluxe Edition.

Il primo numero sarà disponibile a ottobre. L’edizione sembra davvero deliziosa: in grande formato, cartonata con sovracoperta, raccoglierà due volumi originali della recente Extreme Edition, che sembra essere stata molto apprezzata.

I volumi avranno dimensioni di 18×25,4 cm e circa 620 pagine ciascuno (equivalenti a due volumi della scorsa edizione). Non saranno economici: ogni volume costerà 50€. Per completare la serie di 9 numeri, bisognerà sborsare quasi 500€, non poco. Sarà interessante vedere il lavoro realizzato da Panini Comics Planet Manga questa volta.

Questa nuova edizione sarà interessante soprattutto per i collezionisti, sia di nuova che di vecchia data, più che per i lettori occasionali.

Negli anni si sono susseguite diverse edizioni di questo classico, ma questa volta Planet Manga punta sicuramente agli appassionati collezionisti.

Ken il Guerriero (Hokuto no Ken) è ormai diventato un mito nel nostro Paese, grazie all’anime trasmesso a fine anni ’80 sulle televisioni private, e ha formato più di una generazione di appassionati di anime e manga.