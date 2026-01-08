Gachiakuta torna con la seconda stagione e un nuovo videogioco

Il mondo di Gachiakuta non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo mesi di episodi che hanno catturato l’attenzione dei fan, il 21 dicembre si è conclusa ufficialmente la prima stagione dell’anime con l’episodio 24. Ma la notizia più emozionante è un’altra: la produzione della seconda stagione è stata confermata ufficialmente, e i fan possono già iniziare a immaginare cosa accadrà a Rudo e agli altri protagonisti del caotico mondo di Gachiakuta.

Per celebrare questo annuncio, sono state rilasciate illustrazioni speciali realizzate dalla creatrice originale Kei Urana e dal designer di graffiti Hideyoshi Andou, un piccolo regalo che rende ancora più speciale la fine della prima stagione.

Ma le sorprese non finiscono qui: è stato annunciato anche un adattamento videoludico, intitolato GACHIACUTA: The Game. Si tratterà di un action RPG survival pensato per PlayStation5, Xbox e STEAM, che promette di ricreare fedelmente il mondo, l’atmosfera e i temi del TV anime, permettendo ai giocatori di immergersi in prima persona nelle avventure di Rudo e della sua lotta contro i mostri generati dai rifiuti umani.

Per chi ancora non conoscesse Gachiakuta, la storia segue Rudo, un ragazzo che vive nei bassifondi di una città sospesa, dove i poveri lottano per sopravvivere mentre i ricchi gettano i loro rifiuti nel vuoto. Accusato ingiustamente di omicidio, Rudo viene esiliato nell’abisso insieme a tutte le immondizie. Lì, però, scopre che i rifiuti hanno dato vita a mostri pericolosissimi. Per sopravvivere e cercare vendetta, dovrà padroneggiare nuovi poteri e unirsi ai Cleaners, un gruppo di guerrieri che combatte le creature del Pit.

Con una seconda stagione confermata e un videogioco in arrivo, il mondo di Gachiakuta promette di espandersi ancora di più, regalando ai fan nuove sfide, misteri e avventure da vivere sia sullo schermo che in prima persona. Sarà interessante scoprire come la storia di Rudo evolverà e quali nuovi personaggi e pericoli incontreremo in questo universo sempre più complesso e affascinante.