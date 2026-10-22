Black Night Parade si conclude: un importante annuncio arriverà a dicembre

Dopo quasi dieci anni di pubblicazione, anche per Black Night Parade è arrivato il momento dei saluti. O forse non proprio, perché la storia firmata da Hikaru Nakamura (autrice conosciuta soprattutto per Saint Young Men e Arakawa Under the Bridge) ha raggiunto il suo capitolo finale, ma non si è ancora conclusa del tutto. Shueisha ha infatti annunciato una sorpresa per i lettori, accompagnata da una comunicazione importante che potrebbe svelare qualcosa sul futuro dell’opera.

Il capitolo conclusivo è stato pubblicato lunedì 19 ottobre 2026 sul numero di novembre di Ultra Jump, la rivista mensile di Shueisha sulla quale la serie prosegue dal 2019. Nel frattempo, il numero di gennaio 2027 della rivista, previsto per il 18 dicembre, ospiterà un racconto secondario (che permetterà di tornare ancora una volta nell’universo della serie) e un importante annuncio, sul cui contenuto al momento non sono stati forniti dettagli.

La notizia della conclusione è stata confermata anche dall’account ufficiale di Nakamura su X (l’ex Twitter), che ha indicato proprio il numero del 18 dicembre come appuntamento per la storia extra e la comunicazione.

In Giappone, il dodicesimo volume di Black Night Parade (che raccoglierà la parte conclusiva della storia) sarà pubblicato il 17 dicembre 2026, appena un giorno prima dell’uscita del nuovo numero di Ultra Jump.

Il manga aveva debuttato nel novembre 2016 sulle pagine di Weekly Young Jump, mentre il primo volume raccolto era arrivato nelle librerie giapponesi a dicembre dello stesso anno. Dal 2019 la serializzazione è proseguita su Ultra Jump, affiancata nel tempo dalla distribuzione su altre piattaforme, tra cui Shonen Jump+, LINE Manga e pixiv Comic.

Si chiude così un percorso durato circa dieci anni, durante i quali Hikaru Nakamura ha costruito una storia capace di mescolare commedia, elementi fantastici e una critica piuttosto pungente al mondo del lavoro.

Al centro della vicenda troviamo Miharu Hino, un giovane che non è riuscito a entrare all’università e che fatica a trovare un impiego stabile. Le sue giornate trascorrono senza grandi prospettive, tra turni part-time in un konbini (il tipico minimarket giapponese, spesso aperto fino a tarda notte) e la sensazione di essere rimasto indietro rispetto agli altri.

La sua vita cambia improvvisamente quando incontra Knecht, un misterioso Babbo Natale vestito di nero che lo conduce fino al Polo Nord e gli offre un posto nella propria azienda. Non si tratta, però, della classica organizzazione natalizia che ci si potrebbe immaginare, in quanto tale società si occupa di consegnare regali terribili ai bambini cattivi, dando vita a situazioni surreali e grottesche.

Dietro l’umorismo e l’atmosfera fantastica, Black Night Parade gioca anche con il concetto giapponese di black company (un termine utilizzato per indicare le aziende che sfruttano i dipendenti attraverso condizioni di lavoro particolarmente dure). Un elemento che contribuisce a rendere la serie una commedia dai risvolti satirici, nello stile caratteristico dell’autrice.

Il successo della serie ha portato anche a un adattamento cinematografico live action, arrivato nelle sale giapponesi il 23 dicembre 2022, diretto da Yuichi Fukuda, con Ryō Yoshizawa ha interpretato il protagonista Miharu Hino ed, infine, Kanna Hashimoto che ha vestito i panni di Shino Hojō. Nel cast figura anche Hiroshi Tamaki, che ha prestato la voce a Knecht.

Per Hikaru Nakamura, Black Night Parade rappresenta inoltre un passaggio importante nella carriera, essendo stata la sua prima serie pubblicata da Shueisha. L’autrice è conosciuta soprattutto per Saint Young Men (manga che immagina la convivenza sulla Terra di Gesù e Buddha) e per Arakawa Under the Bridge.

In Italia, Black Night Parade è pubblicato da J-POP Manga. Il primo volume è arrivato il 27 novembre 2019, mentre il nono è stato pubblicato a dicembre 2025. Per ripercorrere alcune delle uscite italiane della serie è possibile consultare anche l’articolo di MangaForever dedicato alle novità J-POP Manga, che comprende il settimo volume.

Chi vuole iniziare la lettura può cercare il primo volume di Black Night Parade nell’edizione italiana J-POP su Amazon. Prima dell’acquisto controllate che l’inserzione indichi il volume 1, l’editore e la lingua italiana, per distinguerlo dalle edizioni straniere.

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Al momento, tuttavia, non sono ancora state comunicate le date di uscita italiane dei volumi conclusivi.

Se avete già iniziato la raccolta, potete consultare anche i volumi di Black Night Parade in italiano su Amazon, verificando numerazione, disponibilità e condizioni delle copie proposte dai diversi venditori.

Infine ricordiamo che i lettori internazionali possono seguire la serie grazie all’edizione inglese di Seven Seas Entertainment, disponibile in formato cartaceo e digitale. L’editore ha presentato ufficialmente la licenza della serie nel marzo 2023.