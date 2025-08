Ultimate Endgame e la fine delle serie Ultimate, a partire da Spider-Man

Nel corso del San Diego Comic‑Con 2025, Marvel Comics ha svelato due annunci clamorosi per l’universo Ultimate: l’arrivo della miniserie evento Ultimate Endgame e la chiusura pianificata della serie Ultimate Spider‑Man con l’#24, prevista per dicembre.

La fine di Ultimate Spider‑Man (#24)

Scritta da Jonathan Hickman e illustrata da Marco Checchetto, la serie Ultimate Spider‑Man (lanciata nel gennaio 2024) racconta un Peter Parker adulto, sposato con Mary Jane e padre di Richard e May, in un universo parallelo radicalmente rinnovato (Earth‑6160). Alla conferenza SDCC, Hickman ha dichiarato: «Questa è stata tutta la roba che avevo proposto io, nulla è cambiato… è stato un piacere realizzare il piano dall’inizio alla fine». L’ultimo numero, in uscita 24 dicembre 2025, promette un gran finale per la famiglia Parker (Peter, MJ, Richard, May, zio Ben), oltre che per Gwen Stacy, Harry Osborn e altri comprimari. La copertina del numero #24 ripercorre tutti i personaggi visti nella serie, annunciando anche la presenza dell’Ultimate Venom nelle prossime storie.

Ultimate Endgame: l’evento che chiude l’universo Ultimate

Contestualmente, Marvel ha presentato la nuova miniserie in 5 numeri, intitolata Ultimate Endgame, scritta da Deniz Camp con disegni di Jonas Scharf, copertine di Mark Brooks e variant di Derrick Chew. L’evento segna il ritorno del Creatore (Maker), ovvero il Reed Richards dell’originale Ultimate Universe e demiurgo di questo, imprigionato per due anni (sia dal punto di vista reale sia narrativo), ora pronto a confrontarsi con tutti gli eroi dell’universo Ultimate in una battaglia che deciderà il destino di questa linea editoriale. Camp ha definito il progetto «il crossover più pazzo e impattante» a cui abbia mai lavorato, capace di unire i personaggi di Ultimate Spider‑Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X‑Men, Ultimate Wolverine e The Ultimates. Il primo albo sarà in vendita dal 31 dicembre 2025, una settimana dopo l’uscita dell’#24 di Ultimate Spider‑Man.

Impatto narrativo e la strategia Marvel

Con questa doppia uscita – la chiusura di una serie amatissima e l’avvio di un evento collettivo – Marvel disegna quella che appare come la conclusione del cosiddetto secondo universo Ultimate, iniziato nel 2023 con Ultimate Invasion e il rilancio delle testate Ultimate nel nuovo imprint secondo Earth‑6160. La strategia narrativa appare però chiara: chiudere un ciclo consolidato e al contempo aprire le porte a nuove possibilità, mantenendo viva la speranza di futuri reboot o spin‑off. Dato il successo di vendite, risulta davvero difficile credere che Ultimate Endgame sarà effettivamente la chiusura di questo universo narrativo.