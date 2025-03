Godzilla affronta Thor e gli Avengers prima di avere la sua serie Marvel

Gli speciali crossover che hanno vista protagonista Godzilla attraverso le varie epoche del Marvel Universe si concludono con gli ultimi due titoli GODZILLA VS AVENGERS e GODZILLA VS THOR, in uscita rispettivamente a giugno e a luglio, ma si tratta solo dell’inizio della collaborazione tra Marvel e Toho riguardo il Re dei Mostri, che si preparano ad annunciare anche una prossima serie dedicata al solo Godzilla!

Se il lato “americano” del franchise che fa capo alla Legendary ha rinnovato il legame con la DC Comics con il nuovo crossover con la Justice League insieme a Kong, il lato “giapponese” sembra aver rinsaldato i legami con la Marvel, che già negli anni ‘70 aveva dedicato a Godzilla una serie ambientata nel Marvel Universe durata 24 numeri.

Questo giugno, Godzilla affronta i più potenti eroi della Terra in GODZILLA VS AVENGERS dello scrittore vincitore del premio Eisner David F. Walker (Il pianeta delle scimmie) e dell’acclamato artista George Jeanty (Star Wars: Mace Windu).

Earth’s Mightiest Heroes take on Earth’s Mightiest Kaiju in #MarvelComics and @Godzilla_Toho‘s ‘Godzilla vs. Avengers’ #1, coming this June. Scroll to learn more 🧵 ⬇️ 🎨 Cover: @leinilyu pic.twitter.com/W2zXfC85oE — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 18, 2025

I one-shot di Godzilla Vs., che attraversano varie epoche della Marvel Comics e della storia di Godzilla, iniziano la prossima settimana con GODZILLA VS FANTASTIC FOUR di Ryan North e John Romita Jr.

Dopo l’incontro della Silver Age con la Prima Famiglia Marvel, Godzilla si scontrerà con il più forte degli anni ’70 in GODZILLA VS HULK di Gerry Duggan e Giuseppe Camuncoli, avrà un incontro al cardiopalma con uno Spidey in costume nero in GODZILLA VS SPIDER-MAN di Joe Kelly e Nick Bradshaw, e quindi una sfida con gli allegri mutanti della Marvel durante il loro periodo di massimo splendore negli anni ’90 in GODZILLA VS X-MEN di Fabian Nicieza ed Emilio Laiso.

Poi, Godzilla entra nel XXI secolo per affrontare l’innovativa formazione dei NEW AVENGERS di Brian Michael Bendis in GODZILLA VS AVENGERS. I Nuovi Vendicatori originali tornano per affrontare un nemico inarrestabile: GODZILLA! All’indomani dell’enorme battaglia tra Godzilla, Fin Fang Foom, gli Avengers e Jet Jaguar, lo S.H.I.E.L.D. cerca di dare un senso a ciò che è accaduto, ma tutti raccontano una storia diversa! Cosa è successo davvero durante quel fatidico scontro? Scopritelo quando gli Eroi più potenti della Terra affronteranno i Kaiju più potenti della Terra!

This July, Godzilla’s most thunderous Marvel showdown yet takes place in #MarvelComics and @godzilla_toho‘s ‘Godzilla vs. Thor’ #1 by Jason Aaron and Aaron Kuder. 🎨 Cover: @AaronKuder pic.twitter.com/74AWkeqoyx — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) March 20, 2025

Quindi, per il gran finale, Godzilla marcia verso il Regno Dorato per affrontare forse l’unico eroe Marvel che può davvero affrontarlo da solo: IL POTENTE THOR! Jason Aaron fa il suo trionfale ritorno ad Asgard per una battaglia che farà tremare i cieli con un tuono ruggente! Il letale gruppo di assassini noto come LA MANO ha conferito a GODZILLA il potere della BESTIA! KRA-KOOM!!! THOR deve difendere MIDGARD da GODZILLA, ma a quale costo?!

Jason Aaron ha parlato così della storia:

“Nel mio ufficio ci sono quasi tanti kaiju giocattolo quanti sono i Mjolnir, il che è tutto dire, quindi per me aveva senso riunire due dei miei personaggi preferiti per uno scontro titanico! Aaron Kuder e io stiamo usando il Godzilla di Giant Monsters All-Out Attack, una delle versioni più brutali e potenti del Re dei Mostri, quindi aspettatevi una battaglia colossale che credo rivaleggerà con alcune delle più epiche e cosmiche rese dei conti che abbia mai scritto con il Dio del Tuono.”