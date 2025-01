Dopo i Fantastici Quattro, Godzilla affronta Hulk e Spider-Man

La battaglia del Re dei Mostri attraverso l'Universo Marvel continua in “Godzilla vs. Hulk” e “Godzilla vs. Spider-Man”

In Aprile arrivano Gerry Duggan e Giuseppe Camuncoli con “Godzilla vs Hulk” e Joe Kelly e Nick Bradshaw con “Godzilla vs Spider-Man”, parte dei sei one-shot in cui gli eroi Marvel si scontrano con Godzilla in diverse epoche!

Il mese scorso, Marvel Comics ha annunciato un’entusiasmante evoluzione della collaborazione con Toho International, la sussidiaria dello studio giapponese con sede negli Stati Uniti che ha dato vita al fenomeno mondiale Godzilla, che vedrà il lancio di nuovissime serie a fumetti che metteranno Godzilla contro gli iconici eroi Marvel!

Ambientati in diverse epoche di Godzilla e in diversi periodi temporali dell’Universo Marvel, questi sei innovativi one-shot iniziano a marzo con GODZILLA VS FANTASTIC FOUR di Ryan North e John Romita Jr. e proseguono ad aprile con GODZILLA VS HULK e GODZILLA VS SPIDER-MAN!

The King of Monster’s battle across the Marvel Universe rages on in #MarvelComics‘ ‘Godzilla vs. Hulk’ and ‘Godzilla vs. Spider-Man,’ in collaboration with @godzilla_toho, coming this April. Scroll to learn about each one-shot below 🧵 ⬇️ pic.twitter.com/oyLyI7OQU6 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 23, 2025

GODZILLA VS HULK sarà scritto dall’ex sceneggiatore di Hulk Gerry Duggan e disegnato dall’acclamato artista Giuseppe Camuncoli, mentre GODZILLA VS SPIDER-MAN sarà realizzato da due creatori iconici dell’Uomo Ragno: Joe Kelly, che a marzo darà il via a una nuova serie di AMAZING SPIDER-MAN, e l’artista superstar Nick Bradshaw.

SECONDO ROUND: VS. L’INCREDIBILE HULK!

Il Generale Ross non tollera i mostri in nessuna forma. Con i Thunderbolts, la sua task force anti-kaiju, ha abbattuto o imprigionato i mostri più grandi e cattivi del pianeta: Fin Fang Foom, Mothra, Kumonga e persino Hulk. Ora gli resta solo la caccia più grande di tutte: GODZILLA

Ma gli sforzi dei Thunderbolts per mettere in ginocchio l’ultimo mostro potrebbero sfociare nella più distruttiva battle royale che abbia mai scosso la terra. È ora di scoprire chi è davvero il più forte in assoluto!

Now, all that’s left is his biggest hunt of all…GODZILLA. But the Thunderbolts’ efforts to bring their last monster to heel may result in the most destructive battle royale to ever rock the earth. 🎨: @LeeGarbett, Nick Bradshaw pic.twitter.com/uuF93gADWl — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 23, 2025

Gerry Duggan ha dichiarato in un’intervista a ComicBook.com:

“Sono cresciuto amando i film di Godzilla e i fumetti Marvel, ed è un’emozione poter collaborare con Giuseppe Camuncoli al fumetto più folle in assoluto di cui credo di aver fatto parte, e consuderate che ho lavorato a più di cento numeri di DEADPOOL (2012) e una volta ho scritto un fumetto su Conan che uccide uno zombie con la gamba di una squillo”

TERZO ROUND: CONTRO LO STUPEFACENTE SPIDER-MAN!

Direttamente dell’originale SECRET WARS (1984), Peter Parker, alias lo Stupefacente Spider-man, torna sulla Terra con un nuovo costume (alieno) senza preoccuparsi di nulla, se non di un complicato triangolo amoroso con MJ e Gatta Nera… e di incredibili pressioni al Daily Bugle… affitti… bollette… supercattivi… oh, e GODZILLA È A NEW YORK CITY con tutta la sua potenza distruttiva puntata proprio contro l’Arrampicamuri! Non perdetevi i due personaggi più popolari della storia della cultura pop che si affrontano in questa battaglia a misura di kaiju!

…Well, except for a complicated love triangle with MJ and Black Cat…unbelievable pressure at the Daily Bugle…rent…Super Villains…oh, and GODZILLA IS IN NEW YORK CITY. And all of its destructive power is aimed squarely at the wall-crawler! 🎨: Greg Land, @LeeGarbett pic.twitter.com/WS3ZB6eUfq — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 23, 2025

Joe Kelly ha dichiarato a IGN:

“Appena ho saputo che ci sarebbe stato un crossover Godzilla x Spidey ambientato negli anni ’80, sono quasi saltato sul tavolo per reclamarlo. Questo speciale è un’occasione per dare i numeri e divertirsi con due personaggi iconici e incanalare il caos del periodo in cui collezionavo attivamente Spider-Man”.