Superman: Il Mondo è l’antologia globale sull’Uomo d’Acciaio. Italia presente con Fabio Celoni e Marco Nucci

Con Superman: Il Mondo una celebre schiera di narratori internazionali rende omaggio all’Uomo d’Acciaio della DC in una raccolta commemorativa edita in un lussuoso volume cartonato, in uscita in occasione della Summer of Superman e del prossimo film in arrivo al cinema.

Sin dalle sue origini nel 1938, Superman è diventato un simbolo di verità e giustizia e una vera e propria icona della cultura pop mondiale. Oggi la DC ha annunciato i dettagli relativi ai talenti e alle storie di Superman: Il Mondo, un cartonato di 208 pagine che raccoglie storie originali che celebrano Superman da una varietà di prospettive internazionali e culturali, sulla scia di opere simili come Batman: Il Mondo.

Superman: Il Mondo arriverà nelle fumetterie americane mercoledì 25 giugno, e verrà lanciato nello stesso giorno seguenti Paesi attraverso i vari licenziatari DC: Argentina (Ovni Press); Bosnia, Montenegro e Serbia (Carobna); Brasile (Panini); Camerun (Zebra Comics); Repubblica Ceca e Slovacchia (Crew); Francia (Urban Comics); Germania (Panini); India (DC/Penguin Random House); Italia (Panini); Giappone (Kodansha); Messico (Panini); Polonia (Story House Egmont); Spagna (Panini); Turchia (JBC).

Ecco tutti i dettagli sulle storie presenti in Superman: Il Mondo.

Here’s a look at the art of all the stories. A Thread 🧵 1. “Let Slip the Dogs of War,” by Dan Jurgens and Lee Weeks https://t.co/1xkC4AXUum pic.twitter.com/SmMRrEMKa3 — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“Let Slip the Dogs of War”, di Dan Jurgens e Lee Weeks

Quando un gigantesco alieno di origine sconosciuta attacca Metropolis, la risposta immediata è un massiccio attacco militare che annienterebbe la minaccia e la città stessa. Dan Jurgens (Action Comics, Superman) e Lee Weeks (Superman: Lois and Clark, Batman/Catwoman) realizzano una storia in cui Superman è messo alla prova da una minaccia extraterrestre e dai peggiori istinti del suo stesso governo. È una sfida unica per l’Uomo d’Acciaio, che si trova intrappolato tra due scelte difficili con poco tempo per trovare una soluzione.

“Superman in Granada”, di Jorge Jiménez e Alejandro Sánchez (Spagna)

Questa breve storia, scritta e illustrata da Jorge Jiménez (Batman, Superman, Justice League, Super Sons) con i colori di Alejandro Sánchez (Superman, Super Sons, Justice League), racconta di come, dopo aver salvato ancora una volta la Terra dall’imminente impatto di un meteorite, Superman cada impotente nell’Alhambra di Granada, in Spagna. Consapevole che i suoi poteri potrebbero tornare da un momento all’altro, sceglie di passeggiare per la città con il suo costume come qualsiasi altro umano e di scoprire le bellezze e la cultura che Granada ha da offrire.

3. “The Last Seed of Krypton,” by Mauro Mantella and Agustín Alessio (Argentina) pic.twitter.com/BW7ChEMysV — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“The Last Seed of Krypton”, di Mauro Mantella e Agustín Alessio (Argentina)

Lo scrittore Mantella e il disegnatore Alessio organizzano un viaggio dell’Uomo d’Acciaio in Argentina, dove, alla ricerca di una storia nei panni di Clark Kent e di una potenziale minaccia come Superman, si imbatte in un’antica minaccia legata al suo passato, che minaccia l’intero pianeta e lo costringe a riconsiderare la sua stessa essenza e biologia.

“The Red Mantle”, di Jefferson Costa (Brasile)

In questa storia dello scrittore/disegnatore Costa, Clark Kent si trova in Brasile per condurre una serie di interviste in seguito all’apertura di una mostra al museo nazionale che segna il ritorno e la restituzione del mantello rosso di Tupinambá, rimpatriato in territorio brasiliano dopo 400 anni. Clark è incuriosito ed entusiasta della storia del manufatto, che racchiude un simbolismo così forte e significativo, rappresentando la rinascita culturale di un popolo, la memoria e l’ascendenza, un simbolismo molto simile al suo mantello rosso. Quando il mantello Tupinambá scompare dal museo, Superman entra in azione, deciso a recuperarlo.

5. “If Nihilism Is the Answer, What Was the Question?,” by Štěpán Kopřiva and Michal Suchánek (Czech and Slovak Republics) pic.twitter.com/vbiT9XcrQU — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“If Nihilism Is the Answer, What Was the Question?”, di Štěpán Kopřiva e Michal Suchánek (Rep. Ceca e Slovacca)

Superman è sempre stato un simbolo di speranza, ma cosa succede quando incontra una comunità che non crede nella speranza? Il team di narratori cechi composto dallo scrittore Kopřiva e dall’artista Suchánek pone questa domanda all’Uomo d’Acciaio quando, in un lontano futuro, incontra “Praga”, una stazione spaziale ceca con un unico occupante, che non crede assolutamente in nulla – ordine, valori, speranza – né nel significato di tutto ciò.

“Superman in Paris”, di Sylvain Runberg, Marcial Toledano Vargas e José Manuel Robledo (Francia)

Questa storia breve dello scrittore Runberg (The Girl with the Dragon Tattoo/Millenium, Warship Jolly Roger, Under York) e degli artisti Toledano Vargas (Ken Games, Dominants) e Robledo (Tebori) racconta di come Lois Lane e Clark Kent sperano di sfuggire alle loro avventure quotidiane per una breve fuga a Parigi, la Città delle Luci. Ma c’è qualcosa in agguato nelle profondità della Senna che potrebbe interrompere la loro parentesi romantica.

7. “Man of Kruppstahl,” by Flix (Felix Görmann) (Germany) pic.twitter.com/OEAqzdx6Dn — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“Man of Kruppstahl”, di Flix (Felix Görmann) (Germania)

Con uno stile unico, il pluripremiato scrittore/disegnatore Flix (Spirou, The Humboldt Animal) racconta una storia nostalgica e affascinante del passato di Superman, in cui l’Uomo d’Acciaio ostacola le macchinazioni di un cattivo nella Germania del dopoguerra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

“Superman’s Inferno”, di Fabio Celoni e Marco Nucci (Italia)

Gli acclamati autori di fumetti italiani Nucci e Celoni celebrano l’incredibile storia dell’Ultimo Figlio di Krypton in questa breve storia. Nel 2021, Clark Kent e Lois Lane si trovano nella città natale del Sommo Poeta, Dante Alighieri, nel 700° anniversario della sua morte. Improvvisamente, la terra si spacca e Lois e alcuni passanti vengono inghiottiti in una voragine che sembra portare direttamente all’Inferno. L’unica speranza di Superman contro le armate di Lucifero è legata a una formula vista nelle visioni di Dante che è andata perduta per sempre!

9. “Superman vs. Convenience-Store Dining Space,” by Satoshi Miyagawa and Kai Kitago (Japan) pic.twitter.com/tVzuuzPkrE — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“Superman vs. Convenience-Store Dining Space”, di Satoshi Miyagawa e Kai Kitago (Giappone)

DC e Kodansha includeranno un estratto del popolare manga DC Superman vs. Meshi, di Miyagawa e Kitago, leggibile in stile occidentale (da sinistra a destra).

“Chariot of the Gods”, di Dr. Ejob Gaius, E.N. Ejob e Coeurtys Minko (Camerun)

Dopo la loro storia rivoluzionaria in Joker: Il Mondo, il team Zebra Comics composto dallo scrittore Gaius e dagli artisti Ejob e Minko racconta una storia unica che ha come protagonista l’Uomo d’Acciaio. Superman affronta un insolito shock culturale quando le sue nobili intenzioni portano a conseguenze impreviste. Attraverso questo viaggio che apre gli occhi, scopre la profonda importanza della comprensione e del rispetto delle differenze culturali, aggiungendo ciò che significa veramente essere un eroe per il mondo.

“To Be a Hero”, di Rana Daggubati e Sid Kotian (India)

In questa storia di Daggubati e Kotian, Clark Kent si occupa di un servizio in India e incontra una donna che studia storia. I due vengono avvicinati da un ragazzino in cerca di aiuto. Spetta a Superman impedire che i banditi saccheggino le statue e i manufatti del tempio locale.

“Superman: The Left of the Hummingbird”, di Bef (Bernardo Fernández) (Messico)

Quando Clark Kent visita il Messico per una semplice notizia, Superman finisce in una battaglia contro gli dei aztechi in questa storia dello scrittore/artista Bef.

11. “Marzanna,” by Bartosz Sztybor and Marek Oleksicki (Poland) pic.twitter.com/F0Us6oYmvf — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“Marzanna”, di Bartosz Sztybor e Marek Oleksicki (Polonia)

Lo scrittore Sztybor e il disegnatore Oleksicki portano l’Uomo d’Acciaio a Varsavia, dove un incarico investigativo prende una piega inaspettata. Mentre Clark Kent indaga sulla tradizione locale di annegare l’effigie della Marzanna, scopre un mistero agghiacciante legato ad antiche leggende e a una minaccia incombente sulla città. In una corsa contro il tempo, Superman deve affrontare forze al di là di ogni immaginazione per proteggere la popolazione di Varsavia e dimostrare che la speranza è il potere più grande di tutti.

“My Choice, Protecting the Light”, di Stevan Subic (Serbia)

Il narratore Subic (L’Enigmista: Anno Uno, Batman: Full Moon) scrive e disegna questa storia di Superman. Dopo un grande scontro cosmico, mentre si sta riprendendo sotto il sole, Superman sente un debole grido di aiuto provenire da una città della Serbia, l’unico posto sulla Terra che possiede la Kryptonite, i cui guardiani la tengono al sicuro da chiunque voglia metterci le mani sopra. Un Superman non completamente guarito affronta la sfida di aiutare le persone che lo proteggono dalla sostanza per lui più letale, mentre un letale avversario cosmico tira fuori tutte le carte per reclamare la scorta di Kryptonite.

13. “The Hero and the Bull,” by Ethem Onur Bilgiç (Turkey) pic.twitter.com/9iwKPW9D8z — DCU Updates (@dcuworld) March 31, 2025

“The Hero and the Bull”, di Ethem Onur Bilgiç (Turchia)

Lo scrittore/illustratore/grafico Ethem Onur Bilgiç porta Clark Kent e Lois Lane a Istanbul per seguire un simposio archeologico. Incontrano uno scienziato che li introduce ai rituali associati alla celebrazione della divinità pagana Mitra, portando Clark e Lois a un incontro inaspettato.