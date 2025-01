L’estate 2025 per la DC sarà la Summer of Superman (ed inizia ad aprile!)

La DC ha annunciato i suoi piani per l’iniziativa editoriale “Summer of Superman”. Con un’incredibile proposta di serie di fumetti e graphic novel per i fan di tutte le età, “Summer of Superman” celebra la longeva eredità dell’Uomo d’Acciaio come icona della cultura pop, simbolo di verità, giustizia e speranza, e la sua prima apparizione nei fumetti nello storico Action Comics #1 del 1938, in vista dell’uscita del film Superman di James Gunn nelle sale cinematografiche il 10 luglio.

Le prime iniziative della Summer of Superman:

Dan Slott si unisce a Joshua Williamson, Mark Waid e Jorge Jiménez per lo speciale Summer of Superman #1

Il ritorno di Lex Luthor nell’oversize Superman #25

Superman: The World – L’Uomo d’Acciaio al di là di Metropolis

Superman’s Good Guy Gang lancia la nuova linea di graphic novel della DC per i lettori alle prime armi

Un’imperdibile selezione dei grandi successi di Superman per il Superman Day, il 18 aprile , presso i rivenditori partecipanti e su DC UNIVERSE INFINITE

Summer of Superman Special #1 – 16 aprile

Prima di fare il suo grande salto nell’Universo DC con Superman Unlimited, l’acclamato scrittore Dan Slott si unisce ai pesi massimi della narrazione Mark Waid (Justice League Unlimited, Batman/Superman: World’s Finest), Joshua Williamson (Superman, DC All In Special) e Jorge Jiménez (Batman, Super Sons) per Summer of Superman Special, in arrivo nelle fumetterie e nei rivenditori digitali mercoledì 16 aprile.

In questo numero oversize, Slott, Waid e Williamson presentano un’unica storia in tre atti, sottolineata dallo stile artistico dinamico di Jiménez, che lo ha reso uno dei preferiti dai fan dei fumetti di tutto il mondo. Il matrimonio di Lana Lang e John Henry Irons (alias Acciaio) fa da sfondo a un’ondata di amore e sostegno da parte di parenti e amici. Tuttavia, il loro grande giorno sarà anche un grande guaio, poiché le minacce provenienti dal passato, dal presente e dal futuro daranno vita a nuovi importanti conflitti per la famiglia di Superman.

Superman #25 – 23 aprile

Proprio mentre Superman e Superwoman si stanno riprendendo dalle loro battaglie con Time Trapper e Doomsday, il problema più grande di tutti ritorna quando Superman #25 raggiunge i negozi di fumetti il 23 aprile. Lex Luthor fa il suo ritorno in DC All In d è pronto a combattere per il controllo di Supercorp e Metropolis. Scritto da Joshua Williamson, questo numero oversize (48 pagine) presenta le tavole dell’artista della serie Dan Mora (Justice League Unlimited, Batman/Superman: World’s Finest), Eddy Barrows (Action Comics) e Eber Ferreira (Action Comics, Action Comics Presents: Doomsday Special) e celebra gli ultimi due anni di Superman, si collega a Summer of Superman Special #1, e crea una nuova storyline con il più grande nemico di Superman..

Superman: il mondo – 24 giugno

L’uomo del domani di solito vola attraverso i cieli di Metropolis, ma non importa da dove viene un grido di aiuto, Superman sarà sempre lì per salvare il giorno. Nella tradizione delle antologie acclamate dalla critica Batman: The World e Joker: The World, assisti a ciò che rende Superman un simbolo internazionale di verità, giustizia e speranza con l’uscita globale di Superman: The World il 24 giugno. Dan Jurgens e Lee Weeks, due famosi autori di Superman, si uniscono a un team di quindici creatori internazionali per raccontare storie che mettono in luce ciò che rende Superman il più grande supereroe di tutti. Il lancio di Superman: The World è previsto in contemporanea nei seguenti paesi: Brasile, Messico, Francia, Germania, Spagna, Serbia, Bosnia, Montenegro, Turchia, India, Camerun, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacca e Argentina.

Superman’s Good Guy Gang – 1 luglio

La Summer of Superman presenta anche il debutto di Superman’s Good Guy Gang il 1 luglio. Il primo di una serie a più volumi, questa graphic novel è il punto d’ingresso perfetto per i primi lettori 5-7 anni per scoprire l’incredibile mondo dei Super Eroi della DC. Superman’s Good Guy Gang è scritto e disegnato dal creatore di Death and Sparkles Rob Justus e presenta ai lettori un bambino di otto anni, Clark Kent, e i suoi amici super-potenziati Hawkgirl e Lanterna Verde Guy Gardner, mentre mettono alla prova le loro abilità, crescono insieme e forse anche guadagnano alcuni punti di popolarità come bravi ragazzi lungo la strada. Libri futuri nella serie includeranno popolari supereroi DC come Batman, Wonder Woman, Mr. Terrific e altro ancora.

Action Comics #1085 – 9 aprile

“Superman Superstars” si conclude il 9 aprile con l’uscita di Action Comics #1085. Scritta da G. Willow Wilson e con illustrazioni di Gavin Guidry, la prima parte di questa storia in due parti è un vero lavoro per Superman. Lois Lane invia l’Uomo d’Acciaio in un avamposto scientifico nell’Artico per studiare una nuova tecnologia che promette di fermare il riscaldamento globale. Ma quando arriva Superman, scopre rapidamente che l’avamposto è stato afflitto da un cattivo che ha in programma di fondere le speranze di sopravvivenza dell’umanità.