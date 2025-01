Superman Unlimited di Dan Slott e Rafael Albuquerque lancia la Summer of Superman

Superman Unlimited è la prima di molte iniziative della DC Comics che accompagneranno l’uscita del prossimo film di Superman in luglio, tutte raccolte sotto l’etichetta di “Summer of Superman”.

La DC ha infatti annunciato una nuova serie regolare a fumetti, Superman Unlimited di Dan Slott e Rafael Albuquerque, che sarà lanciata nel maggio 2025. Dan Slott, noto per la sua ampia capacità di costruire un mondo come scrittore di Amazing Spider-Man, Fantastic Four, Silver Surfer, She-Hulk, Mighty Avengers, Superior Spider-Man e altri ancora, fa con questa serie il suo debutto in una serie regolare della DC (nel 2003 aveva firmato l’acclamata miniserie Arkham Asylum: Living Hell con Ryan Sook) con Superman Unlimited dopo anni di esclusiva alla Marvel.

Superman Unlimited sarà una forza trainante e un titolo chiave nell’imminente iniziativa editoriale All In “Summer of Superman” della DC, insieme alle serie a fumetti Action Comics e Superman e altre ancora.

This isn’t my Superman title.

Rafael Albuquerque is on art.

Marcelo Maiolo is on colors. It’s OUR Superman title. And we can’t wait for you to see it this May! [image or embed] — DanSlott (@danslott.bsky.social) 17 gennaio 2025 alle ore 06:15

Superman Unlimited #1 sarà distribuito negli Stati Uniti mercoledì 21 maggio, ma la nuova serie regolare sarà anticipata da un preludio di 10 pagine di Slott e Albuquerque in DC All In 2025 FCBD Special Edition #1 sabato 3 maggio, come parte della programmazione del Free Comic Book Day della DC. Questo è il momento perfetto per i lettori abituali e per i nuovi lettori di salire a bordo di una nuova era per Superman!

Dan Slott ha faticato a contenere l’emozione per il suo lavoro su un icona come Superman:

“È il primo e il più grande supereroe di tutti i tempi, e ho aspettato tutta la vita per raccontare storie su di lui, non solo per tutti gli incredibili poteri che ha, ma per chi è dentro. Io e Rafael Albuquerque porteremo lui e voi in luoghi dove vorrete fuggire ogni mese. Milioni di idee sorprendenti per Superman, Lois, il cast di supporto, i classici villain e anche nuovi amici e nemici. Se non avete mai letto un albo di Superman, un albo della DC o un qualsiasi fumetto prima d’ora – o se siete fan di Superman da sempre – non potreste chiedere un posto migliore di Superman Unlimited #1 per fare il salto di qualità e buttarvi nella mischia.”

In Superman Unlimited un enorme asteroide di kryptonite a livello estinzione fa cadere sulla terra la più grande debolezza di Superman, creando una corsa agli armamenti per la nuova risorsa più preziosa del pianeta: Green K. La maggiore disponibilità di kryptonite nell’Universo DC cambia gli equilibri di potere negli imperi criminali di Metropolis e di tutto il mondo: l’Intergang, sotto una nuova leadership, è in ascesa, e praticamente tutti i suoi soldati hanno con sé almeno un caricatore di proiettili di kryptonite. L’asteroide ha lasciato enormi giacimenti di kryptonite da estrarre e custodisce orrori illimitati ancora da scoprire. Per sopravvivere, Superman dovrà stringere nuove alleanze, nuove tecnologie e nuove tattiche se vuole portare avanti la sua ricerca di verità, giustizia e un domani migliore!

What we WON’T be doing:

Super-verse.

Superior Superman.

And so on… If you’ve read it in my other books, it ain’t getting repurposed here. Trust me. I’ll find NEW ways to make Superman’s life… interesting. Mwahaha! Sidenote:

Someone from Gorilla City will be working at the Daily Planet’s IT. [image or embed] — DanSlott (@danslott.bsky.social) 16 gennaio 2025 alle ore 15:54

Superman Unlimited non si limiterà a fornire ai nemici di Superman una quantità quasi illimitata di kryptonite: il Daily Planet riceverà un aggiornamento. Una fusione con una nuova incarnazione della Galaxy Communications di Morgan Edge espande il marchio Daily Planet in una piattaforma di notizie multimediali con un canale di notizie via cavo, un sito web, una forte presenza sui social media e – sì – Lois Lane resta il redattore capo. I personaggi abituali del Daily Planet, Jimmy Olsen, Ron Troupe, Cat Grant e Steve Lombard, si occuperanno di filiali satellite in tutto l’universo DC, creando una rete globale. Dietro a tutto questo c’è la competenza tecnologica di un nuovo specialista informatico di Gorilla City, la figlioccia di Re Solovar, Tee-Nah.

L’editor DC Paul Kaminski ha dichiarato:

“Superman Unlimited si aggiunge alle fondamenta dei fumetti di Superman della DC nello stesso modo in cui Superman/Batman di Jeph Loeb e Ed McGuinness fece nei primi anni 2000. Superman Unlimited catturerà le grandi e divertenti avventure ad alta quota per le quali Superman è conosciuto, fornendo allo stesso tempo grandi momenti per i fumetti DC legati a Superman con l’introduzione di un nuovo enorme deposito di kryptonite. Immaginate un mondo in cui Superman sta fermando una rapina in banca, ma ogni arma è imbottita di munizioni alla kryptonite e ogni piccolo criminale porta con sé un coltello alla kryptonite. Questo è un mondo di pericoli illimitati a un livello che Superman, e la famiglia di personaggi Superman della DC, non ha mai affrontato prima. Abbiamo appena lanciato Justice League Unlimited in autunno, e Mark Waid e Dan Mora stanno raccontando una storia di Supereroi senza limiti in quella serie regolare. Al contrario, Superman Unlimited di Slott e Albuquerque è una storia di Supercriminali senza limiti che sono supercaricati dalla Kryptonite. La Green K è ovunque. Superman dovrà mettersi al lavoro e adattarsi per sopravvivere. Ogni riga di Dan è ricca di sorprese e ogni tratto disegnato da Rafa è stupefacente… Il 2025 sarà davvero Superman UNLIMITED”.

La “Summer of Superman” della DC presenterà serie limitate e regolari con protagonisti Superboy, Supergirl, Krypto e altri ancora, e l’evento metterà in evidenza la vasta gamma di personaggi legati a Superman della DC. Restate sintonizzati per ulteriori annunci di fumetti che seguiranno Superman Unlimited.