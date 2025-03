Invincible 4 introdurrà Tech Jacket?

Con la quarta stagione già in fase di produzione avanzata, Invincible potrebbe premere l’acceleratore sulla storia, introducendo Tech Jacket, un personaggio importante al momento rimasto nell’ombra. Apparso in maniera veloce durante la “Invincible War” della terza stagione, il personaggio potrebbe essere finalmente una figura rilevante all’interno della serie 4 di Invincible.

Zack Thompson, alias Tech Jacket è già apparso all’interno della storia anche se brevemente. Il suo ruolo è stato ridotto in una piccola comparsa durante il caos interdimensionale dei Mark alternativi. La scelta è stata comprensibile, visto il ritmo serrato della produzione e alcuni problemi di licenza dei personaggi della Image Comics.

Tuttavia, tali problematiche potrebbero essere presto risolte, perché il supereroe in questione arrivato a un certo punto della storia diventa poi importante.

Invincible e l’importanza di Tech Jacket

Nel fumetto il supereroe ha effettivamente un ruolo davvero fondamentale nella Viltrumite War, la guerra intergalattica che coinvolge Allen, Nolan e ovviamente Mark. Il potere della sua natura alinea ricevuta da un morente portatore, dimostra la sua devastante figura di minaccia reale anche per i Viltrumiti e per questo viene reclutato da Allen e Nolan per aiutarli a preparare la controffensiva contro l’impero.

Con questa terza stagione conclusasi con Allen e Nolan alla ricerca di informazioni sulle debolezze del nemico, il terreno per l’entrata in scena di Tech Jacket è già stata spianata e per questo la quarta stagione potrebbe probabilmente seguire il ritmo delle precedenti, con la Guerra Galattica che potrebbe prendere piede nei primi episodi della prossima stagione anche se Kirkman ha confermato che la storia sarà esclusiva e non tratta dal fumetto.

Il dubbio al momento resta sui diritti del personaggio: se ci saranno intoppi legali probabilmente potrebbero cambiare le carte in tavola anche se alla fine per Invincible non dovrebbe essere un problema da questo punto di vista.

Fonte Comic Book