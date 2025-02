Godzilla contro gli X-Men, in versione ’97

L’iconico sceneggiatore degli X-Men Fabian Nicieza e il disegnatore Emilio Laiso presentano GODZILLA VS X-MEN, parte della serie di sei one-shot in cui gli eroi Marvel si scontrano con Godzilla in diverse epoche, in arrivo a maggio.

La marcia di Godzilla attraverso l’Universo Marvel inizia il mese prossimo! In sei innovativi one-shot, il Re dei Mostri affronta gli iconici supereroi Marvel in battaglie ambientate in diversi periodi della storia di Godzilla e dei fumetti Marvel.

Dopo un incontro nella Silver Age con la Prima Famiglia Marvel, un combattimento negli anni ’70 con il più forte che ci sia e un incontro al cardiopalma con un arrampicamuri in costume nero, Godzilla attira l’attenzione del genere mutante in GODZILLA VS X-MEN #1.

In arrivo a maggio, GODZILLA VS. X-MEN si svolge durante il periodo di massimo splendore degli X-Men negli anni ’90 e sarà scritto da uno dei creatori chiave di quell’epoca, Fabian Nicieza, noto per le sue influenti run di X-MEN e X-FORCE. Insieme all’acclamato artista Emilio Laiso, Nicieza torna all’epoca in cui tutti volevano un pezzo degli allegri mutanti della Marvel, persino Godzilla!

Si tratta del periodo in cui gli X-Men hanno raggiunto l’apice della loro fama, anche grazie alla serie animata da poco ripresa da Marvel Animation con il titolo di X-Men ‘97. La formazione degli X-Men che vedremo in azione sarà molto simile a quella della serie animata, sopratutto per quanto riguarda i classici costumi ideati da Jim Lee.

When a robotics firm draws a kaiju’s anger, the X-Men are called in to protect a world that hates and fears them from the counterattack of…GODZILLA! ✏️ Cover: Tony Daniel

🎨 Variants: Mike McKone, Taurin Clarke, Nick Bradshaw pic.twitter.com/Se47I6aMH1 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) January 31, 2025

QUARTO ROUND: GODZILLA VS. GLI INSUPERABILI X-MEN!

Quando un’azienda di robotica attira l’ira di un kaiju, gli X-Men sono chiamati a proteggere un mondo che li odia e li teme dal contrattacco di… GODZILLA! Ma quali sono le ragioni degli attacchi di Godzilla? E gli X-Men sono dalla parte giusta? Seguite gli X-Men mentre affrontano il RE DEI MOSTRI prima che l’umanità invii le Sentinelle per finire il lavoro!

Fabian Nicieza si è dimostrato entusiasta dell’incarico: